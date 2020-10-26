Эксперт - об ультиматуме Тихановской: это проходила Украина

Сегодня, 26 октября, истекает срок, отведённый лидером белорусской оппозиции президенту страны на то, чтобы "выпустить всех политических заключённых" и уйти в отставку, прекратив тем самым "насилие на улицах".

Тихановская сделала свой ход, сдержала обещание. Чем ответит Лукашенко? Комментирует Сергей Мусиенко, руководитель Аналитического центра EcooМ (Белоруссия).

"Желание делать плохо самим себе и окружающим поражает"

"Как власть должна реагировать на заявления частного лица, которое находится в другом государстве, что-то себе заявляет? Ну заявляет. Сейчас по центру Минска активно мы ездили, наблюдали стайки студентов после учебы. То есть занятия закончились, они собираются в стайки. Такая история. Такая форма протестного движения", — рассказывает эксперт.

По словам Мусиенко, перемещаться по городу, когда митингующие становятся на проезжую часть, сложно, это раздражает.

"Вот это желание делать плохо самим себе и окружающим поражает", — подчёркивает он.

"Это проходила Украина"

"На Украине тоже были перекрытия улиц, люди тоже не понимали, возмущались. И сейчас, по прошествии 15 лет Майданов, партия президента на местных выборах даже не проходит во второй тур, получая третье или четвертое место. Это ответ", — уверен Мусиенко.

Пока, отмечает эксперт, получается скорее свобода замены политических фигур. Люди на Украине, например, не стали жить лучше, счастливее.

"Есть опыт близких государств, который привел к большим проблемам", — резюмирует Мусиенко.

Специально для "Правда. Ру".