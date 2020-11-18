Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья

Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.

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Независимость непризнанных признаётся в "интересах людей"

Владимир Путин в интервью, данному по проблематике карабахского конфликта во вторник, заметил, что "факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие".

Президент провёл параллель с событиями в Грузии в 2008 году.

"Здесь надо прямо говорить: в свое время, после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства — имею в виду нанесение ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии — Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и стремление людей, проживающих там, воссоединиться с Россией. Мы пошли навстречу людям, мы сделали это открыто", — отметил Владимир Путин.

"Кому-то это может нравиться, кому-то — не нравиться, но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают, и в интересах всей России, и мы не стесняемся об этом прямо говорить".

"В отношении Карабаха это сделано не было, и это существенным образом, конечно, оказывало влияние на все происходящие там события", — добавил Владимир Путин.

Из этих слов вытекает, что можно ставить вопрос о признании Народных республик Донбасса в интересах дончан, и аналогично — приднестровцев, если обстановка того потребует.

Политика — искусство возможного

Как сказал "Правде. Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР) возможно, а Приднестровья практически нет, и это связано с тем, что ЛДНР граничит с Россией, а Приднестровье — нет.

"Теоретически признание ЛДНР возможно в случае, если Киев будет пытаться силовым образом решить свою проблему. А что касается Приднестровья, я думаю, что вероятность того, что Россия в одностороннем порядке будет признавать Приднестровье, можно на данный момент исключать. Но всегда политика рождает что-то новое", — отметил эксперт.

Армения испугалась санкций

По словам Владимира Брутера, Армения не признала Карабах под международным давлением.

"Признать Карабах означало бы, что Армения претендует на часть международно признанной территории Азербайджана. Предыдущее армянское руководство, не признавая его де-юре, фактически признавала де-факто. И главная задача и (Сержа) Саргсяна, и (Роберта) Кочаряна была оборона Карабаха. Они с этой задачей справлялись. (Никол) Пашинян с этой задачей не справился", — сказал Владимир Брутер.

Единственным государством, признавшим ДНР и ЛНР, является Южная Осетия, которая сама является частично признанным государством. Её признали, кроме России, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Науру. Глава МИД России Сергей Лавров объяснил опасность признания ЛДНР тем, что "это даст повод Западу прекратить давление на Киев по выполнению "Минска-2".

Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай во время съезда российской партии "Родина" в Санкт-Петербурге заявил, что в скором времени ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) войдут в состав России.

"Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковой и де-юре", — сказал он.

В ЛДНР активно идёт российская паспортизация населения — российское гражданство получили более 200 тысяч человек на середину текущего года.

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