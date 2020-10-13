Тихановская поставила ультиматум Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поставила ультиматум белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Она дала главе государства 13 дней на выполнение всех условий:

Уход в отставку; Остановка насилия на улицах; Освобождение всех политических заключённых.

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия", — заявила Тихановская.

Напомним, ранее Тихановская покинула территорию Белоруссии и уехала в Литву. В Европе оппозиционер провела встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также выступала перед Европарламентом.