Запад демонизирует Россию планово

Прибалтийские итоги года в программе "Геополитическая кухня" политолог Игорь Шатров подвел с лидером латвийской партии "Действие" Русланом Панкратовым.

Прибалтику странным образом не принято относить к постсоветскому пространству. Однако никуда не деться от того исторического факта, что экономический фундамент современных Латвии, Литвы и Эстонии был заложен именно в СССР.

Он не востребован в ЕС, что стало еще одной причиной активного замалчивания темы общего прошлого. Потом перешли к полному переписыванию истории. Как прожила Прибалтика 2020 год? Какие надежды возлагает на 2021-й? Что в уходящем году изменилось в положении русских в трех балтийских государствах? Как повлиял на ситуацию коронавирус?

— Мы уже подводили итоги прошедшего года на постсоветском пространстве, но не говорили о ситуации в Прибалтике. Ее не принято относить к этому пространству, хотя никуда ведь не деться от того исторического факта, что экономический фундамент современных Латвии, Литвы, Эстонии был заложен именно в Союзе Советских Социалистических Республик.

Сейчас он, как пятое колесо у телеги, оказался не востребован в Евросоюзе. На мой взгляд, это стало еще одной причиной активного замалчивания темы общего прошлого. В итоге от замалчивания прибалты и европейцы перешли к полному переписыванию истории прибалтийских государств.

В прошлом году эти процессы продолжались. Как прожила Прибалтика прошлый год и какие надежды возлагает на нынешний? Руслан, почему Прибалтику не относят к постсоветскому пространству? Как ты думаешь, почему так получается?

— Еще и со времен Советского союза, Прибалтика считалась некой витриной Запада. Сколько гостей и туристов тогда приезжало посмотреть и всем казалось, что это наивысшее достижение социалистического труда, так выглядит весь Запад. Тогда всему здесь придавался такой романтизм, пахло экзотикой Запада.

Возможно, поэтому срабатывает такой стереотип, что Прибалтика — это что-то с Запада, всегда им было и оставалось. Сейчас, может быть, по привычке, так как фактологически она к этому никак не относится.

Применение когнитивного оружия

— То есть — это был своего рода наш культурный советский Запад. Теперь мы вдруг стали уверенно понимать, что мы — точно не Запад, а Восток. Возможно, поэтому тоже не получается сказать, что Прибалтика — постсоветское пространство, это — все-таки что-то другое.

Согласен ли с тем, что там уже много лет продолжаются процессы переписывания истории, а общее советское прошлое замалчивается. Это является частью идеологии элит, которые находятся у власти в Прибалтике. Или уже всем наплевать?

Ведь есть же и другая версия: да что вы там в России придумываете? Мы уже давно живем без вас, забыли обо всем этом и эту тему просто не поднимаем. Вы говорите, что мы замалчиваем, а нам уже все равно. Мы — действительно европейцы, а вы в нашу жизнь не лезьте. Вы только сами придумываете эту тему переписывания истории. Расскажи.

— Дело в том, что переписывание истории — это ничто иное, как применение когнитивного оружия в контексте ведения психологической, гибридной войны.

Это началось даже не со дня получения независимости странами Прибалтики. Это — разработки ЦРУ, которые входили в программу по развалу Советского Союза. Как мы знаем, эта операция была успешно проведена.

Когнитивное оружие — это внедрение целыми пластами понятий в любой социальный слой — от самых простых людей до высшей интеллигенции. Такое внедрение некоторых ложных парадигм в сознание людей в основном делается через СМИ, слухи и определенные действия.

Это делается неспеша. Англо-саксонское разведсообщество в таких вопросах никогда не торопится. Оно взращивает свою агентуру, воспитывает молодежь, и знают, что они будут делать через 50 лет. Может быть, не как китайцы, которые планируют лет на 100, но то, что они метят эти вехи 10-летиями и 20-летиями — однозначно.

Когда развалили Советский союз, началась борьба со всем советским. Потом очень аккуратно, что даже никто и не заметил того перехода, когда начали бороться со всем русским. Потом русское перешло в нынешнее российское, а сейчас все это уже ассоциируется с советским.

Еще 10 лет назад нельзя было даже попытаться поставить знак равенства между гитлеровским режимом, Третьим рейхом, и той сталинской эпохой в СССР. Да за это бы просто подняли на вилы.

А сейчас считается совершенно нормальным это обсуждать, это — якобы демократия, свобода слова и так далее. Теперь уже понятно, что будет дальше. Следующим шагом по накатанной будет обеление гитлеровских преступлений, потом скажут, что он еще стал жертвой самого страшного тирана Сталина.

На эту базу, как на елку, будут насаживаться следующие игрушки:

осуждение всего режима в СССР,

ГУЛАГ,

Россия во всем виновата…

Эта пещерная русофобия искусственно взращена, но уже прочно внедрена в сознание целых народов.

Ведь самое страшное именно в том, что ложные парадигмы были людям в подсознание внедрены как зомбирующие программы, гипнотические практики, манипулятивные техники. Это поколение уже начало растить своих детей, воспитывая их на этих ложных парадигмах.