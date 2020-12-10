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Автор Любовь Степушова

Портовики Литвы призывают не вводить санкции против "Беларуськалия"

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Портовики Литвы не согласны с санкциями против "Беларуськалия", однако политики к ним могут не прислушаться.

Почему белорусские грузы все еще в Литве?

Не убивайте Клайпедский порт

Начальник подразделения Клайпедского порта, занимающегося перевалкой удобрений, Альгидас Латакас заявил, что санкции против завода "Беларуськалий" крайне негативно скажутся на доходах порта.

Это был ответ на призыв экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая предложила Литве запретить перевалку калийных удобрений из Белоруссии, если предприятие продолжит преследовать работников за участие в протестах.

По мнению Латакаса, санкции следует применять к физическим лицам, а не к бизнесу.

"С экономической точки зрения такие санкции могут иметь очень негативное влияние, потому что груз "Беларуськалия" проходит через Клайпедский порт в больших объемах. С экономической точки зрения это было бы очень большой потерей", — сказал Латакас агентству новостей BNS.

"Санкции должны быть адресными, а не инструментом в конкурентной борьбе", — добавил он.

По словам портовика, в Клайпедском порту ежегодно переваливается около 12 млн тонн белорусских удобрений, большая часть которых — груз "Беларуськалия", и вернуть его в случае потери будет очень сложно.

"Это не будут санкции на месяц, полгода или год. Если груз уйдёт из порта, его возврат займет очень много времени. Это необходимо учесть", — сказал Латакас.

На белорусские грузы в 2019 году пришлось 30,5% грузооборота Клайпедского порта (14,1 млн тонн из 46,3 млн).

Правительство Литвы доводы портовиков не понимает

Однако министр экономики Аушрине Армонайте считает, что новое правительство (во главе с Ингридой Шимоните) должно рассмотреть просьбу белорусской оппозиции.

По словам политика, "возможные краткосрочные экономические потери не должны перевешивать проблемы с правами человека", а давление может способствовать "краху режима Александра Лукашенко". Об этом Армонайте заявила агентству BNS в четверг, 10 декабря.

"Есть вопросы прав человека, которые ценны и вечны, а есть экономические интересы, которые недолговечны. Да, это (санкции против "Беларуськалия") может иметь негативные последствия для экономики Литвы, но может иметь положительные последствия для падения белорусского режима", — сказала Армонайте.

28 августа Александр Лукашенко заявил о переориентации грузовых перевозок из Польши и Литвы как об ответе на введенные ими персональные санкции, в том числе на него лично.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (Польша и Литва) ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", — приводит слова Лукашенко "БелТА".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80% голосов. ОАО "Беларуськалий" уволило 49 работников, принявших участие в забастовке.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы литва прибалтика белоруссия беларуськалий порт в прибалтике александр лукашенко светлана тихановская
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