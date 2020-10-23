В Белоруссии близится "час икс". Стороны обмениваются резкими заявлениями — оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а президент РБ обещает навести в стране "окончательный порядок".
У Лукашенко, впрочем, вариантов особо нет.
По его словам, 25 октября в Минске будет наведен (окончательный) порядок.
"Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо, а теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Хуже будет, если мы переживем, (что и) как пережила Украина".
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская недавно выступила с заявлением о том, что "у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:
Если не пытаться прогнозировать развитие событий в ключе стандартных цветных революций (ее уже не получилось), то перспективы сторон не особо и ясны, поскольку никто не удосужился ясно представить себе последствия собственного нахождения у власти.
По этому поводу авторы телеграм-каналов провели беглый опрос подписчиков о грядущем развитии ситуации.
Тихановская, напомним, обещала, что если до 25 октября требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с "Народным Ультиматумом". И 26 октября якобы начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
Многие эксперты отметили, что такая манера поддувать майдан говорит о реальной беспомощности. Они считают, что "в переводе на язык реальной политики это означает следующее":
"Ультиматум", таким образом — это лихорадочное вымогательство медийного внимания и "ну хоть кто-нибудь обратите на меня внимание, а то деньги кончились", пишут в соцмедиа.
Но тем не менее, отвечать Лукашенко на всплеск очередной активности нечем, кроме силового подавления. А это крайне неприятно для всех сторон противостояния.
И для Москвы, которая устранилась, но за ситуацией продолжает наблюдать.
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