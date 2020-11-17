Успехи и неудачи Турции в интеграции тюркских стран

Пантюркистская политика Турции беспокоит Россию и многие другие страны. Как она действует в тюркских странах постсоветского пространства? Чего реально добилась Турция на этом пути за время после распада СССР? Чего она не учла, чего сделать не удалось? Какие задачи ставятся сейчас? На все эти и многие другие вопросы ответил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России, тюрколог Владимир Аватков.

Читайте начало интервью: Насколько сами турки — тюрки?

— Владимир Алексеевич, вы сказали, что нынешние турки являются не совсем тюрками. Но в Турции и тюркских государствах не хотят этот вопрос поднимать. Министра обороны Турции Хулуси Акара недавно встречали в Узбекистане и Казахстане просто как отца родного.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев приветствовал его фразой: "Добро пожаловать на родину с родины". Акар сказал, что мы ценим Казахстан как нашего брата, общую прародину и так далее. Примерно такая же риторика была и в Узбекистане. Нет сомнения, что там приветствуют турецкие объятия.

— Полностью согласен. Турция на самом деле уже давно начала проводить линию на сближение с родственными народами. После распада СССР условия для такой интеграции сложились казалось бы прекрасные. Тогда Турция начала действовать активно и решительно, но в 1990-е годы она не учла того, что:

во-первых, эти новые страны не спешат и не хотят этого воссоединения, потому что наслаждались собственной властью;

во-вторых, для этого потребовалось бы перестраивать себя под Турцию, а сама Турция не была готова перестраивать себя под эти тюркские государства.

Турция предлагала создать общий тюркский алфавит. Это не получилось, потому что тогда все тюркские государства были на кириллице.

Турция тогда сделала акцент на долгосрочной перспективе. Но к чему она пришла? К тому, что сегодня Азербайджан — на латинице, Узбекистан — на латинице. Сейчас Казахстан переходит на латиницу.

Турция начала работать на долгосрочную интеграцию и во всех других сферах. Но если Европейский Союз шел по пути от экономики к политике и безопасности, то Турция создала огромное количество органов интеграции сразу во всех сферах: экономика, культура, Тюркская академия наук, Парламентская ассамблея тюркская…

Новый этап

И сегодня очевидно, что этот тюркский совет является вершиной этой интеграции. Хотя Советский Союз давно распался — уже тридцать лет прошло — за это время было предпринято большое количество акций Турецкой Республики по формированию подконтрольного лобби на территории постсоветского пространства.

Очевидно, что сегодня наступает новый этап. Переход от лозунгов, например, "два государства — одна нация", к формированию совершенно новых идеологем.

Так заместитель министра иностранных дел Турции сказал недавно, что в принципе мы можем при необходимости перейти к идее "одно государство — одна нация". Мощно? Мощно.

А в последнее время были совершены визиты министра обороны и министра иностранных дел Турции, встречи с тюркскими коллегами и так далее, тому подобное. Ведь это — не единичные случаи, а система.

Зачем все это делается? А уж не думает ли Турция создать какую-то систему безопасности минимум, а то и общую армию этих стран под своим собственным контролем?…

— С вашей точки зрения, думает или нет?

— Конечно, думает. Более того, Турция все эти годы вкладывала в систему образования этих тюркских государств, для того чтобы через нее взрастить лояльные себе кадры.

Подготовка агентов влияния

Они учились по турецким учебникам, ездили на стажировки в Турцию. В Турции с ними серьезно работали. Ведь мало просто учить иностранцев в своей стране, надо направлять ход их мыслей в нужное русло.

Мы зачастую исходим из количественных факторов. Вот столько-то студентов учились. Но намного важнее, как с ними там работают, что к ним приставляют соответствующих людей, которые персонально занимаются с этими студентами. И более того, потом влияют частично и на их карьеру.

Таким образом формируются эти лоббистские структуры: через образование, религию и, что очень важно через систему безопасности. Турция пытается войти на постсоветское пространство, в том числе через оборону и службу безопасности. Турция все это время стремилась к обучению, в первую очередь, именно этих групп.

Очень многие нынешние высокие функционеры системы безопасности и министерств обороны тюркских государств постсоветского пространства учились не в Советском Союзе, не в России и не у себя на родине, а отправлялись в Турцию. Конечно, они ориентировались на них и затем проецировали и проецируют все это вольно или невольно на свою страну.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев