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Автор Любовь Степушова

Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной

События в Карабахе показали, что "горячую" войну рано списывать со счетов в пользу "гибридной". В Луганске и Донецке должны об этом задуматься.

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ДНР в предкапитуляционном состоянии

Об этом пишет в своём Телеграм-канале военный и политический деятель Донецкой Народной Республики(ДНР), ветеран "Русской весны", командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Он полагает, что "по сути мы (ДНР) больше Карабах, но по форме — больше Ереван в его предкапитуляционном состоянии".

"Находясь в состоянии войны — мы не имеем ни одного военного человека в правительстве. Я предлагал реанимировать хотя бы созданный некогда в пику совбезу комитет обороны — но не нашёл понимания", — написал Ходаковский.

По его словам, многие армяне из Степанакерта сейчас распродают всё, "выкапывают близких из могил" и уезжают, то есть, не верят, что мир надолго и не верят в гарантии гарантов.

"В чем тут соль для нас? Россия войдёт, но ура-прогнозы, что остановится за Киевом, могут и не сбыться. Может случиться, как в Карабахе: потери будут обратно пропорциональны нашей готовности, то есть, будут. И у нас есть зоны, вписанные в карты нашей местности поверх оговоренных первым минском — Дебальцево, например. Разменяемся на неустойчивый мир?", — спрашивает Ходаковский.

Кремль поверил в мультфильмы о своём могуществе

В своём комментарии для "Правды.Ру" экс-министр обороны ДНР, лидер организации "Содружество ветеранов ополчения Донбасса", военный и политический деятель Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что (Денис) Пушилин и "ненамного более адекватный" (Леонид) Пасечник не могут сделать никаких выводов, так как они ничего не решают в республиках.

Выводы, по его мнению, могут сделать только кураторы из Москвы, но о чем они будут, эксперт не может поручиться.

"В то время, как война с Украиной (скорее всего, в союзе с Турцией и не только) еще более приблизилась, мы открываем военную базу в Судане и вводим военный контингент в Карабах, который фактически сразу же попадает в оперативное окружение. Я не знаю, о чем думают в Кремле. Может быть, там действительно поверили в свои собственные мультфильмы о собственной непобедимости", — сказал Игорь Стрелков.

"Если будет разгром республик, в первую очередь виноваты в этом будут не эти шуты гороховые, которых назначил Кремль, а непосредственно он сам и военное командование Российской Федерации", — добавил Игорь Стрелков.

Украина воодушевлена примером Азербайджана

Украина, между тем, воодушевлена примером Баку, который выбрал удачный момент и вернул свои земли.

"Азербайджан четко выбрал тот момент, когда странам Большой семерки было не до конфликта в Нагорном Карабахе. Во-первых, они учли проблему с коронавирусом. Во-вторых, выборы в Соединенных Штатах Америки, неопределенность стран Европы — Германии и Франции. Когда все эти факты были четко учтены, был нанесен удар", — заявил в интервью "Апострофу" генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Исход войны в Карабахе — хороший урок для Украины, как надо возвращать "оккупированные" Крым и Донбасс, заявил главарь украинского неонацистского движения "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Азербайджан взял ключевой город Нагорного Карабаха — Шушу, вернул под свой контроль Лачинский коридор. В конце концов азербайджанцы сбивают на территории Армении российский боевой вертолет. И ничего! Никакой грозной реакции из Кремля. Тишина", — написал Билецкий в своем телеграм-канале.

После почти тридцатилетнего ожидания решения свей проблемы — возврата под контроль оккупированных Арменией территорий, Азербайджан в союзе с Турцией начал 27 сентября 40 дневное наступление на Степанакерт, закончившееся взятием Шуши и капитуляцией Армении, которая, как выяснилось, так и не ввела свои войска в Карабах.

Россия по мирному соглашению, подписанному между Москвой, Баку и Ереваном, ввела своих миротворцев на линию разграничения (с потерей одной трети территории для НКР), которые будут обеспечивать мирный процесс передачи власти Азербайджану.

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Темы донбасс игорь стрелков александр ходаковский
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