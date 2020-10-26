Эксперты считают, что общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось

Общенациональной забастовки в Белоруссии не получилось и не получится, считают эксперты.

Белорусские протесты закончились пшиком?

Срок "народного ультиматума" истёк

Правительство Белоруссии опровергло информацию о начале массовых забастовок.

"По состоянию на 10.00 26.10.2020 года все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы", — заявили SPUTNIKBY в пресс-службе правительства.

Глава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в стране начнется общенациональная забастовка, если президент Александр Лукашенко не отречётся от власти с освобождением политических заключённых.

"26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность", — заявила она в видеообращении.

Условия ультиматума выполнены не были, поэтому 25 октября многочисленные протесты прошли в Минске, Бресте, Лиде, Борисове, Жодино и других городах страны.

В ходе столкновений с протестующими правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. Представители МВД заявили, что это было ответом случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В последний момент провластный митинг, на котором должен был выступить Александр Лукашенко был отменен из-за соображений безопасности.

Кто забастовал?

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, Николай Межевич, трудовые коллективы бастовать не будут, а только "креативный класс" — менеджеры, продюсеры, специалисты по продажам, консультанты и психологи.

Это не есть забастовка горняков, литейщиков, химиков, машиностроителей и так далее, и так далее, уточнил эксперт. Он уверен, что сфера обслуживания тоже, в целом, не поддержит Тихановскую, также, как и предприятия жизнеобеспечения.

С Николаем Межевичем согласен научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, директор Центра изучения интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, по словам которого всеобщей забастовки не получилось. Отдельные представители трудовых коллективов пытаются собрания проводить на предприятиях, часть студентов не вышла на лекции. Но это не всеобщая забастовка, это не остановка экономики, предприятий.

Политолог напомнил, что "примерно такая же история была в августе, когда некоторая часть коллективов выходила на улицу".

"Мы то же самое видим сейчас. Не произошло чего-то такого, что могло бы эти протесты многократно увеличить и повести за ними рабочих. Поэтому, я думаю, что они угаснут в течение нескольких дней", — сказал эксперт для "Правды.Ру".

"Народный ультиматум" — это демонстрация слабости

С точки зрения Николая Межевича, " народный ультиматум" Тихановской — это демонстрация слабости, а не силы, потому что для того, чтобы ультиматум объявлять, нужно быть уверенным в своем превосходстве.

"Ультиматум от латинского "последний довод", "последний призыв". "Самое последнее" — прямой перевод от классического "ультимус". А Тихановская говорит о том, что это такой тактический метод, а дальше мы будем делать еще что-нибудь такое, а потом — что-нибудь сякое, а потом еще что-нибудь такое. Люди даже не понимают, о чем говорят", — отметил эксперт.

Алексей Дзермант считает, что Александр Лукашенко — это не тот человек, с которым можно разговаривать языком ультиматумов.

"Под давлением ультиматумов он точно не уйдет и не будет идти на поводу. Это бесперспективная тактика оппозиции — ультимативным языком с ним разговаривать ", — сказал Алексей Дзермант.

Американское посольстве в Белоруссии накануне предупредило своих граждан о возможных ЧС в стране и посоветовало заготовить трехдневный запас провизии, лекарств и наличных денег. В субботу состоялся телефонный разговор госсекретаря США Майка Помпео с Александром Лукашенко, что легитимизировало последнего на Западе.

Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы внешней угрозы Белоруссии "не стоит опасаться, потому как ее не существует", передает агентство БелТа.

Президент России Владимир Путин считает, что поправки в Конституцию или новый основной закон Белоруссии, возможно, станут выходом из нынешней ситуации в стране.

"Может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции. Президент Лукашенко об это сказал публично. Можно сказать: "Ну сейчас он там что-нибудь напишет себе на пользу, и все это ничего не имеет общего с демократией". Но вы знаете, все можно ведь оболгать", - сказал он на заседании политического клуба "Валдай".

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