В Киеве новая забава – травля членов белорусской общины "Сябры Волыни"

Начиная с 17 октября и по сей день на Украине не прекращается травля членов белорусской общины "Сябры Волыни". Сегодня они записали видеообращение.

Началась организованная травля с того, что украинские белорусы вышли на пикет к посольству США в Киеве с требованием прекратить поддержку Беломайдана, которая "тайно направляется компанией Rand Corporation — теневой структурой Госдепа".

Вполне ожидаемо, уже на следующий день противники "белорусского Майдана" были объявлены "сепаратистами" и "агентами Кремля".

Инициатор "возмущения украинских патриотов" — Александр Данилюк, руководитель общественной организации "Общее дело" ("Спiльна справа"). Тот самый, который в 2014 году во время майдана украинского курировал захват здания Минюста. За что был "награждён" должностью советника при Минобороны Незалежной.

Военкор Андрей Бабицкий уверен: происходящее вполне объяснимо:

"Люди осмелились поднять голову против "официальной точки зрения власти" и националистов, удерживающих информационную повестку в стране. Много лет ничего подобного на Украине не было. Сторонники Лукашенко сейчас воспринимаются как сторонники союза Белоруссии и России. Кто ж им позволит безнаказанно проводить даже косвенно прорусские акции? Это абсолютно неприемлемо в Киеве", — сказал Бабицкий.

По мнению политолога Дениса Денисова, директора Института миротворческих инициатив, травля против "Сябров Волыни" — подтверждение претензий к американцам и их Rand Corporation: