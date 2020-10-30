Арестович пришёл в ТКГ с новым планом по "освобождению" городов Донбасса

Алексей Арестович, вероятно, станет пропагандистом нового плана Киева по "освобождению городов анклава на Донбассе", считает украинский эксперт Олег Соскин.

#Донбасс: Война закончена?

Новая фигура в ТКГ — Арестович

В Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) назначен спикером Алексей Арестович.

Он позиционирует себя, как военный эксперт. Образование получил в Одесском институте сухопутных войск. С 1999 по 2005 год работал в Главном управлении разведки. После этого изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино. Имеет звание майора запаса.

После известных событий 2014 года — блогер по проблематике войны с Народными Республиками Донбасса, известен как "порохобот". Затем сменил вывеску на нейтральную, отрёкшись от Петра Порошенко и Михаила Саакашвили, но ярко выраженную антироссийскую направленность своих комментариев сохранил.

О Владимире Зеленском всегда отзывался негативно, что он "спасает Путина" или ничего не понимает. Но позитивно оценил недавнее послание президента Украины в Раде, похвалив идею Зеленского о пяти вопросах.

Под Арестовича придумана должность спикера в ТКГ. Это случилось после скандала с первым заместителем главы делегации Витольдом Фокиным, который сказал, что не видел "никакого подтверждения того, что там (на Донбассе) война между Украиной и Россией".

Арестович будет "ястребом"

Как сказал "Правде.Ру" украинский политик и экономист Олег Соскин, это назначение означает, что решение ситуации на Донбассе в рамках прежнего кадрового потенциала Зеленским исчерпана.

Арестович, отметил эксперт, никогда не занимал официальные посты, где бы он выступал в качестве реализатора идей президента. Но вместе с тем, он умеет создавать кейсы, строить ролевые игры и, таким образом, решать задачи для своих клиентов.

"Он не признает, насколько я его знаю, авторитетов. У него очень высокое мнение о себе, он считает себя компетентным, он считает, что разбирается и умеет анализировать и создавать механизмы решения задач", — сказал эксперт.

Олег Соскин предположил, что, скорее всего, Арестович будет играть роль "ястреба" в противовес "ренегату-конформисту Фокину", который "сгорел" так же, как "сгорел" Сергей Сивохо и сейчас "горит" Андрей Ермак.

На эту роль работает и то, что "события в Белоруссии уничтожили белорусскую площадку для переговоров", уточнил политик.

Новая концепция под аплодисменты — война

Олег Соскин считает, что "анклав" в Донбассе "уже можно или вообще не трогать или начать действовать решительно, но тогда надо освобождать города".

По его словам, глава МВД Арсен Аваков в Италии и в США проводил переговоры, где он предлагал свой план освобождения этой территории. Он говорил, что города надо освобождать точечными операциями с вводом туда контингента НАТО.

"А учитывая практику израильских и турецких беспилотников, которые показали себя и в Сирии, и в армяно-азербайджанской войне против российского оружия, может быть, это является вот этим подходом, этой концепцией. Арестович как никто подходит для её пропаганды, он должен быть героем, он хочет быть героем", — сказал Олег Соскин.

По мнению политика, Зеленский привык к тому, что зрительский зал ему аплодирует, им восхищается. И президент рассматривает народ Украины как публику. Но сейчас публика от него отворачивается, значит, надо менять концепцию, начинать освобождать города, тем более, есть пример Ильхама Алиева, отметил эксперт.

"Вот люди в Карабахе тысячами на смерть за что-то идут. Потом, конечно, наступит отрезвление, когда тысяч 10-15 угрохают. Так вот, видимо, принята эта модель. Видимо, в Великобритании она получила поддержку, и во Франции. И у (Майка) Помпео — полная поддержка есть", — сделал вывод Олег Соскин.

Война в Нагорном Карабахе подаёт пример Киеву

Генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV, что ВСУ готовы идти в наступление, чтобы отвоевать неподконтрольные территории Донбасса, как только поступит соответствующий приказ верховного главнокомандующего.

"В случае принятия определенных политических решений руководителем страны, верховным главнокомандующим, президентом Украины господином Зеленским при необходимости Вооруженные силы выполнят приказ об освобождении наших территорий", — сказал Кривонос.

По мнению военкора Юрия Котенка, война в Нагорном Карабахе подает Киеву дурной пример.

"Отсутствие открытого вмешательства РФ в Карабахскую войну создает у Киева представление, что и в случае нападения на Донбасс, Россия не вмешается или вмешается с опозданием, что позволит Киеву создать новый статус-кво. Возможная победа Байдена на выборах в США может создать поддержку для таких действий в Вашингтоне, ведь именно администрация Обамы и Демпартия открыто поддерживали госпереворот в Киеве в 2014 году и попытки силового уничтожения ЛДНР", — заявил военкор в своем Телеграм-канале.

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