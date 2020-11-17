Байдену поручено ослабить "российско-турецкую удавку" Армении

Франция и США признали односторонние действия, предпринятые Россией для прекращения огня в Нагорном Карабахе. Однако Запад будет пытаться ослабить "российско-турецкую удавку" Армении.

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Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное Москвой, Ереваном и Баку 10 ноября, ратифицировало все территориальные достижения Азербайджана (включая захват Шуши, второго города непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) и разблокировало Нахичеванскую автономную республику в составе Азербайджана, установив прямой коридор дорожного сообщения с Турцией.

Как сообщил ТАСС высокопоставленный представитель госдепартамента США по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Франция и США признали односторонние действия, предпринятые Россией для прекращения огня в Нагорном Карабахе, однако стороны хотели бы получить больше информации о состоявшемся переговорном процессе.

"Мы также признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции", — сказал представитель Госдепа.

Помпео в интервью газете Le Figaro заявил, что Минская группа ОБСЕ "должна послужить рамками для действий по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе". При этом он особо отметил, что США "обеспокоены ростом военного потенциала Турции".

Три победителя в карабахском конфликте

Как пишет Мишель Мариана в статье "Карабах — геополитическое испытание", опубликованной в Liberation, это соглашение выявляет трех победителей:

— Азербайджан, который, помимо реинтеграции территорий, откладывает установление статута Карабаха на неопределенный срок, — Россию, как разработчика и гаранта соглашения, которая восстанавливает военное присутствие в Азербайджане посредством переброски войск в 2 000 человек, размещая их на линии прекращения огня, — Турцию, которая получает не только символический приз — создание российско-турецкого центра наблюдения за прекращением огня. Но и достигает исторической цели — создания коридора между Азербайджаном и Нахичеванью.

Запад выведен из игры

Автор полагает, что Франция и США, которые являются сопредседателями Минской группы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, являются проигравшими сторонами. Минская группа даже не упоминается в соглашении, "оставляя Россию в центре игры".

"Это ( устранение Запада) было одной из целей Реджепа Тайипа Эрдогана и тайным удовлетворением для Владимира Путина", — пишет аналитик.

Именно поэтому это соглашение было воспринято Францией холодно, продолжает Мишель Мариана. Президент и министр иностранных дел, приветствуя прекращение огня, настаивали на разнице между "перемирием" и "прочным миром" и на необходимости изучить все параметры договора, как письменные, так и устные.

Что касается Армении, то эксперт считает, что скоро там сменится руководство с демократического на авторитарное, и это тоже проигрыш Запада и, естественно, Армении.

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По мнению Мишель Марианы, сделка по Карабаху, которая преследует своей целью ослабить Запад, не будет скоро утверждена в Совбезе ООН. Автор надеется на "активную дипломатию" Джо Байдена в этом вопросе.

Задача — ослабить "российско-турецкую удавку" в отношении Армении, что, по мнению Мишель Марианы, не произойдет в одночасье в украинском стиле "цветной революции". Потому что, помимо "культурно-исторических" связей, Армения зависит от России в военном, социально-экономическом планах, и эта зависимость "ещё больше усиливается в результате прекращения огня", пишет автор.

Чтобы соглашение было приемлемым для утверждения в ООН, Западу, по её мнению, нужно обеспечить "симметричное равенство урегулирования во всех случаях":

— возвращение или компенсация для всех беженцев (армянских и азербайджанских) — снятие всех блокад, включая открытие границы Армении с Турцией, — инициирование процедуры расследования всех преступлений, совершенных во время конфликта (с момента первого погрома Сумгаита в 1988 году). — развитие двух третей Карабаха, "которые остаются в Армении и которые Азербайджан пока не в состоянии оспаривать", указывает Мишель Мариана.

Запад хочет жёстко столкнуть Москву с Анкарой

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России, тюрколог Владимир Аватков, Запад, в первую очередь, беспокоится о том, что победа была одержана не им, а Россией, которая "установила перемирие военно-стратегическими мерами".

"В первую очередь Запад беспокоит усиление российских позиций на Южном Кавказе. А именно об этом сейчас можно говорить с учётом того, что у России есть военная база в Армении, а теперь есть военное присутствие в Азербайджане", — сказал Владимир Аватков.

Он уверен, что Запад хотел бы столкнуть Москву и Анкару "достаточно жёстко" на Кавказе, его не устраивает что, несмотря на имеющиеся реальные конфликты интересов, Россия и Турция в очередной раз смогли избежать жесткого конфликтного противостояния.

Но присутствует и иная конфликтная линия, прежде всего, по вектору "Европа — Турция", где наблюдается конфликт интересов в Средиземном море, и Франция поддерживает Грецию в противовес Турции, продолжил эксперт.

Для России положительно, что в рамках НАТО Турция, США и Франция продолжают конфликтовать между собой "по поводу и без повода", сделал вывод Владимир Аватков.

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