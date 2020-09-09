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Автор Любовь Степушова

Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!

Мир » Бывший СССР » Украина

Григорий Лепс на концерте в Донецке собрал 70 тысяч зрителей, которые исполнили с артистом гимн России. Дончан считают на Украине и Западе "оккупированными", пора уже понять, что это не так, и заняться своими проблемами.

Гимн России в центре Донецка - Лепс поёт вместе с жителями

Хорошо устроились?

Концерт 8 сентября был посвящен 76 годовщине освобождения Донецка от фашистов. В соцсетях сошлись во мнении, что последний раз столько людей выходило на площадь во время "Русской весны" в 2014 году.

Украинские СМИ пишут о концерте в "оккупированном" Донецке.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко написал в Facebook:

"Неплохо они устроились: сходили дружно на "референдум" об отделении от Украины и присоединении к России; люто ненавидят Украину и не хотят в ней жить; считают Украину виновной в российской агрессии, молятся на Путина и просятся под его царство; получают массово российские паспорта; получают еще и российскую пенсию; дети их либо воюют против нас и убивают наших солдат, либо работают и платят налоги на содержание вражеской армии, которая продолжает нас убивать".

Оккупированы Мариуполь и Славянск

Отсюда справедливый вопрос: а оккупация ли это, и по адресу ли претензии? Оккупация — это когда все ждут освобождения, а у оккупантов земля под ногами горит. Поэтому надо, наконец, в Киеве определиться, оставить дончан в покое и заняться улучшением жизни подконтрольного населения.

Кроме того, стоит напомнить "небратьям", что референдум о самоопределении в 2014 году проводился на территория Луганской и Донецкой областей, и жители того же Славянска или Мариуполя высказались за независимость от Украины. Таким образом, оккупированными сегодня можно назвать их.

Интеграция ЛДНР с Россией необратима

Отметим, что российскими гражданами в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛДНР) уже стали около 230 тысяч человек. Социальные выплаты (минимальная пенсия — 4800 рублей, в гривнах - 1870) уже превышают украинские, и власти заявляют, что зарплаты у бюджетников и пенсии станут идентичными соседней Ростовской области РФ до 1 января 2022 года. В то же время, коммуналка и свет в ЛДНР значительно дешевле, чем на Украине, даже с учетом уже состоявшихся и предполагаемых повышений.

Уже пошло в школы поколение, которое будет учиться только на русском языке, повышается статус паспортов ЛДНР, проблемы в интеграции с Россией промышленности преодолеваются.

Уже сейчас можно говорить о необратимости перехода ЛДНР в состав Российской Федерации, и это будет сделано после реализации проекта Союзного государства с Белоруссией. И особенно быстро, если Россию будут продолжать душить "страшными санкциями".

Григорию Лепсу — респект

Отдельный знак признательности — Григорию Лепсу, который отказался от оплаты концерта. Сергей Шнуров, например, отказался выступать в Донецке. По утверждениям самого певца в интервью телеканалу "Дождь", там, где страшно — его концертной деятельности не будет. "Мне без разницы, где выступать. Я могу выступить хоть в Эфиопии!… А в Донецке опасно. А я сс*кливый. Не поеду", — сказал Шнуров.

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