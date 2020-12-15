Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой

Белоруссия временно приостановила перевалку нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда. Об этом 15 декабря сообщило государственное предприятие Klaipedos nafta. Никакого экономического обоснования подобным действиям в компании не увидели.

Не экономическое решение

"Компания BNK (UK) Limited (Великобритания), принадлежащая крупнейшему белорусскому экспортеру ЗАО "Белорусская нефтяная компания", уведомила нас о временной приостановке торговли нефтепродуктами, которая ведётся через нефтяной терминал в Клайпедском порту", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора Klaipedos nafta Миндаугаса Навикаса.

По его мнению, это политическое решение:

"Мы понимаем, что решение клиента, скорее всего, продиктовано не экономической, а политической логикой, влиять на которую мы не можем. С экономической точки зрения использование инфраструктуры Клайпедского порта для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов наиболее выгодно".

В общей сложности грузы из Белоруссии обеспечивают около 30% перевалки порта Клайпеда. Нефтепродукты составляют их значительную часть.

В Минске предупреждали

Напомним, в начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал рассмотреть возможность о переориентации белорусских нефтепродуктов, минеральных удобрений и других товаров с портов Прибалтики на российскую Усть-Лугу.

"У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Белоруссии", — сказал Лукашенко.

Но вообще этот вопрос был поднят в Минске еще в августе. И действительно, причины были политические. А именно — активная поддержка литовскими властями выступлений белорусской оппозиции.

Нельзя сказать, чтобы в Вильнюсе проигнорировали предупреждения Минска. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, например, заявлял, что нет более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпеду.

Стоит заметить, что для Литвы большую роль играет именно транзит и перевалка грузов из Белоруссии. Для Латвии и Эстонии — из России. В общем, хорошо известно о проблемах, которые возникли у Латвийской железной дороги и в портах страны после резкого сокращения объемов грузов из России.

Клайпедский порт обеспечивает работой почти 60 тысяч человек, а также порядка 7% ВВП Литвы. Очевидно, что проблемы Клайпедского порта неблагоприятно отразятся на экономике страны.

Но на поддержке Литвой белорусской оппозиции это едва ли скажется. Да и дело не только в поддержке оппозиции. Напомним, власти Литвы всячески подчеркивают небезопасность Белорусской АЭС, призывая своих соседей отказаться от поставок электроэнергии с этой станции. И небезуспешно. В общем, проблем хватает.

Но вопрос ещё и в том, насколько последовательны в своих решениях относительно перевалки грузов через прибалтийские порты будут власти Белоруссии. То есть пока непонятно, нынешнее решение — это попытка попугать или же системное действие?