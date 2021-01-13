Особая роль Латвии диктуется ЦРУ

Какую роль уготовил Запад Латвии в действиях против России? Чем Латвия отличается от других прибалтийских республик, и что у них общего? Какое там положение сейчас у латышского и русского населения? Как повлиял на ситуацию коронавирус? На что они надеются в 2021 году? Что надо делать российскому руководству в этом направлении? На все эти и многие другие вопросы ведущего Игоря Шатрова ответил лидер латвийской партии "Действие" Руслан Панкратов.

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— Руслан, какая роль отводится Латвии в действиях Запада против России?

— У Латвии — своя особая роль. Латышская диаспора в ряде стран мира — очень сильная миграционная. Когда в 1944-м Красная армия освобождала Латвию от фашистско-немецких захватчиков, противники советской власти вместе с ними уходили. Многие осели в Канаде и в США, кто-то — в Австралии.

Латвийские орлы ЦРУ-шного гнезда

И эта диаспора — латвийские "орлы" — давно поддерживается США. Это ЦРУ-шный проект. Поэтому диаспора очень сильно влияет на внутреннюю политику Латвии.

У нас же премьер-министр Кариньш имеет американское гражданство. Президент Эгилс Левитс — кроме латвийского имеет еще два паспорта: немецкий и израильский.

Там вообще удивительная смесь, потому что у него мама — латышка, а папа — еврей жертва Холокоста. Тем не менее, он является ярым русофобом и националистом, что тоже странно. Вообще как в одном человеке все это может умещаться?…

Теперь недовольны все

Недавно вдруг появилась новая тенденция. Пошло недовольство именно среди латышской интеллигенции, они вдруг начали роптать… Спровоцировал это, наверное, и COVID.

Они вдруг увидели кто ими правит, какие принимаются решения, насколько они недееспособны и далеки от эпидемиологических мероприятий. Люди сейчас прагматично на все это смотрят. У многих нет работы, а у кого есть их не выпускают на работу.

Самолеты не летают, поезда не ходят из-за коронавируса. Зарплаты нет, компенсаций тоже нет. Сейчас только об этом говорится, потому что люди пикообразно нищают. Никто не знает, что будет завтра. Это вызывает сначала вопросы, а потом — и недовольства.

Хотя в Латвии всегда была нестабильная политическая ситуация, действующее правительство все сделало, чтобы стало еще хуже. Чуть ли не каждый год, каждые два года точно меняется кабинет министров. Тем не менее, опять все недовольны.

Победа над русскими обернулось поражением латышей

Важно, что теперь уже не русскоязычное население — 40% возмущается, а именно латышская среда. Не знаю, насколько они отогреются и скажут ли опять, что русские идут, пятая колония и так далее, чтобы недовольство простых латышей снова перенаправить именно на нас.

Хотя у них четкая иллюзия сейчас полной победы. Потому что русские СМИ закрыты, журналисты арестовываются, русского образования больше не существует. Поэтому вполне возможно, огромное количество целей достигнуто.

И тот же Ушаков уже давно в Брюсселе. Русского ничего не осталось. Все разгромлено. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть только какие-то пепелища, медленно тлеющие.

Поэтому, может быть, им все труднее искать русскую угрозу и сваливать все свои беды на нас. Наверное, у них опять же иллюзия того, что достигнута полная победа, теперь никакой угрозы не существует со стороны России. Но почему-то им тоже от этого не стало лучше, а становится только все хуже и тяжелей.

— То есть теперь стало чуть меньше провокационных заявлений и действий в отношении представителей русскоязычного населения. Они на самом-то деле русское пространство зачистили, или это — действительно иллюзия?

— И да, и нет. Очень трудно вопрос. Ведь я — субъективен, мне трудно соблюдать объективность. Мне хочется верить, что не все проиграно и все-таки назревают новые перемены.

Надежда на Россию

Мы возлагаем очень большие надежды на Евгения Примакова, который возглавил Россотрудничество. Когда-то мне удалось с ним пообщаться. Он думает стратегически, дальновидно. Главное, он — сторонник именно от ухода от этой балалаечной политики единоразовой.

Вопрос в том, дадут ли ему необходимые рычаги, достучится ли он до высшего руководства, сумеет ли убедить, что нужно переформатировать подход к русским соотечественникам в Зарубежье, в том числе в Прибалтике, в Латвии в частности.

Плохо, что высшей российской властью до сих пор не обозначены цели и кратковременные и долгосрочные задачи на этом направлении. Шансы, конечно, у нас есть, но без поддержки Российской Федерации мы ничего не сможем сделать.

Людей арестовывают. У них отбирают сертификаты для их дальнейшей деятельности, наши люди лишаются средств к существованию. Русская молодежь заканчивая университет отождествляет себя с Россией как со своей большой Родиной. Здесь этот пласт выжигается.

Мне кажется, все-таки время словесной перепалки давно закончилось. Самый последний пример — арестовывают российских журналистов. До этого закрыли все российское телевидение.

До этого депутат Сейма Эдвинс Шноре сравнивал русских с вшами, которые завелись в шубе. Это — прямая отсылка к тому, что еврейский вопрос — это вопрос гигиены.

Это было деструктивно, но на словах, а сейчас пошли действия. Поэтому, конечно, нужно адекватно отвечать на такие недружественные шаги, они должны иметь последствия.