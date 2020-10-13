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Автор Олег Артюков

13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула новый список требований Александру Лукашенко, который вполне уместно назвать ультиматумом. Ранее Лукашенко заявлял, что фактически спас Тихановскую от расправы.

13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум

Ультиматум им. С. Г.Тихановской

Итак, что требует Светлана Георгиевна от Александра Григорьевича. По ее словам, с "25 октября мы объявляем народный ультиматум".

"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключённые должны быть освобождены", — говорится в заявлении Тихановской.

Если эти требования не будут выполнены, то 25 октября вся страна мирно (это подчеркивается) выйдет "с народным ультиматумом", подчеркивается в заявлении. Но это еще не все: "26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Заявление Тихановской было опубликовано в телеграм-канале Тихановской. Но это вполне нормальный способ коммуникации, Александр Григорьевич следит за публикациями в телеграм-каналах.

Напомним, несколько дней назад президент Белоруссии рассказал, что спас Светлану Тихановскую от участи "сакральной жертвы".

"Я отдал распоряжение: мы под охраной по ее желанию с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", — плакала на шее. Вывезли", — утверждал Лукашенко.

Хождение по кругу

В общем, судя по комментариям сторон, игра идет на равных. Что белорусский президент с заявлением про "плакала на шее", что Тихановская с "обвалом продаж в государственных магазинах"… Кстати, почему только в государственных?

Стоит напомнить, что летом в Белоруссии уже была обещана общенациональная забастовка, если не будут назначены новые президентские выборы. Однако тогда реализовать эту идею не удалось. Едва ли получится и в октябре.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько месяцев. В последнее время наметился определенный спад. То есть людей на улицы — особенно в Минске — по-прежнему выходит много. Но все же меньше, чем месяц назад. Зато растет число задержанных на акциях протестов и все чаще столкновения демонстрантов с сотрудников правоохранительных органов. То есть имеется тенденция к радикализации.

Конечно, оппозиция в Белоруссии заинтересована в том, чтобы протесты продолжались. Ведь по сути, это единственный "актив", больше способов воздействия на Лукашенко нет. Притом что эффективность воздействия таких акций на белорусского президента тоже под большим вопросом.

Как бы там ни было, но "ультиматум" Тихановской может сыграть и против нее. Ведь если через две недели окажется, что радикальных изменений по сравнению с текущими акциями нет, то ради чего тогда было ставить условия Лукашенко? Ведь очевидно, что выполнять требования Тихановской он не будет. Куда выше шансы еще раз увидеть Алексадра Григорьевича с автоматом в руках.

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Темы александр лукашенко события в белоруссии светлана тихановская
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