Юрий Кот: Путин формирует на Украине новую реальность

Президент РФ Владимир Путин решением о снятии санкций с предприятий на Украине формирует новую политическую реальность в этой стране, считает политолог Юрий Кот.

Медведчук предложил Мишустину снять санкции в отношении украинских промышленных предприятий

Россия снимает санкции с Украины

Владимир Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить трём предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию. Путин заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

Известно, что речь идет о трех предприятиях: компании "Брацлав" (производит доильное оборудование), Барском машиностроительном заводе (котлы) и Рубежанском картонно-тарном комбинате.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что Россия обладает собственными мощностями для производства указанной продукции. Однако РФ идёт навстречу украинской стороне, рассчитывая на положительный эффект для двусторонних экономических отношений, отмечает RT.

"Россия возвращается к диалогу с друзьями"

Как сказал "Правде.Ру" политолог Юрий Кот, принятое решение имеет отношение к недавней встрече Мишустина с Виктором Медведчуком, лидером партии "Оппозиционной платформы — За жизнь".

По мнению эксперта, снятие санкций — это не просто акт доброй воли, а правильное решение, так как на Украине есть предприятия, которые хотят работать с Россией. И Россия сигнализирует, что они могут это делать независимо от того, какую политику ведет Киев.

"Точно так же, если на Украине есть люди, которые хотят не болеть коронавирусом, то, в принципе, есть возможность получить российскую вакцину через партию Виктора Медведчука. Если на Украине есть люди, которые хотят обменять пленных, находящихся в Донбассе, за которых отвечает Россия, то тоже это можно сделать", — отметил Юрий Кот.

Путин формирует новую реальность на Украине

По словам политолога, идет планомерная работа "по отделению зерен от плевел". То есть, Россия возвращается к диалогу с теми, для кого она была и остается другом.

"Те, для кого мы враги, мы никогда для них друзьями не станем, что бы мы не делали, добавил он. "Предприятия, которые хотят работать в российской экономике, сотрудничать с российскими предприятиями, это наши не просто партнеры, это наши родные люди. Я думаю, что постепенно в эту новую реальность, где мы — один общий русский мир, будут интегрироваться и погружаться все новые предприятия, люди, процессы, явления и организации на Украине", — сделал вывод эксперт.

Согласно опроса компании "Социальный мониторинг", партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), если бы парламентские выборы состоялись в октябре, набрала бы 22% голосов избирателей. При этом "Слугу народа" готовы поддержать 25,9% опрошенных. Всего в парламент, по данным социологов, прошли бы четыре партии. Пятипроцентный барьер преодолевают также "Европейская солидарность" Петра Порошенко (14,2%) и "Батькивщина" (9,5%) Юлии Тимошенко.

1 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое ввело санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В санкционный список вошли более трехсот депутатов Верховной рады, бизнесменов, чиновников администрации Порошенко, а также судей Конституционного суда. Позднее список был расширен.

Читайте по теме: Путин оценил отмену санкций против Украины

Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева

Политолог: Украина расторгает договоры с РФ, хотя они ей выгодны