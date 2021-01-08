Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Шатров

Запад демонизирует Россию планово

Мир

Прибалтийские итоги года в программе "Геополитическая кухня" политолог Игорь Шатров подвел с лидером латвийской партии "Действие" Русланом Панкратовым.

Прибалтику странным образом не принято относить к постсоветскому пространству. Однако никуда не деться от того исторического факта, что экономический фундамент современных Латвии, Литвы и Эстонии был заложен именно в СССР.

Он не востребован в ЕС, что стало еще одной причиной активного замалчивания темы общего прошлого. Потом перешли к полному переписыванию истории. Как прожила Прибалтика 2020 год? Какие надежды возлагает на 2021-й? Что в уходящем году изменилось в положении русских в трех балтийских государствах? Как повлиял на ситуацию коронавирус?

— Мы уже подводили итоги прошедшего года на постсоветском пространстве, но не говорили о ситуации в Прибалтике. Ее не принято относить к этому пространству, хотя никуда ведь не деться от того исторического факта, что экономический фундамент современных Латвии, Литвы, Эстонии был заложен именно в Союзе Советских Социалистических Республик.

Сейчас он, как пятое колесо у телеги, оказался не востребован в Евросоюзе. На мой взгляд, это стало еще одной причиной активного замалчивания темы общего прошлого. В итоге от замалчивания прибалты и европейцы перешли к полному переписыванию истории прибалтийских государств.

В прошлом году эти процессы продолжались. Как прожила Прибалтика прошлый год и какие надежды возлагает на нынешний? Руслан, почему Прибалтику не относят к постсоветскому пространству? Как ты думаешь, почему так получается?

— Еще и со времен Советского союза, Прибалтика считалась некой витриной Запада. Сколько гостей и туристов тогда приезжало посмотреть и всем казалось, что это наивысшее достижение социалистического труда, так выглядит весь Запад. Тогда всему здесь придавался такой романтизм, пахло экзотикой Запада.

Возможно, поэтому срабатывает такой стереотип, что Прибалтика — это что-то с Запада, всегда им было и оставалось. Сейчас, может быть, по привычке, так как фактологически она к этому никак не относится.

Применение когнитивного оружия

— То есть — это был своего рода наш культурный советский Запад. Теперь мы вдруг стали уверенно понимать, что мы — точно не Запад, а Восток. Возможно, поэтому тоже не получается сказать, что Прибалтика — постсоветское пространство, это — все-таки что-то другое.

Согласен ли с тем, что там уже много лет продолжаются процессы переписывания истории, а общее советское прошлое замалчивается. Это является частью идеологии элит, которые находятся у власти в Прибалтике. Или уже всем наплевать?

Ведь есть же и другая версия: да что вы там в России придумываете? Мы уже давно живем без вас, забыли обо всем этом и эту тему просто не поднимаем. Вы говорите, что мы замалчиваем, а нам уже все равно. Мы — действительно европейцы, а вы в нашу жизнь не лезьте. Вы только сами придумываете эту тему переписывания истории. Расскажи.

— Дело в том, что переписывание истории — это ничто иное, как применение когнитивного оружия в контексте ведения психологической, гибридной войны.

Это началось даже не со дня получения независимости странами Прибалтики. Это — разработки ЦРУ, которые входили в программу по развалу Советского Союза. Как мы знаем, эта операция была успешно проведена.

Когнитивное оружие — это внедрение целыми пластами понятий в любой социальный слой — от самых простых людей до высшей интеллигенции. Такое внедрение некоторых ложных парадигм в сознание людей в основном делается через СМИ, слухи и определенные действия.

Это делается неспеша. Англо-саксонское разведсообщество в таких вопросах никогда не торопится. Оно взращивает свою агентуру, воспитывает молодежь, и знают, что они будут делать через 50 лет. Может быть, не как китайцы, которые планируют лет на 100, но то, что они метят эти вехи 10-летиями и 20-летиями — однозначно.

Когда развалили Советский союз, началась борьба со всем советским. Потом очень аккуратно, что даже никто и не заметил того перехода, когда начали бороться со всем русским. Потом русское перешло в нынешнее российское, а сейчас все это уже ассоциируется с советским.

Еще 10 лет назад нельзя было даже попытаться поставить знак равенства между гитлеровским режимом, Третьим рейхом, и той сталинской эпохой в СССР.  Да за это бы просто подняли на вилы.

А сейчас считается совершенно нормальным это обсуждать, это — якобы демократия, свобода слова и так далее. Теперь уже понятно, что будет дальше. Следующим шагом по накатанной будет обеление гитлеровских преступлений, потом скажут, что он еще стал жертвой самого страшного тирана Сталина.

На эту базу, как на елку, будут насаживаться следующие игрушки:

  • осуждение всего режима в СССР,
  • ГУЛАГ,
  • Россия во всем виновата…

Эта пещерная русофобия искусственно взращена, но уже прочно внедрена в сознание целых народов.

Ведь самое страшное именно в том, что ложные парадигмы были людям в подсознание внедрены как зомбирующие программы, гипнотические практики, манипулятивные техники. Это поколение уже начало растить своих детей, воспитывая их на этих ложных парадигмах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы цру ссср россия русофобия прибалтика руслан панкратов постсоветское пространство
Новости
Флот США начнёт патрулировать воды Арктики для сдерживания России
Эрдоган шокирован беспорядками в Капитолии
Молодой человек из Казани убил 18-летнюю девушку и её родителей
Цена нефти Brent установила максимум с февраля 2020 года
Биатлонистка Павлова финишировала шестой в спринте в Оберхофе
Кадыров сравнил себя с Трампом
Климатолог рассказала об аномально опасном лете 2021 в России
Учёные назвали симптомы затяжного заболевания COVID-19
Водитель без прав сбил мужчину, катавшегося на капоте
Гидрометцентр предупредил московских водителей об опасности
Последние материалы
Запад демонизирует Россию планово
Биатлонистка Павлова финишировала шестой в спринте в Оберхофе
Кадыров сравнил себя с Трампом
Климатолог рассказала об аномально опасном лете 2021 в России
Учёные назвали симптомы затяжного заболевания COVID-19
Формула успеха: какие партии смогут повлиять на результаты выборов в Госдуму
Водитель без прав сбил мужчину, катавшегося на капоте
Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса
Гидрометцентр предупредил московских водителей об опасности
Минздрав Украины хочет полностью изучить российскую вакцину "Спутник V"
Популярное
Мир. Новости мира
"Результат лжи и ещё раз лжи": президент ФРГ - о событиях в США

С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Результат лжи и ещё раз лжи": президент ФРГ - о событиях в США
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
США и Канада. Новости и аналитика
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Мир. Новости мира
Демократы в США нашли "крайнего" в организации протестов. Это Москва
Политика. Новости и аналитика
"Наметился перекос": Жириновский - о событиях в Вашингтоне
Усам Оздемиров Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса Усам Оздемиров Любовь Степушова Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия Любовь Степушова Игорь Буккер Что делать с питомцем, если у него стресс Игорь Буккер
Комментарии
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Штурмовавшие Капитолий унесли оттуда секретные документы
Россия Донбассу — от помощи к сотрудничеству
Штурмовавшие Капитолий унесли оттуда секретные документы
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Бумеранг вернулся: что важно для цивилизации в штурме Капитолия
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников