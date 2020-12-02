Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР

Российская дипломатия вывела в Совбез ООН представителей Донецкой и Луганской народных республик. Российская дипломатия "долго запрягала", но это очень перспективные встречи, считает эксперт Владимир Джаралла.

Без комментариев. Участие представителей ДНР и ЛНР в заседании Совета Безопасности ООН

Никонорова и Дейнего выступят в СБ ООН

Представители Донецкой и Луганской народных республик выступят на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает МИД ДНР.

Тема встречи: "Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита в "Нормандском формате".

В мероприятии примут участие полномочный представитель ДНР в Минском переговорном процессе Наталья Никонорова и полномочный представитель ЛНР на Минской площадке Владислав Дейнего", — говорится в сообщении пресс-служба МИД ДНР во вторник.

Встреча планируется на среду, 2 декабря. Следует отметить, что под Минскими соглашениями стоят подписи Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, как представителей ДНР и ЛНР. И так как эти соглашения утверждены в ООН, то республики легитимизировали свой международный субъектный статус.

Россия наступает

Как сказал "Правде.Ру" политический эксперт Владимир Джаралла, ООН — сложная бюрократическая организация участвует громадное количество стран иногда с очень сложными взаимоотношениями.

Чтобы облегчить им общение, в частности, есть такая процедура (формула Аррии), при которой члены Совета Безопасности ООН могут ознакомиться, встретиться, обсудить различные вопросы без официального созыва заседания Совета.

По словам эксперта, этой формулой Аррии пользовались представители западных стран, прежде всего, США, когда осуществляли активную фазу давления на Россию через санкционные режимы по различным поводам с приглашением представителей Украины, различных оппозиционных организаций.

Политолог полагает, что Россия воспользовалась этой формулой, чтобы пригласить представителей Донбасса и ознакомить коллег с точкой зрения "другой стороны фронта о том, как им видятся взаимоотношения с Украиной, что происходит, как идет их жизнь".

"Эти встречи нельзя заблокировать, так как они являются неофициальным и добровольным, но имеют информационный резонанс", — сказал Владимир Джаралла.

Эксперт полагает, что российская дипломатия "слишком долго запрягала",

но, наконец, "такие же возможности теперь открываются для встреч с представителями Крыма".

Формат заседаний в СБ ООН по формуле Аррии назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах). Это неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.

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