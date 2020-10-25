Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку

Сегодня, 26 октября, истекает срок, отведённый лидером белорусской оппозиции президенту страны на то, чтобы "выпустить всех политических заключённых" и уйти в отставку, прекратив тем самым "насилие на улицах".

Напомним, 13 октября Тихановская выдвинула Александру Лукашенко ультиматум (подробнее — здесь).

В ходе акций, прошедших в воскресенье в Минске, протестующие напомнили власти, что час Х наступает:

Сама же Тихановская в своем ТГ-канале написала, что в понедельник в Белоруссии начинается общенациональная забастовка:

из ТГ - канала Светланы Тихановской

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