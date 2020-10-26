Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии

26 октября в Белоруссии истёк срок так называемого "народного ультиматума", выдвинутого президенту страны его бывшей соперницей на выборах, а ныне лидером оппозиции Светланой Тихановской.

Напомним, она требовала от Александра Лукашенко выпустить всех "политзаключённых" из СИЗО и сложить с себя полномочия главы государства. В противном случае грозила общенациональной забастовкой.

И вот вчера Тихановская её (забастовку) объявила. И, как следует из записанного вечером видеообращения, осталась довольна событиями, произошедшими за день.

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