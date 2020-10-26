Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео — поэтому власть в стране в конечном итоге может перейти в руки премьер-министра.

Об этом рассказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец. По его словам, натянутые отношения с Западом приведут к передаче фактической власти Роману Головченко и дальнейшему аресту Александра Лукашенко.

Болкунец пояснил, что 6 ноября истекают полномочия Александра Лукашенко на пятом президентском сроке.

В соответствии с белорусской Конституцией, и. о. главы республики с 6 ноября 2020 года будет считаться премьер-министр Роман Головченко. Западные страны обязаны признать его президентом и направить ему 6 ноября телеграмму-приветствие.

Тем более что подобный прецедент в стране уже имел место.

Двоевластие в современной истории Белоруссии наблюдалось с 1999 по 2001 год, когда Запад считал легитимным главой государства последнего председателя Верховного Совета Семена Шарецкого. Он сразу после признания Запада покинул республику и больше туда не возвращался.

Вполне возможно, что такой сценарий приведет к тому, что белорусская номенклатура также может признать нового исполняющего обязанности президента. Не исключен дальнейший арест Лукашенко, или его бегство из страны, подытожил Болкунец.

Напомним, 25 октября истек срок "народного ультиматума" Лукашенко. Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана заявила, что, если действующий глава государства не уйдет со своего поста и не прекратит насилие на улицах белорусских городов, в республике начнется национальная забастовка.

Как писали в телеграм-канале "Расстрига", на днях Лукашенко ответил на ультиматум, заявив, что "в воскресенье в Минске будет наведен порядок". Судя по его словам, действия силовиков вновь грозят быть жесткими: "Нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать".

"Забастовки на крупных промышленных предприятиях Белоруссии имеются, несмотря на опровержения правительства РБ — однако, массовыми они не являются, таковыми их называют лишь "протестные интернет- и Телеграм-ресурсы" — ссылаются в соцмедиа источники на производствах Республики."Люди, конечно, выходят на протесты, участвуют в забастовках на заводах, это можно видеть на видеороликах. Но объем и массовость протестов гипертрофируется в интернете, все предприятия работают в штатном режиме несмотря на забастовку небольшой части сотрудников" — поделился видением ситуации IT-бизнесмен из Минска.

Стоит добавить, что на улицах Минска вновь замечена военная техника. А американское посольстве в Беларуси накануне предупредило своих граждан о возможных ЧС в стране и посоветовало заготовить трехдневный запас провизии, лекарств и наличных денег.