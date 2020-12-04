"Литовские страхи": политолог рассказал, опасна ли БелАЭС

Власти Литвы, не раз отмечавшие опасность БелАЭС, пошли на крайние меры: попросили население подготовить запасы воды и продуктов хотя бы на несколько дней. Об этом сообщает радио LRT.

По данным ведущих радио, власти Литвы уверены: находящаяся всего в 50 км от границы БелАЭС опасна, ведь она построена вразрез с международными нормами, регулирующими возведение подобных объектов.

Насколько обоснованы страхи властей Литвы? На БелАЭС действительно есть проблемы? Рассказывает Вячеслав Титов, политолог, экс-депутат городского совета Клайпеды (Литва). Специально для сайта "Правда. Ру".

"Переживать не о чем"

"К сожалению, наши власти уже давно, ещё при строительстве, говорили, что может произойти авария на БелАЭС, производя "накачку" населения. Мне кажется, население абсолютно никак не реагирует на эти обострения, на попытки власти показать какую-то угрозу", — рассказывает Титов.

Эксперт уверен: ситуация нагнетается искусственно, люди уже пропускают увещевания властей мимо ушей. БелАЭС — современная атомная станция, там заложены все новые технологии.

"Я думаю, что тут совершенно нечего переживать. Всем в мире известно, что самое дешёвое электричество — атомная энергетика. Дешевле ещё никто не придумал. Это, конечно, большое стратегическое преимущество Белоруссии. Вот его и хотят нивелировать таким образом, всячески нагнетая обстановку. Это моё мнение", — резюмирует Титов.

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