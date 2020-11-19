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Автор Любовь Степушова

Турция обучает тюрок и создаёт агентов влияния

Турция в последнее время сильно изменилась и окрепла. Поэтому совсем не удивительно, что появились и развиваются пантюркизм и неоосманизм. Ведь мечты о возрождении былой мощи подкреплены реальным положением. Но глобальная геополитическая конкуренция сейчас тоже стала наиболее острой за всю историю. Насколько возможности соответствуют действительности?

В любом случае, чтобы добиться хоть какого-то результата, нужно работать. Как это делает Турция в России и других постсоветских странах? Упор делается на систему образования, работу с новым поколением. Обо всем этом и многом другом рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России, тюрколог Владимир Аватков.

Читайте начало интервью:

Насколько сами турки — тюрки?

Успехи и неудачи Турции в интеграции тюркских стран

— Владимир Алексеевич, Турция сейчас — экономически мощная держава, что она может сделать для тюркоязычных стран, вложить в них инвестиции? Турки вкладывают серьезные средства и в тюркские регионы России. В Татарстане, например, много турецких предприятий работает. Почти 30% всех турецких инвестиций в нашу страну приходится именно на Татарстан.

Спрашивается, почему Россия это допускает? То же самое — в Узбекистане, Казахстане и других странах. Разве мы слабее экономически и политически? Или просто у нас нет никакой национальной идеи и заботы о будущем? У Турции есть идея, а у нас ее нет?…

— Вопрос — не в бровь, а в глаз. Но это к руководству России. У Турции есть два поля интеграции тюрок:

  • первое поле — тюркские государства, где ведется очень жесткая политика,
  • второе поле — тюркоязычные народы в России, гагаузы в Молдавии.

Здесь тоже ведется работа, да еще какая серьезная. Просто с гагаузами — более жесткая, а с российским народом — более аккуратная по причине хороших экономических связей Москвы и Анкары. В России Турция ведет себя более аккуратно.

Ранее она пыталась влиять в основном через структуры, связанные с Гюленом, на образовательную структуру России. Также Турция пыталась и пытается влиять через различные фонды, некоммерческий сектор, в частности, Фонд Юнуса Эмре ведет очень активную работу.

Турецкая фишка

Действительно важна экономика этого процесса, материальные и финансовые ресурсы. Но зачастую важнее работать не с тысячами людей, а с малыми группами, для того чтобы потом эти группы работали на вас.

Вот в этом — фишка Турецкой Республики. Она становится хабом. Она аккумулирует на себе все, во что она вкладывает.

Каждая копейка, вложенная Турцией, потом работает на нее. Это касается и образования, и науки, и бизнеса — всего. Поэтому Турция, вкладывая, получает потом еще больше.

Причем зачастую вкладывать требуется не настолько уж большие деньги, но которые очень необходимы в какой-то конкретной точке для конкретного дела. Тогда эффект получается намного больше.

А привлекая тех же талантливых ребят из простых семей этих стран и регионов в свою образовательную систему, бесплатно давая им возможность поехать в Турцию, почувствовать себя востребованными…

— Главное слово — простых семей.

— Да, абсолютно верно. Без всякого пафоса и всего остального. Абсолютно обычных ребят они отбирают по конкурсу. А куда вы отведете своего ребенка, если всего пять школ в вашем маленьком городе в Центральной Азии? Одна из них — российская, в которую не попасть, одна — государственная и три — турецких.

Причем эти три турецких — с несколькими иностранными языками, с новейшей техникой. Конечно, когда говорят, что есть возможность отвести ребенка в школу, в которой несколько иностранных языков, профессора, приехавшие из-за рубежа, и возможность бесплатных стажировок в разных университетах, куда вы отдадите ребенка? — Конечно, туда.

Только родители не знают, что там классы будут делиться на группы. С каждой из группой будет вестись своя специфическая работа соответствующим приставленным воспитателем.

Турецкая система

И дальнейшая специфическая работа тоже будет вестись. С этими людьми по спискам будут работать в различных вузах. Кого-то будут отправлять в Турцию, кого-то — в Россию, кого-то оставлять на местах, потом кого-то будут возвращать. Это — очень разветвленная и хорошо работающая система.

Турецкая Республика взяла западных и российских профессоров, использовала их опыт. Интегрируясь отчасти в болонскую систему, она одновременно создала свою систему отбора и работы с молодежью.

Эта система очень хорошо работает. Скоро мы увидим, что кадры, взращенные турецкой системой, окажутся на руководящих постах в своих странах.

Вполне понятно, как они себя поведут, если они учились в турко-центричной системе, изучали турко-центричную историю и считают, что Турция для них является центром притяжения. Именно так и только так турки работают с молодежью.

Там на деле формируют институт наставничества — не на бумаге, а реального наставничества, когда за наставником хочется идти. Естественно, за любимыми учителями хочется идти, к их рекомендациям всегда прислушиваются. Конечно, привлекают молодежь и минимальными "конфетами". Все это стоит копейки, но определяет будущее.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы турция интеграция пантюркизм образование владимир аватков
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