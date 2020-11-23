Россия берет Карабах на содержание. Что взамен и каков будет результат?

Россия берет Карабахский анклав на содержание. В ответ Россия рассчитывает на последовательную позицию в Армении в ООН и на гармонизацию отношений на Кавказе, считает эксперт Владимир Шаповалов.

Что ждёт Армению после потери Карабаха?

Россия берет на содержание Карабах

В минувшие выходные Ереван, а затем и Баку, посетила представительная российская делегация в составе двух вице-премьеров — Александра Новака и Алексея Оверчука, министров: иностранных дел Сергея Лаврова, обороны — Сергея Шойгу, чрезвычайных ситуаций — Евгения Зиничева, здравоохранения — Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, руководителя Российских железных дорог (ОАО "РЖД") Олега Белозеров, заместителя министра финансов России Тимура Максимова.

Визит российского руководства состоялся в тот момент, когда протестующие в Ереване продолжали требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и на следующий день после того, как Агдам был официально передан Азербайджану в рамках соглашения.

Ясно, что Москва хотела убедиться в необратимости соглашения лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха.

Отвечая на вопросы журналистов в субботу, Лавров пояснил, что "мы чувствуем, что есть попытки остановить выполнение соглашения".

"Есть попытки помешать полной реализации этого соглашения, но все должны признать, что оно успешно реализуется. Мы также наблюдаем попытки изменить характер миротворческой миссии. Пока эти попытки пока завуалированы, но они имеют место ".

Состав делегации говорит о том, что Армении и Карабаху грядет большая экономическая и финансовая помощь.

Лавров подтвердил, что гуманитарная составляющая также обсуждалась в Ереване и Баку с российскими министрами.

"Мы через наших миротворцев вместе с нашими азербайджанскими коллегами, при участии Армении, активно согласовываем конкретные пути решения гуманитарных проблем в интересах возвращающихся людей. Это касается как обустройства гражданской инфраструктуры, так и создания всего необходимого для разблокировки экономических и транспортных коммуникаций ", — сказал министр.

Россия уже помогает строительными материалами Карабаху. Об этом ТАСС сообщил руководитель оперативной группы ведомства по региону Игорь Кутровский. Он добавил, что первая колонна из Еревана в Степанакерт перевозит 45 тонн стройматериалов, что позволит сразу начать ремонтные работы.

"По состоянию на 20 ноября обследовано 43 населенных пункта, в которых повреждено более 2500 объектов, 280 объектов полностью разрушены", — сказал Кутровский.

Очевидно, что Россия будет восстанавливать и содержать очередной непризнанный анклав на постсоветском пространстве. Пока взамен в Донбассе, Приднестровье, да и в признанных Россией Абхазии и Южной Осетии, были получены: контрабандные "дыры", финансирование бюджетников из российского бюджета, потребительство, требования о выводе миротворцев, разгул преступности, стагнация, депрессия населения и-за отсутствия перспектив.

К своим союзникам Россия не относится потребительски

Как сказал "Правде.Ру", заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов, Россия является союзником Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности ( ОДКБ) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Армения — близкая России страна, союзник, поэтому данный визит является продолжением политики разрешения конфликта в Карабахе, которую последовательно проводит Россия, отметил эксперт.

По его словам, состав делегации и формат ее визита в Республику Армения свидетельствует о том, что речь идет о всестороннем сотрудничестве, развитии контактов по самым различным линиям и, конечно, помощи, которую Россия готова оказать Армении "в очень сложной ситуации".

Владимир Шаповалов считает, что Россия не относится потребительски к своим союзникам. Об этом свидетельствует опыт помощи, например, Сирийской Арабской Республике.

По мнению политолога, "было бы странно, если бы мы рассчитывали на какой-то паритет в отдаче наших вложений, то есть столько, сколько мы вложим в Армению, чтобы Армения вложила в Россию, в российскую экономику", так как "мы слишком разновеликие по нашим ресурсам, по нашему потенциалу".

На что рассчитывает Россия в Армении?

Но, по мнению Владимира Шаповалова, Россия рассчитывает, что Армения будет:

— выполнять свои обязательства в рамках союзных отношений и будет так же идти навстречу России по пути развития, интенсификации наших экономических, политических, культурных контактов.

— развивать преподавание русского языка в армянских школах и ВУЗах, взаимодействие по линии Россотрудничества, по линии обучения студентов,

— занимать последовательную позицию в сложных конфликтных ситуациях, в рамках ООН, "где Армения всегда нас поддерживает".

"Что касается анклавной ситуации, не вижу на самом деле здесь таких серьезных обстоятельств, которые мешают нашему сотрудничеству, потому что у России есть, например, свой собственный анклав в виде Калининградской области, но мы осуществляем взаимодействие с нашим российским регионом", — отметил эксперт.

На Кавказе должен воцариться мир

Владимир Шаповалов представляет, что усилия России в Карабахе, должны привести к тому, что "проблема Армении как осажденной крепости, окруженной противниками, должна исчезнуть".

"Все-таки на Кавказе должен воцариться мир, спокойствие, добрые отношения между соседями. Конечно, на это уйдет какое-то время. Но, надеюсь, что все-таки спустя определенный период времени при последовательной политике, которую проводит Россия, при поддержке этой политики со стороны, в том числе, армянского народа, нам удастся вывести Армению из этой изоляции", — сказал политолог.

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