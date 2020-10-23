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Автор Александр Шторм

Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"

В Белоруссии близится "час икс". Стороны обмениваются резкими заявлениями — оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а президент РБ обещает навести в стране "окончательный порядок".

Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"

У Лукашенко, впрочем, вариантов особо нет.

По его словам, 25 октября в Минске будет наведен (окончательный) порядок.

"Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо, а теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Хуже будет, если мы переживем, (что и) как пережила Украина".

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская недавно выступила с заявлением о том, что "у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

  1. Лукашенко должен объявить об уходе.
  2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
  3. Все политзаключённые должны быть освобождены.

Если не пытаться прогнозировать развитие событий в ключе стандартных цветных революций (ее уже не получилось), то перспективы сторон не особо и ясны, поскольку никто не удосужился ясно представить себе последствия собственного нахождения у власти.

По этому поводу авторы телеграм-каналов провели беглый опрос подписчиков о грядущем развитии ситуации.

  • 37% ждут, что после 25 октября все будет как обычно — то есть "марши и хапун".
  • Малопривлекательным словом "бойня" охарактеризовали ближайшее будущее 9% респондентов.
  • Еще 9% заявили о том, что "революция победит".
  • Если представить себе аналогии ситуаций в истории, то 26% вспомнили про масштабные зачистки и репрессии.
  • Но фактически пока ничего не понятно, что и отметили 19% проголосовавших.

Тихановская, напомним, обещала, что если до 25 октября требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с "Народным Ультиматумом". И 26 октября якобы начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

Многие эксперты отметили, что такая манера поддувать майдан говорит о реальной беспомощности. Они считают, что "в переводе на язык реальной политики это означает следующее":

  • Майдан сдулся вконец.
  • Прикладных и внятных политических задач бузотёрам придумать не удалось, поэтому предложить даже хомячкам толком нечего, кроме как "против Батьки отморозить уши".
  • Политическую инициативу в белорусском кризисе бесповоротно захватил именно Батька, и повестку определяет он.

"Ультиматум", таким образом — это лихорадочное вымогательство медийного внимания и "ну хоть кто-нибудь обратите на меня внимание, а то деньги кончились", пишут в соцмедиа.

Но тем не менее, отвечать Лукашенко на всплеск очередной активности нечем, кроме силового подавления. А это крайне неприятно для всех сторон противостояния.

И для Москвы, которая устранилась, но за ситуацией продолжает наблюдать.

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Темы александр лукашенко светлана тихановская протесты в белоруссии
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