Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией

Литва очень обрадовалась, когда американские господари разрешили ей назначить президента независимой Белоруссии. Правда, печать такого удостоверения даже в единственном экземпляре ей очень дорого обошлась. Госпереворот провалился, но западные агенты переформатируются и переходят на диверсионные действия. Пошла уже не гибридная, а прямая война против России. Ведь именно в Белоруссии стоит система раннего оповещения о ракетном ударе. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Шатрову рассказал лидер латвийской партии "Действие" Руслан Панкратов.

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— Руслан, в конце прошлого года Литва, видимо, очень обрадовалась, что неожиданно такая удача привалила — покомандовать соседней страной, даже решили сами президента назначить и удостоверение напечатали. Правда, сейчас уже огребают ответку в экономике.

— Они работают только потому, что им сказали работать. Вот они и старались. Ответные санкции Александра Лукашенко достаточно адекватные — с Клайпеды убираются все грузы, они сейчас переориентируются на российскую территорию, и так далее.

Александр Григорьевич, по-моему, даже ведет переговоры о том, чтобы Белоруссии выделили участок под свой причал, и встречает достаточно хорошее понимание в этом направлении. Человек развивает свое государство, это — однозначно.

Провокации Запада в Белоруссии — война против России

Ни к чему эти призывы типа: а давайте не будем покупать белорусское, на самом деле не приведут, кроме дальнейшего обострения на военно-стратегическом направлении.

В этом контексте я вижу наиболее рациональное зерно, потому что именно на территории Белоруссии стоит система раннего оповещения о ракетном ударе. Желание госпереворота захлебнулось, но это не значит, что у нас с вами там — полная победа. Эти люди сейчас переформатируются, и вы увидите сводки, что они ушли с улиц, но перешли на диверсионные действия.

Уже начинается реальная потаенная война, когда диверсионные группы подрывают Управление внутренних дел. Конечно, эти деяния широко финансируются, поэтому эти люди никуда не ушли, это — просто переформатирование.

Это все направлено на Россию, на ее ослабление, на вырывание дружественных ей стран, поэтому будет продолжаться.

Зачастили их корабли в водах близ России по всему периметру, аж в Северном Ледовитом океане. Корабль французской радионавигационной разведки в Крыму на постоянной основе дислоцируется и прослушивает все до Урала. Поэтому, мне кажется, что за электричеством, за атомной электростанцией кроется даже не политический аспект.

Это — вуалирование военно-стратегического наступления. К сожалению, НАТО все же готовится к войне, по-другому и быть не может, эти люди никогда и ничего не делают просто так и своих намерений, пока есть какие-то возможности, не оставляют.

Все эти маневры, передвижения, усиления группировок, передислокации вдоль российских границ проводятся не просто так, не для того, чтобы брякать оружием, они к чему-то готовятся. Поэтому сейчас я могу только пожелать белорусской стороне выдержки и сил с этим справиться.

— Эстония поменьше звучала в 2020 году, там не было оголтелой антироссийской вакханалии. Хотя, я так понимаю, что ее тоже сделали серьезным плацдармом информационной войны с Россией. Там регистрируют различные антироссийские СМИ, находятся многие структуры, которые занимаются информационной разведкой и практической работой против России. Это так? Или Эстония в этом теперь меньше участвует?

— Нет, участвует, даже, может быть, более активно.

Прибалтийские спецслужбы

У них достаточно жестко работает полиция безопасности КаПо, это — секретная, тайная спецслужба. Я знаю это по работе наших правозащитного и журналистского сообществ.

Она работает очень профессионально, потому что четко определяют и выстраивают свою деятельность на конкретные результаты. Они набирают очень умных людей, отталкиваясь от преданности, но независимо от национальной принадлежности.

В Латвии другой принцип: берут только латышей, желательно не из Риги, чтобы они ненавидели русских. И это дает на квалификацию очень сильный такой прогиб.

Сейчас латвийская спецслужба практически не имеет профессионалов. Ее сотрудники больше представляют из себя преданных, но немножко глуповатых вассалов.

КаПо работает более жестко, но и более деликатно. Русских журналистов в Латвии просто арестовали. А ведь около года назад был закрыт "Спутник" именно в Эстонии. С этого все началось. И тогда никому ничего не показалось странным.

Они приходят к каждому журналисту, но не арестовывают их, а говорят о перспективах их дальнейшей деятельности. Они, например, блокируют счета неугодным или наоборот чем-то помогают тем, кто согласен сотрудничать. Здесь я вижу больший профессионализм.

В Эстонии уже давно находятся ведущие центры разведки и НАТО, они с большим удовольствием там дислоцируются. Возможно, это и географически удобно.

— Петербург рядом.

— Да-да, рядом Петербург — северная столица. Вполне допускаю, что на это тоже делается большая ставка.