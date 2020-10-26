26 октября в Белоруссии истёк срок так называемого "народного ультиматума", выдвинутого президенту страны его бывшей соперницей на выборах, а ныне лидером оппозиции Светланой Тихановской.
Напомним, она требовала от Александра Лукашенко выпустить всех "политзаключённых" из СИЗО и сложить с себя полномочия главы государства. В противном случае грозила общенациональной забастовкой.
И вот вчера Тихановская её (забастовку) объявила. И, как следует из записанного вечером видеообращения, осталась довольна событиями, произошедшими за день.
Эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось
Эксперт - об ультиматуме Тихановской: "Это проходила Украина"
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.