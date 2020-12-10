Портовики Литвы не согласны с санкциями против "Беларуськалия", однако политики к ним могут не прислушаться.
Начальник подразделения Клайпедского порта, занимающегося перевалкой удобрений, Альгидас Латакас заявил, что санкции против завода "Беларуськалий" крайне негативно скажутся на доходах порта.
Это был ответ на призыв экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая предложила Литве запретить перевалку калийных удобрений из Белоруссии, если предприятие продолжит преследовать работников за участие в протестах.
По мнению Латакаса, санкции следует применять к физическим лицам, а не к бизнесу.
"С экономической точки зрения такие санкции могут иметь очень негативное влияние, потому что груз "Беларуськалия" проходит через Клайпедский порт в больших объемах. С экономической точки зрения это было бы очень большой потерей", — сказал Латакас агентству новостей BNS.
"Санкции должны быть адресными, а не инструментом в конкурентной борьбе", — добавил он.
По словам портовика, в Клайпедском порту ежегодно переваливается около 12 млн тонн белорусских удобрений, большая часть которых — груз "Беларуськалия", и вернуть его в случае потери будет очень сложно.
"Это не будут санкции на месяц, полгода или год. Если груз уйдёт из порта, его возврат займет очень много времени. Это необходимо учесть", — сказал Латакас.
На белорусские грузы в 2019 году пришлось 30,5% грузооборота Клайпедского порта (14,1 млн тонн из 46,3 млн).
Однако министр экономики Аушрине Армонайте считает, что новое правительство (во главе с Ингридой Шимоните) должно рассмотреть просьбу белорусской оппозиции.
По словам политика, "возможные краткосрочные экономические потери не должны перевешивать проблемы с правами человека", а давление может способствовать "краху режима Александра Лукашенко". Об этом Армонайте заявила агентству BNS в четверг, 10 декабря.
"Есть вопросы прав человека, которые ценны и вечны, а есть экономические интересы, которые недолговечны. Да, это (санкции против "Беларуськалия") может иметь негативные последствия для экономики Литвы, но может иметь положительные последствия для падения белорусского режима", — сказала Армонайте.
28 августа Александр Лукашенко заявил о переориентации грузовых перевозок из Польши и Литвы как об ответе на введенные ими персональные санкции, в том числе на него лично.
"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (Польша и Литва) ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", — приводит слова Лукашенко "БелТА".
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80% голосов. ОАО "Беларуськалий" уволило 49 работников, принявших участие в забастовке.
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