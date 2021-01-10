Прибалтика отстаивает интересы США в Европе

Программа "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" продолжает подводить итоги прошлого года и всего постсоветского периода в Прибалтике. Как прожила Прибалтика 2020 год? Что нового появилось в их деятельности на международной арене? А что продолжается по-старому? На все эти и многие другие вопросы ответил лидер латвийской партии "Действие" Руслан Панкратов.

Читайте начало интервью: Запад демонизирует Россию планово

— Руслан, вы сказали, что русофобия работает в нескольких направлениях. В результате происходит перекодирование?

— Да, конечно. Русофобия действительно работает в нескольких направлениях. Работают оппоненты планомерно, четко выполняя план, они знают, что за люди с ними сотрудничают, на них работают.

Обеление нацизма

Ведь идет обеление нацистских преступлений, особенно явно это происходит в Латвии, Литве и Эстонии. Героизируются пособники нацистов, сами нацистские преступники, замалчиваются их преступления.

Несмотря на бесчисленные бесчеловечные зверства, которые они делали в концлагерях, выжигали все деревни в той же Белоруссии, во всех захваченных регионах, теперь оказывается, что это была борьба за свободу.

Очернение освободителей

А Красная армия, советские части, когда освобождали людей от фашистского гнета, видите ли, несли другую тиранию. Тот же мальчик Коля в Бундестаге — наглядный пример, как они работают. Помимо прямого очернения, им нужно подвергнуть сомнению великий подвиг.

Так они работают над дестабилизацией внутри России. Очень хорошо, что российская сторона сейчас поняла опасность всего этого. Надо, чтобы это не было компанейщиной, потому что противостоит российской идеологии очень грамотно подготовленный оппонент.

Мало того, что делает, например, Следственный комитет, привлекая к ответственности за пропаганду нацизма. Очень важна резолюция ООН по героизации нацизма. Это — настоящая работа.

Одновременно, нужно из 9 мая сделать настоящий культ для всего мира. В тоже время нельзя просто ограничиваться воспоминанием о ветеранах только в один день, надо снимать кино, нужно писать об этом постоянно.

Важен идеологический аспект в целом. Нельзя развиваться любому государству без идеологической составляющей. Надо четко определить, куда идет государство, каких людей оно хочет видеть.

Если только потребителей, то только деструкция будет. Это — процесс воспитания, воспитание напрямую связано с образованием и так далее. Да, здесь мы встретились с очень серьезным противником. Вопрос стоит о нашей национальной безопасности, это — не хи-хи, ха-ха.

— Окнах Овертона, о которых ты говорил, раскрываются все шире. На Западе уже начали говорить, фашизм был противником не меньшего зла — сталинизма.

В 2020 году Литва звучала в контексте реального оператора процессов на постсоветском пространстве. Почему Литва так оголтело включилась в белорусские процессы?

— Не только Литва, а вообще все страны Прибалтики попытались внести свою лепту в раскачивание этой ситуации. Хотя все они — пусть и не совсем карликовые государства, но их управление — внешнее.

Внешнеполитический курс этих государств напрямую зависит от внешнеполитического курса Соединенных Штатов, они находятся в фарватере Госдепа, от этого никуда не уйти.

Прибалтийские полонии США

Эти нападки они совершают, конечно, выполняя функцию филиалов Госдепа. Страны Прибалтики — члены Евросоюза, но они никогда не отстаивают интересы Евросоюза. Это — сателлиты Соединенных Штатов. Они представляют интересы США в ЕС и всей Европе.

Есть проект Междуморье — создать санитарный кордон между Россией и европейскими странами. Туда очень хочется втянуть и Белоруссию, потому что она разрывает этот антироссийский пояс.

Ведь Соединенные Штаты далеко не дружественны тому же самому Европейскому союзу. Они начали совершенно зверски отчитывать и призывать в эту бойню Евросоюз уже из-за белорусской атомной электростанции.

Возможно, есть обида, что когда-то им загубили Игналинскую АЭС, потому что одним из условий вхождения в Евросоюз было закрытие этой атомной электростанции. Они это сделали, никто им ничего другого не разрешил и не предложил. Теперь они вынуждены это все покупать.

С другой стороны, призывать Евросоюз не покупать белорусское электричество — это тоже самое, что говорить, допустим, водами Балтийского моря омывается Санкт-Петербург, поэтому давайте тогда в нем не будем ловить рыбу и купаться, потому что к нам можем попасть тирания, икровый мордор, это может быть заразным…

Энергоресурсы как и воду нельзя вычленять — белорусское или не белорусское, они не имеют национальности. Все эти истории и обиды выглядят по-детски.

Они думают, что если будут надувать щеки, такое карликовое будет требовать от какой-то великой державы. Но кто вообще-то с ними будет считаться. Все знают, откуда эта наглость идет. Только знают ли в самих Соединенных Штатах, где они вообще находятся?…