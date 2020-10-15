Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Юрий Кот: Путин формирует на Украине новую реальность

Президент РФ Владимир Путин решением о снятии санкций с предприятий на Украине формирует новую политическую реальность в этой стране, считает политолог Юрий Кот.

Медведчук предложил Мишустину снять санкции в отношении украинских промышленных предприятий

Россия снимает санкции с Украины

Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить трём предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию. Путин заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

Известно, что речь идет о трех предприятиях: компании "Брацлав" (производит доильное оборудование), Барском машиностроительном заводе (котлы) и Рубежанском картонно-тарном комбинате.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что Россия обладает собственными мощностями для производства указанной продукции. Однако РФ идёт навстречу украинской стороне, рассчитывая на положительный эффект для двусторонних экономических отношений, отмечает RT.

"Россия возвращается к диалогу с друзьями"

Как сказал "Правде.Ру" политолог Юрий Кот, принятое решение имеет отношение к недавней встрече Мишустина с Виктором Медведчуком, лидером партии "Оппозиционной платформы — За жизнь".

По мнению эксперта, снятие санкций — это не просто акт доброй воли, а правильное решение, так как на Украине есть предприятия, которые хотят работать с Россией. И Россия сигнализирует, что они могут это делать независимо от того, какую политику ведет Киев.

"Точно так же, если на Украине есть люди, которые хотят не болеть коронавирусом, то, в принципе, есть возможность получить российскую вакцину через партию Виктора Медведчука. Если на Украине есть люди,  которые хотят обменять пленных, находящихся в Донбассе, за которых отвечает Россия, то тоже это можно сделать", — отметил Юрий Кот.

Путин формирует новую реальность на Украине

По словам политолога, идет планомерная работа "по отделению зерен от плевел". То есть, Россия возвращается к диалогу с теми, для кого она была и остается другом.

"Те, для кого мы враги, мы никогда для них друзьями не станем, что бы мы не делали, добавил он.

"Предприятия, которые хотят работать в российской экономике, сотрудничать с российскими предприятиями, это наши не просто партнеры, это наши родные люди. Я думаю, что постепенно в эту новую реальность, где мы — один общий русский мир, будут интегрироваться и погружаться все новые предприятия, люди, процессы, явления и организации на Украине", — сделал вывод эксперт.

Согласно опроса компании "Социальный мониторинг", партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), если бы парламентские выборы состоялись в октябре, набрала бы 22% голосов избирателей. При этом "Слугу народа" готовы поддержать 25,9% опрошенных. Всего в парламент, по данным социологов, прошли бы четыре партии. Пятипроцентный барьер преодолевают также "Европейская солидарность" Петра Порошенко (14,2%) и "Батькивщина" (9,5%) Юлии Тимошенко.

1 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое ввело санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В санкционный список вошли более трехсот депутатов Верховной рады, бизнесменов, чиновников администрации Порошенко, а также судей Конституционного суда. Позднее список был расширен.

Читайте по теме: Путин оценил отмену санкций против Украины

Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева

Политолог: Украина расторгает договоры с РФ, хотя они ей выгодны

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы юрий кот виктор медведчук санкции против украины
Новости Все >
В Новосибирске трое детей убежали из детского сада
"Зенит" может потерять Малкома на первый матч Лиги чемпионов
Грудь натуральная, улыбка фальшивая. Жена Цекало показала декольте
В Костромском университете создали ткань, останавливающую пули
Собянин ограничил посещения ночных клубов и дискотек Москвы
Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих появились сложные зубы
В Перу после жёсткой посадки загорелся самолёт Ан-32
Герцогиня Кембриджская нарушила правила королевского этикета
На Урале высадили из трамвая пенсионера, отказавшегося надеть маску
Роботизированная рука с ИИ поможет выполнять операции в толстой кишке
Последние материалы
На Урале высадили из трамвая пенсионера, отказавшегося надеть маску
Юрий Кот: Путин формирует на Украине новую реальность
Хотите узнать историю города, вам сюда: Каменск-Уральский музей им. И. Я. Стяжкина
Роботизированная рука с ИИ поможет выполнять операции в толстой кишке
ВЦИОМ узнал мнение россиян о запрещённом в РФ движении АУЕ
Баскетболистке Левченко в Минске продлили арест
Финансисты больше всех пострадают от автоматизации рабочих мест
Актрису Ольгу Тумайкину обокрала домработница
Минфин купил часть "Аэрофлота" на деньги из ФНБ
Вместимость "Ростова Арены" уменьшили до 30%
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию

19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.

Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
В препаратах от давления обнаружили новые побочные эффекты
Новости медицины
В препаратах от давления обнаружили новые побочные эффекты
Новости Белоруссии
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Российский шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о махинациях отца с квартирой Шукшиной
Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов Любовь Степушова Россияне одобряют санкции ЕС по делу Навального Любовь Степушова Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская
Комментарии
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Шевченко футболисту сборной Украины: "Не надо смеяться, сынок"
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Большинство россиян - против тунеядцев
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Глава Роспотребнадзора: нет смысла вводить карантин по коронавирусу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников