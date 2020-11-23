Надежды Путина на разум белорусов не оправдались

Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.

В Беларуси Майдан? Лукашенко терпит полное фиаско? // Дмитрий Фетисов

"Некоторые страны" портят Минску многовекторность

В воскресенье, 22 ноября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что Минск будет продолжать многовекторную политику.

"Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас нашим стратегическим союзником, главным партнёром. И хотим мы этого или не хотим (так хотите или не хотите?), но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. Но отказываться от других направлений Беларусь тоже не собирается", — заявил Макей.

Глава МИД Белоруссии обвинил "некоторые из соседних стран" в действиях по "открытому вмешательству во внутренние дела Белоруссии", хотя санкции против нее были согласованы в ЕС, а США и вовсе пригрозили Минску наложить санкции на всех, кто имеет отношение к проекту Союзного государства с РФ.

Макей заверил, что Белоруссия хочет жить в мире и дружбе со своими соседями, иметь безопасный транзит через свою территорию, а также диверсифицировать импорт и экспорт.

"Но если мы увидим, что соседи ненадежны, мы, конечно, предпримем соответствующие шаги", — сказал он.

То есть обещанные Лукашенко перевод транзита из Клайпеды в российские порты, закрытие границ с Польшей, Украиной и Литвой можно считать "эмоциональными заявлениями", а не реальными действиями.

Глава МИД также подчеркнул, что нет альтернативы тесному сотрудничеству между Белоруссией и Европейским союзом и все шаги, которые Минск предпринял в последнее время (например, снижение уровня участия в Восточном партнерстве или прекращение работы Координационной группы по правам человека Белоруссия-ЕС), являются лишь ответом на "деструктивные шаги, предпринятые европейскими партнерами в сторону Белоруссии".

Запад не признаёт российский вектор Белоруссии

Отношения Минска с Западом с приходом к власти Александра Лукашенко в 1994 году сразу не заладились, его считали диктатором, не признавали итогов выборов, были наложены санкции на 170 человек за нарушение прав человека, на поставки высоких технологий, действовало эмбарго на поставки оружия.

Разрядка началась после того, как Лукашенко не признал воссоединения России и Крыма. Европейцы, а затем и США санкции сначала приостановили, а затем в 2016 году отменили, хотя эмбарго на поставки оружия все еще действует до 28 февраля 2021 года.

Однако 9 августа 2020 года, после того как Лукашенко был переизбран с 80% голосов в пятый раз подряд, Запад очень огорчился непонятливости диктатора.

ЕС ввел санкции в отношении представителей белорусских властей за нарушения прав человека. 6 ноября в список вошли сам президент, его сын Виктор и еще 13 человек. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, расширяющий санкции по Белоруссии. В документе отмечается, что США также не признают "включение в любом формате Белоруссии в так называемое Союзное государство, находящееся под контролем России".

Москва не признаёт шантажа Лукашенко

Москве тоже не нравится непонятливость белорусского лидера, который на обещаниях по созданию Союзного государства, одобренного белорусским народом на референдуме, получает многостороннюю помощь России, но с интеграцией не спешит. Под эту интеграцию Белоруссия пользовалась на протяжении многих лет преференциями — дешёвым газом и беспошлинной нефтью, которой (а также продуктами её переработки) она торговала, оставляя себе экспортную пошлину. Белоруссии также выдавались кредиты, которые реструктуризировались. Всего эти преференции составляли около 6 млрд долларов в год.

Терпение Кремля иссякло, потому что союзник стабильно и в хамской форме не одобрял действий Москвы на Украине и в Сирии, и тогда Владимир Путин решил часть привилегий убрать, надеясь на адекватную реакцию. На что Лукашенко ответил историей с разоблачением заговора против него Москвы в предвыборный период с целью захвата власти.

Белорусы не требуют интеграции с Россией

Москва не имеет альтернативы Лукашенко в Белоруссии, а оппозиция явно не устраивает Кремль своим антироссийским составом. Россия в сентябре вновь выдала Минску кредит в 1,5 млрд на оплату уже существующего долга, а Минск объявил о подъеме тарифа на транспортировку нефти на 25%.

Дмитрий Песков уточнил, что о повторении с Минском сценария с кредитом Украине говорить нельзя, поскольку "деньги дают не Лукашенко, а братской Белоруссии". Президент Владимир Путин в каждом выступлении советует дать возможность белорусскому народу "разобраться самому".

Однако налицо неумение пользоваться "мягкой силой", потому что любому народу надо, чтобы у него было всё и ему ничего за это не было.

Россия для белорусов — "дойная корова"

Как сказал "Правде.Ру" эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев, многовекторную политику может себе позволить очень небольшое количество мировых держав, потому что "насытить сотрудничеством, обменом все аспекты внешней политики сложно, не говоря уже об экономике".

В случае "наших соседних государств", отметил эксперт, многовекторность — это "просто торговля своим геополитическом местом, попытка балансировать в пользу одних за счет других".

Это балансирование идет за счет России, причем напрямую через российские дотации и косвенно, потому что Белоруссия превратилась в крупнейший на планете контрабандный терминал — через неё идут поставки в Россию подсанкционных продуктов из ЕС и с Украины, уточнил Андрей Суздальцев.

"Когда Минск говорит, что мы за многовекторную политику, это значит, мы будем действовать в антироссийском формате, потому что на самом деле многовекторная политика получается антироссийская", — сказал эксперт.

По его словам, когда Москва поддержала Лукашенко после выборов 9 августа, конечно, был расчет, что наконец-то Лукашенко станет реальным союзником, но никаких выводов он не сделал.

"Как видим, нас в очередной раз обманули. То есть Белоруссия по-прежнему будет вести свою внешнюю политику за счет России. Но это последствия еще советской иждивенческой жизни. Это такой иждивенческий подход: Россия — дойная корова. И это считается нормальным", — отметил Андрей Суздальцев.

По мнению эксперта, у Союзного государства с нынешним руководством Белоруссии нет будущего.

"Двадцать лет мы вложили в Белоруссию преференциями, субсидиями, списаниями, доступом к рынку, отложенными платежами за кредиты 133 млрд долларов. Но у нас нет даже экономической интеграции. Двадцать лет мы слышим только обещания, а дотационные претензии нарастают на глазах", — сказал "Правде.Ру" Андрей Суздальцев.

Читайте по теме:

В Белоруссии продолжают зачищать неблагонадежных

Николай Азаров: Белоруссия может пойти по незавидному пути Украины

Тихановская нашла работу в Литве