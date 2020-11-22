Тихановская нашла работу в Литве

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская откроет в Литве "юридический центр", который будет заниматься учётом всех нарушений прав и свобод граждан Белоруссии.

Такое заявление оппозиционер сделала на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Тихановская не уточнила, на какие деньги будет работать "центр", однако Рютте напомнил ей, что Нидерланды уже выделили белорусской оппозиции 1,6 миллиона долларов в качестве "помощи".