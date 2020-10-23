Транзит российской нефти через Белоруссию приостановлен

Транзитная перекачка российского углеводородного сырья приостановлена на участке Мозырь — Брест в Белоруссии. Причина временной остановки транзита нефти — проблемы, возникшие на территории Польши.

Приостановить транзит попросило польское представительство российской компании "Транснефть".

"В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Польши, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Польше запросила приостановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь — Брест", — сообщил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Сырая российская нефть накапливается в резервуарах на территории Белоруссии.