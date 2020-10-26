Сегодня, 26 октября, истекает срок, отведённый лидером белорусской оппозиции президенту страны на то, чтобы "выпустить всех политических заключённых" и уйти в отставку, прекратив тем самым "насилие на улицах".
Тихановская сделала свой ход, сдержала обещание. Чем ответит Лукашенко? Комментирует Сергей Мусиенко, руководитель Аналитического центра EcooМ (Белоруссия).
"Как власть должна реагировать на заявления частного лица, которое находится в другом государстве, что-то себе заявляет? Ну заявляет.
Сейчас по центру Минска активно мы ездили, наблюдали стайки студентов после учебы. То есть занятия закончились, они собираются в стайки. Такая история. Такая форма протестного движения", — рассказывает эксперт.
По словам Мусиенко, перемещаться по городу, когда митингующие становятся на проезжую часть, сложно, это раздражает.
"Вот это желание делать плохо самим себе и окружающим поражает", — подчёркивает он.
"На Украине тоже были перекрытия улиц, люди тоже не понимали, возмущались. И сейчас, по прошествии 15 лет Майданов, партия президента на местных выборах даже не проходит во второй тур, получая третье или четвертое место. Это ответ", — уверен Мусиенко.
Пока, отмечает эксперт, получается скорее свобода замены политических фигур. Люди на Украине, например, не стали жить лучше, счастливее.
"Есть опыт близких государств, который привел к большим проблемам", — резюмирует Мусиенко.
Специально для "Правда. Ру".
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.