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Всё, что сейчас происходит в Белоруссии - очень серьёзно. И надолго

Вчера лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в очередном видеообращении поблагодарила народ "за солидарность" и объявила об успешном старте "общенациональной забастовки".

Всё, что сейчас происходит в Белоруссии - очень серьёзно. И надолго

А что на самом деле происходит в Белоруссии? И насколько это всё серьёзно?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

— С моей точки зрения, это, безусловно, серьезно. Но я бы не стал привязывать к этим процессам конкретно Тихановскую.

Тихановская — не руководитель и даже не вдохновитель. Тихановская — это символ, это всего лишь громкоговоритель, через который что-то проговаривают определенные кураторы с Запада.

Само белорусское общество расколото — в этом серьезность ситуации.

Протестная активность не стихает, начиная с 10 августа, с первого дня после выборов президента Белоруссии. И она, очевидна, стихать не будет.

Тихановская просто выбрала очень удобную позицию, поскольку если протесты будут, она всегда может приписать это себе. Дескать, благодаря моему ультиматуму, благодаря моему призыву, народ бунтует. Если это не состоится, что маловероятно, она всегда может сказать, что аппарат Лукашенко репрессиями задавил всех граждан, начать требовать ответа со стороны цивилизованного Запада и всех остальных.

Тем более что она ничем не рискует, находясь за рубежом.

Безусловно, сами протесты, забастовки, попытка перекрытия дорог, столкновение с правоохранительными органами и жесткость со стороны самих правоохранителей, применяющих светошумовые гранаты и боеприпасы с резиновыми пулями или картечью — это все говорит о том, что общество расколото. Что значительная часть не приемлет Лукашенко у власти.

Необязательно белорусы, которые протестуют против Лукашенко, выступают против России или против интеграции с Россией, но они точно выступают против того, чтобы Лукашенко оставался у власти.

К сожалению, наша страна сейчас ни во что не вмешивается и, в принципе, наверное, и не способна к вмешательству.

Но здесь очевидно, что Лукашенко стал той персоной, которая неудобна и для Запада, и для Востока.

У него одна, но пламенная страсть — сохранить себя у власти, свою семью у власти, мечта передать страну по наследству своему младшему сыну Николаю. А на все остальное Лукашенко абсолютно плевать, в том числе и на все союзные обязательства, на все интеграционные союзы, ОДКБ, союзное государство и так далее. Он готов из них выйти, если ему на Западе предложат хорошие условия. На Западе ему тоже не доверяют, тем более не хотят передачи власти по наследству.

Так что в данной ситуации он немножко подзавис, но пытается подавлять все протесты силовым путем. Я думаю, что если протесты закончатся или стихнут благодаря погодным условиям, то они обязательно возвратятся весной.

Если последуют какие-то провокации, события-триггеры, тогда протесты могут вспыхнуть и в холодное время года. Сейчас мы за всем этим наблюдаем.

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