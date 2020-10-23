Транзитная перекачка российского углеводородного сырья приостановлена на участке Мозырь — Брест в Белоруссии. Причина временной остановки транзита нефти — проблемы, возникшие на территории Польши.
Приостановить транзит попросило польское представительство российской компании "Транснефть".
"В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Польши, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Польше запросила приостановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь — Брест", — сообщил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Сырая российская нефть накапливается в резервуарах на территории Белоруссии.
"Транзит российского сырья уже полностью приостановлен. Поступающее топливо накапливается в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" на территории Белоруссии", — проинформировал СМИ Тищенко.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.