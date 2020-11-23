В Белоруссии продолжают зачищать неблагонадежных

Уже четвертый месяц продолжается противостояние Александра Лукашенко с протестующими, которые оспаривают результаты выборов 2020 года.

Протестное воскресенье

Новый импульс протестному движению в Белоруссии придала смерть Романа Бондаренко, которому был всего 31 год. Парня жестоко избили "неизвестные". Мало у кого из минчан есть сомнения, кем были эти загадочные злодеи.

С беспардонными методами так называемых тихарей (силовиков в штатском) знакомы даже те жители Белоруссии, которые и не собирались выходить на акции протеста, а просто оказались в месте, где силовикам показалось, что граждане стояли как-то нелояльно к Александру Григорьевичу. Это могли быть:

пешеходный переход;

остановка городского транспорта;

кафе;

двор своего дома.

Противники Александра Лукашенко призвали своих сторонников присоединиться к очередному маршу протеста, который состоялся 22 ноября 2020 года. Накануне заявленной акции массмедиа традиционно сообщили о передвижении колон военной техники в сторону центра белорусской столицы.

"Тихари" налетели

Белорусские правозащитники сообщили, что 22 ноября 2020 года было задержано более 300 граждан. Большая часть — в Минске. В столице для разгона протестующих милиция применила спецсредства, включая и шумовые гранаты. Обладатели смартфонов запечатлели исторические кадры торжества суверенной демократии и выложили ролики на YouTube.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова объяснила, что милиция применила спецсредства в отношении граждан, "которые нарушали общественный порядок" и оказывали сопротивление силовикам.

Особенно это заметно на видео, когда у группы стоящих граждан разорвались шумовые гранаты, и откуда ни возьмись налетели силовики как гуси-лебеди. Видимо, минчане стояли без должного уважения к Александру Григорьевичу.

В районе станции метро "Каменная Горка" более 100 человек решили укрыться от раздухарившихся силовиков в торговом центре, но попытка не удалась. Милиция и там настигла "мордоворотов", как ласково называет протестующих земляков Александр Лукашенко.

Тем не менее, во время очередного протестного воскресенья минчанам удалось отбить у силовиков задержанного, что тоже было запечатлено на видео. Группа потомков героических белорусских партизан выбежала на проезжую часть, когда заметила, как двое сотрудников милиции винтят лежащего на земле гражданина. Люди окружили "красавцев", как игриво называет Александр Лукашенко силовиков, и помогли человеку подняться. "Красавцам" пришлось ретироваться.

Улицы избитых вольнодумцев

Одной из основных групп граждан, которые участвуют в протестных акциях, являются студенты и преподаватели столичных вузов. Александр Лукашенко давно уже грозился разобраться с ними "по-мужски" и сдержал слово:

заменил некоторых ректоров;

уволил преподавателей-вольнодумцев;

в вузах активно отчисляют нелояльных властям студентов;

не служившим учащимся вручают повестки в армию.

Одной из попавших под каток политических репрессий стала студентка третьего курса Белорусского государственного университета культуры и искусств Анна Пашкевич. Практически все задержанные описывают журналистам свидание с суверенной демократией ее словами:

"Омоновец грубо схватил меня за руку и кричал, чтобы я не вырывалась. Хотя есть даже видео, на котором четко видно, что я сама шла к бусику (автобусу. — Ред.). Парней внутри били дубинками, ходили по ним ногами по голове и спине… Девочек только запугивали, мол, если не будем отвечать на вопросы, то не посмотрят, что мы "бабы"… Суда мы дожидались двое суток в ЦИП на Окрестина (центр изоляции правонарушителей. — Ред.)… В итоге всем девочкам назначили по 10 суток ареста, это был шокирующий момент".

Свидетельств силового прессинга граждан Белоруссии, осмелившихся выказать свое отношение к итогам выборов 2020 года, предостаточно, и они множатся с каждой акцией протеста. Одна из задержанных девушек вспоминает, как с протестующими разбирались "по-мужски":

"Был парень, которого били головой о сиденье в автозаке. У меня при осмотре конфисковали бюстгальтер, хотя его разрешено оставлять… Девочка была с кольцом в носу и не могла его снять. Так ей предложили его вырвать, ведь "так она будет похожа на свинью"… Я слышала, как парней бьют головой об стену… Суд провели где-то в 14:00 на следующий день после акции. Длился он минуты три".

Зачистка неблагонадежных

На фоне прессинга силовиков, продолжается и зачистка вузовской среды. И об этом говорят студенты, не афишируя свои имена:

"Люди без опознавательных знаков могут схватить тебя, даже не представившись, просто затянуть в машину. И ты не знаешь, то ли отбиваться, потому что бандиты, то ли нет, потому что милиция… Представьте, вы идете по улице, останавливается легковая машина, оттуда выбегают два человека без формы и тянут средь бела дня. И если вдруг ты кого-то заденешь, и окажется, что это был силовик, то тебе дадут срок". "Все преподаватели молчат, боятся поддерживать студентов, потому что даже подпись под открытым письмом преследуется с формулировкой "неблагонадежный сотрудник". Ректорат собирает списки таких и затем проводит с ними разъяснительные беседы, обещая не продлевать контракты. Это полноценные репрессии". "Многие студенты сидят как на иголках, готовятся бежать из Белоруссии. Я считаю, это совершенно ненормально. Не представляю, как можно молчать и делать вид, что в стране все в порядке, ничего не происходит".

Храбрость трусов

Во время своей встречи с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила признать ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией республики террористическими организациями, уточнив, что силовики, перешедшие на сторону граждан, смогут рассчитывать на амнистию: "Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими".

Вероятно, заявление Тихановской не окажет желаемого воздействия на активность силовиков. Уж очень много с 9 августа 2020 года ими уже сделано, чтобы включить задний ход. Да и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предрек "хаос и анархию", если обернется так, что режим Александра Лукашенко будет свергнут революционным путем: "Нам тогда придется действительно начинать с нуля".

И ведь чиновник прав. Придется сначала ответить за политические репрессии, хроники которых тщательно фиксируют белорусские правозащитники. Потом либо свергать новую власть, либо участвовать в демократических выборах. Причем не рискуя при этом провести всю избирательную кампанию в СИЗО, как соперники Лукашенко на прошедших выборах главы государства.

В любом случае продолжающиеся в Белоруссии пиры Валтасара вряд ли будут способствовать укреплению власти Александра Лукашенко. Репрессии разве что могут ее продлить на какое-то время. Еще Фазиль Искандер заметил: "Жестокость — это храбрость трусов".