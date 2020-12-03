Путин объяснил на саммите ОДКБ, чего хочет от союзников

Владимир Путин готов предоставить помощь России союзникам по ОДКБ, но просит их обеспечивать стабильность общества, присутствие российской армии, а также поддерживать РФ в концептуальных вопросах на мировой арене.

Таджикистан - надежный союзник России по ОДКБ?

За что Путин поблагодарил союзников

Саммит стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в онлайн-формате прошел 2 декабря. Он был посвящён международной обстановке. На публику транслировались вступительные слова лидеров государств.

Все они говорили о пандемии и о её негативном влиянии на социальные и гуманитарные аспекты жизнедеятельности. Некоторые (Александр Лукашенко, Талант Мамытов) оправдывали коронавирусом свои внутренние неудачи. Однако роль государства в том и состоит, чтобы нивелировать форс-мажорные обстоятельства, а не оправдываться ими.

Стенограмму выступлений глав государств союзников по ОДКБ публикует сайт Prezident.org.

Вначале выступил президент России Владимир Путин, так как в текущем году РФ была председателем ОДКБ.

Владимир Путин рассказал, что его председательство прошло не без проблем и "в целом ситуация была неспокойной". Имеется в виду "вспыхнувший в сентябре вооружённый конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства — члена ОДКБ", "послевыборные события в Белоруссии", которая столкнулась с "беспрецедентным давлением извне", а также события в Киргизии.

Президент России отметил, что "потребовались активные посреднические усилия России, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорнокарабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации". Президент РФ пригласил коллег подключиться к гуманитарным усилиям по восстановлению Нагорного Карабаха.

Владимир Путин сообщил, что Россия помогла всем союзниками вакциной от коронавируса, были организованы две спецоперации "Наёмник" с целью выявления террористических группировок, нейтрализации их ресурсной базы, предотвращения вербовки новых сторонников, в том числе с использованием интернета и социальных сетей. Подготовлена обновлённая Антинаркотическая стратегия ОДКБ на период до 2025 года, проведены военные учения Эшелон-2020", в октябре в Белоруссии — командно-штабные учения "Нерушимое братство — 2020".

Лидер Российской Федерации выразил признательность "союзникам по организации" за "поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях". Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, отметил Владимир Путин.

Честно скажем, не видно, за что ещё можно их поблагодарить. Было бы здорово услышать от главы РФ благодарность в создании пояса безопасности вокруг России. Но как ни страна — так кризис. Даже у Казахстана он впереди.

Почему Путин защищает Пашиняна

Далее приводим краткое содержание выступлений союзников РФ по ОДКБ с комментариями российского президента.

Содержание выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Прошедшая война за Нагорный Карабах — это была война Азербайджана, поддерживаемого Турцией и террористами-наёмниками из стран Ближнего Востока, против армянского народа,

Существует ряд неотложных задач: возвращение беженцев, обмен военнопленными и телами погибших, охрана памятников культуры на территориях, занятых азербайджанскими войсками, недопущение насилия над армянами, разблокирование транспортных сообщений и экономических связей.

России и лично Путину благодарен, российский контингент — гарант мира.

Владимир Путин в комментарии к выступлению Никола Пашиняна подчеркнул, что решение о прекращении войны требовало "большого личного мужества от премьер-министра" и "наша задача состоит в том, чтобы его поддержать, наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации".

Очевидно, что ситуация у Никола Пашиняна в Армении крайне нестабильная, поэтому Владимир Путин раз за разом защищает его в глазах армян. Вероятно, дело не в Пашиняне, который сделал всё, чтобы испортить отношения с Путиным своей прозападной политикой и нападками на российский бизнес в Армении, а в уверенности, что новое руководство Армении не будет отказываться от заключённых соглашений по Карабаху.

Всё гораздо сложнее, чем представляет Лукашенко

Содержание выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Под прицелом военной активности НАТО, которая беспрецедентна, находятся не только национальные интересы Белоруссии, но и России.

В Белоруссии, как и везде в мире, не "цветная революция", а "обычные мятежи", но к ним на Западе относятся с позиции двойных стандартов: "предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности, не прячась за дипломатические формулировки".

"Оголтелое" поведение Польши и стран Балтии против Белоруссии направлены на повышение их значимости в Евросоюзе.

В современных условиях "наше союзничество приобретает всё более весомый смысл".

Призвал встретиться "не по телевизору" и обсудить "ту опасность, которая сегодня надвигается, в том числе и на нас".

Владимир Путин в комментарии к выступлению Александра Лукашенко признал вмешательство во внутренние дела Белоруссии извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Но отметил, что необходимо "без всяких резких движений выстроить диалог со всеми политическими силами и решать все свои внутренние вопросы самим".

К Токаеву претензий нет

Содержание выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Очень большой вклад Путина в урегулирование в Карабахе, "это действительно историческое соглашение".

Благодарность за содействие в приобретении вакцины от коронавируса — "мы будем строить завод российской вакцины".

На 10 января 2021 года назначены выборы депутатов нижней палаты парламента и местных органов власти, "мы провели демократизацию, у всех было достаточно времени подготовиться". В частности, на законодательном уровне закреплён институт парламентской оппозиции .

. Участие в деятельности ОДКБ является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана.

Комментарий Владимира Путина: большое достижение Казахстана — укрепление казахстанской государственности, внутриполитической стабильности. Президент России пообещал переговорить в двустороннем формате до выборов.

Очевидно, что у Путина к Токаеву нет претензий, есть обеспокоенность, удержит ли он стабильность на поствыборной волне возможных протестов.

Киргизия должна стать гарантом безопасности России

Содержание выступления и. о. президента Киргизской Республики Таланта Мамытова.

Главной задачей ОДКБ является сохранение и поддержание стабильности на пространстве её государств-членов, в том числе и в странах Центральной Азии.

В настоящее время общественно-политическая ситуация в Киргизии нормализована.

Обеспечим честные и конкурентные выборы.

Действия Российской Федерации в 2020 году во многом укрепили ОДКБ и предопределили дальнейшие пути её развития.

Владимир Путин отметил, что в рамках ЕАЭС и ОДКБ Киргизия не меняет свои позиции, что "чрезвычайно важно, в том числе, для стабильности страны". Россия очень многое делает для того, чтобы поддержать киргизскую экономику и социальную сферу, Москва надеется, что выборы президента пройдут "на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований Конституции, избирательного закона", подчеркнул президент России.

Российская база обеспечит стабильность в Таджикистане

Содержание речи президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Налицо тенденция к возрастанию глобальной угрозы терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков.

В этом контексте "мы с тревогой следим за негативным развитием ситуации в Афганистане, включая его северо-восточный регион".

Нужно адекватное реагирование, "в том числе, путём принятия необходимых мер по укреплению охраны южных рубежей ОДКБ, расширить круг целей и задач, решаемых сегодня в рамках организации".

Владимир Путин отметил особую роль Таджикистана в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран в части проникновения наркотиков, террористов. Будем ему помогать, в том числе, силами "той российской военной структуры, которая находится на территории Таджикистана", сказал лидер РФ. То есть налицо предостережение: гарантия вашей стабильности — наша военная база.

Далее видеоконференция прошла в закрытом режиме.

Общие выводы

Владимир Путин готов предоставить помощь России союзникам, но с условиями обеспечения диалога внутри общества, его стабильности, незаигрываний с Западом, поддержки России в концептуальных вопросах на мировой арене, присутствия российских военных сил на территориях стран-членов ОДКБ.

Собственно, это принципы, на которых Россия всегда объединяла народы и государства.

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