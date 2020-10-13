Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поставила ультиматум белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
Она дала главе государства 13 дней на выполнение всех условий:
"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия", — заявила Тихановская.
Напомним, ранее Тихановская покинула территорию Белоруссии и уехала в Литву. В Европе оппозиционер провела встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также выступала перед Европарламентом.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.