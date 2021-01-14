Прибалтика под знаками краха и ковида

Каким был прошлый год для Прибалтики в целом и Латвии в частности? Какие процессы там продолжались? Какие новые тенденции появились? Как повлиял на ситуацию коронавирус? Как обстоит дело с русскоязычной частью общества? Есть ли позитивные подвижки и надежды? На все эти и многие другие вопросы ответил лидер латвийской партии "Действие" Руслан Панкратов.

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— Руслан, 2020 год прошел под знаком Ковида, и 2021 так же начинается. Прибалтийские республики могут купить российскую вакцину или будут ждать, пока американцы им подарят свою?

— Здесь уже явно включается такой политический популизм, идет демагогия, уже есть некоторые выступления недалеких националозабоченных людей, которые говорят, что лучше смерть, чем русская вакцина.

Хотя это у нас выражается не в таких гипертрофированных формах, как на Украине, где телеведущий говорит, что я буду лучше себе солярку по вене пускать, чем российскую гадость. Но тенденция — очевидная.

Люди хотят Pfizer для власти

Им сказали, что надо работать в этом русофобском направлении, вот и действуют эти люди, говорят, что ни в коем случае только не российская, я буду вкалывать Pfizer. Но ведь латвийское общество тоже неоднозначно. Оппоненты на это сразу говорят: этот Pfizer с такой побочкой.

Давайте, пусть все правительство и национальное объединение кольнет. Так они их высмеивают, ерничая над тем, что эти недалекие люди, которые думают только о себе, быстрей предстанут перед Богом, покинут наш мир, а остальные здравомыслящие останутся.

Таким образом концентрация здравомыслящих людей в стране увеличится, может быть, это приведет к процветанию государства в дальнейшем. Они ждут развития событий настороженно. Есть такие тенденции.

Сейчас говорят о неких добровольных началах. Хотя уже сейчас нас пытаются приучить к неизбежности этого. Подталкивают всеми способами, применяются даже элементы психологического воздействия.

Тем, кто не пройдет эту прививку, сложнее будет куда-то вылететь, трудоустроиться. То есть все это происходит в лучших колхозных традициях — добровольно-принудительно. Пока вы не сделаете прививку, то сложности с работой вам обеспечены.

— И надо будет сделать, видимо, именно определенную "правильную" прививку.

— Да.

— Зеленский говорит, что не понимает, почему украинцы хотят привиться российской вакциной, и не может убедить прививаться западной. Не помогает никакая пропаганда. Как работает пропаганда в Латвии и Прибалтике в целом?

— Нет ни одного СМИ в Латвии, которое не под контролем государства. Нет ни одного СМИ на латышском языке, которое бы вещало, хотя бы альтернативно государственной пропаганде. Просто не существует таких в природе Прибалтики.

Это — одна большая машина, промывающая круглосуточно мозг. Сейчас это делается несколько слабее. Возможно, потому что у них есть иллюзия, что они победили, что мозги у всех полностью промыты, поэтому уже и не нужно тратить столько энергии.

Власть против людей

Но внутри общества наоборот только зреет все больше недовольства. Люди, конечно, все понимают. Явно видна оторванность правящего класса от простых людей.

Совершенно две разные плоскости, виртуальный и реальный мир. Правительство живет в каком-то своем мире, а люди — в другом.

Власти сделали некоторые ограничения. Передвижения пока нет. Одно время можно было купить только продукты, запретили по выходным покупать сигареты и водку, потом это отменили.

Люди задаются вопросом: кто делал и чем думал, руководствовался человек, который делал ограничительные меры. Например, свечки для кладбища вы можете купить, а декоративные свечки — нет, нельзя. Елку можно купить, а елочные игрушки нельзя купить.

Крах из-за ковида и не только

Такое ощущение, что две разные организации сидели, ковыряли в носу (простите мой моветон) и думали, а что бы нам такое сделать. Но все-таки власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Но они уже воспринимаются врагами даже собственном латышским обществом.

Конечно, это все, что связано с пандемией — это крах экономики и людского благосостояния. Прошлый год выдался очень тяжелый и печальный для нас всех.

Это был самый яркий год уже незавуалированного подавления и насильственной ассимиляции — закрытие российского телевидения, арест русских журналистов, перевод русских школ на латышский язык.

Победа будет за нами

Позитивно, что все-таки российским коллегам удалось довести дело до конца и убедить большинство мирового сообщества принять резолюцию ООН, осуждающую героизацию нацизма. Следственный комитет рассекречивает документы о зверствах легионов СС. Эту работу надо продолжать.

Мы открыли Международный центр правовой поддержки, где не только мы защищаем, с нами работают многие другие организации. Я уже более 15 лет возглавляю международную правозащитную деятельность в Латвии по защите русских соотечественников.

Мы сейчас займемся черными списками, потому что Сейм все-таки принял закон. Нельзя теперь сказать, что дело засекречено — и все. Теперь нужно будет расшифровывать. То есть — наша правозащитная деятельность сейчас выходит на новую орбиту.

Мы очень надеемся на поддержку наших российских коллег. Мы будем продолжать это делать, потому что это надо делать. МИД России не всегда, как нам кажется, эффективно действует по разным причинам. Во всяком случае, мы ввяжемся в драку, а дальше посмотрим.

— Такие не самые позитивные итоги, но все-таки есть и хорошее. Есть и поводы для оптимизма. Все-таки победа будет за нами?

— Да, однозначно.