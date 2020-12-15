Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Антон Куликов

Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой

Экономика

Белоруссия временно приостановила перевалку нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда. Об этом 15 декабря сообщило государственное предприятие Klaipedos nafta. Никакого экономического обоснования подобным действиям в компании не увидели.

Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой

Не экономическое решение

"Компания BNK (UK) Limited (Великобритания), принадлежащая крупнейшему белорусскому экспортеру ЗАО "Белорусская нефтяная компания", уведомила нас о временной приостановке торговли нефтепродуктами, которая ведётся через нефтяной терминал в Клайпедском порту", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора Klaipedos nafta Миндаугаса Навикаса.

По его мнению, это политическое решение:

"Мы понимаем, что решение клиента, скорее всего, продиктовано не экономической, а политической логикой, влиять на которую мы не можем. С экономической точки зрения использование инфраструктуры Клайпедского порта для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов наиболее выгодно".

В общей сложности грузы из Белоруссии обеспечивают около 30% перевалки порта Клайпеда. Нефтепродукты составляют их значительную часть.

В Минске предупреждали

Напомним, в начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал рассмотреть возможность о переориентации белорусских нефтепродуктов, минеральных удобрений и других товаров с портов Прибалтики на российскую Усть-Лугу.

"У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Белоруссии", — сказал Лукашенко.

Но вообще этот вопрос был поднят в Минске еще в августе. И действительно, причины были политические. А именно — активная поддержка литовскими властями выступлений белорусской оппозиции.

Нельзя сказать, чтобы в Вильнюсе проигнорировали предупреждения Минска. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, например, заявлял, что нет более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпеду.

Стоит заметить, что для Литвы большую роль играет именно транзит и перевалка грузов из Белоруссии. Для Латвии и Эстонии — из России. В общем, хорошо известно о проблемах, которые возникли у Латвийской железной дороги и в портах страны после резкого сокращения объемов грузов из России.

Клайпедский порт обеспечивает работой почти 60 тысяч человек, а также порядка 7% ВВП Литвы. Очевидно, что проблемы Клайпедского порта неблагоприятно отразятся на экономике страны.

Но на поддержке Литвой белорусской оппозиции это едва ли скажется. Да и дело не только в поддержке оппозиции. Напомним, власти Литвы всячески подчеркивают небезопасность Белорусской АЭС, призывая своих соседей отказаться от поставок электроэнергии с этой станции. И небезуспешно. В общем, проблем хватает.

Но вопрос ещё и в том, насколько последовательны в своих решениях относительно перевалки грузов через прибалтийские порты будут власти Белоруссии. То есть пока непонятно, нынешнее решение — это попытка попугать или же системное действие?

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина
Темы литва грузы транзит клайпеда саулюс сквернялис александр лукашенко оппозиция белоруссии белорусская оппозиция
Новости
Лукашенко уверен, что коронавирус к нему больше не пристанет
На священнослужителя напали в Ленинградской области
Сотрудникам "ПСЖ" сообщили о переходе Месси
Калининград готов принять туристов вместо Санкт-Петербурга
Украинский депутат позвал Россию на "пацанские разборки"
Фергюсон отреагировал на слухи о завершении карьеры
Главу МВД Украины подозревают в коррупции
Шугалей и Суэйфан получили от Евгения Пригожина 36 миллионов рублей
Пенсионер из Забайкалья стрелял в девятилетнюю девочку
В "Фиорентине" подтвердили интерес итальянских клубов к Кокорину
Последние материалы
Главу МВД Украины подозревают в коррупции
Пенсионер из Забайкалья стрелял в девятилетнюю девочку
Шугалей и Суэйфан получили от Евгения Пригожина 36 миллионов рублей
В "Фиорентине" подтвердили интерес итальянских клубов к Кокорину
Под Самарой ребёнок умер во время игры в футбол
Дети Павла Прилучного часто забывают про отца
От "Народного Махора" до сцены в Кремле. В гостях Ярослав Сумишевский
Ахеджакова рассказала, как конфликтовала с Гафтом
В Москве "заминирован" Большой театр
"Самородок, вот он я": в Магадане рекорд по числу кандидатов на пост главы города
Популярное
Мир. Новости мира
Россию могут лишить свободного доступа в космос

Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.

Россию могут лишить свободного доступа в космос
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Бывший СССР
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Политика. Новости и аналитика
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Новости Украины
Первый президент Украины: Россию нам надо давить санкциями
Любовь Степушова Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального Любовь Степушова Василий Амирджанов Президента берёт оторопь от федерального телевидения Василий Амирджанов Игорь Буккер Остатки древнего здания могут признать домом Христа Игорь Буккер
Комментарии
Ахеджакова рассказала, как конфликтовала с Гафтом
Китайский аппарат "Чанъэ-5" взял образец лунного грунта
Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального
Политолог: разногласия между Россией и США будут из-за прав человека
Навальный рассказал, когда вернётся в Россию
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
России надо учиться играть с Западом
Жириновский рассказал, когда Украина нападёт на Россию
Байден: Трамп не уважает выбор американского народа
В Закарпатье разгорелся очередной украино-венгерский скандал
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Социальная справедливость: как ее правильно понимать
Неизвестные осквернили Вечный огонь в крымском городе
Украина приготовилась к атаке Донбасса и походу на Крым
"Песни говно": Ваенга объяснила своё отсутствие на "Золотом граммофоне"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников