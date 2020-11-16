Насколько сами турки — тюрки?

"У Турции есть всё для того, чтобы доставить Москве серьезные неприятности, работая с тюркоязычным населением Российской Федерации", — сказал в прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России, тюрколог Владимир Аватков.

Ведь у Турции есть сильная экономика, развитая инфраструктура, работающий разнообразный бизнес, молодое дееспособное население, обстрелянная армия, лояльность Запада. А главное — желание собрать тюркский мир воедино.

— Владимир Алексеевич, Турция активизировалась в странах, которые считает тюркскими. Это — Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия и частично России. С чем связана эта активность? И несет ли эта активность угрозы для Российской Федерации?

— Вопрос очень серьезный, затрагивает безопасность России, как внутри страны, так и на внешних контурах. Турецкая Республика сегодня проводит крайне активную внешнюю политику, которая исходит из двух синдромов.

Первый синдром — имперскости, хотя Турция уже 100 лет как не империя, но ощущает себя империей, обладает имперским сознанием и стремится к распространению собственного влияния.

Второй синдром — ущемленности в системе международных отношений. Было сказано достаточно много фраз на эту тему. Турцию обрезали по самую нефть, когда формировали ее границы на юго-востоке, и много всего остального.

Новая Турция

Турция сегодня — это уже не та Турция, которая была тридцать лет назад. Новая Турция — называет сам президент Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Что это за новая Турция?

Она провозглашает себя мировой державой, считает, что она равна в своих возможностях, потенциалах и силе во всех смыслах слова ключевым державам, которые существуют сегодня в мире. Именно поэтому Турция пытается бросать вызов всем, включая Францию, Грецию, Россию и кого угодно, даже Соединенным Штатам.

Турция провозгласила в качестве своей ключевой идеологемы относительно мировой политики "мир больше пяти" — больше пяти членов Совета безопасности ООН. Турция считает, что она должна занять место одного из постоянных членов Совета безопасности.

В начале американцы этому радовались, думая, что это — против России, что так Россию вытеснить оттуда, но потом Эрдоган сказал, что в принципе Америка не обязательно должна там находиться.

Таковы сегодняшние амбиции Турецкой Республики. Исходя из этого следует проецировать все то, что было сказано ранее, на все внешнеполитические линии современной Анкары, в том числе на тюркскую линию.

Система внутри и вовне

У Турции сегодня есть три глобальных стратагемы:

Турция — центр исламского мира, что мы сейчас наблюдаем в отношениях по линии Турция-Европа.

Турция — центр бывшего османского пространства.

Турция — центр тюркского мира.

Как термин этот тюркский мир продвигался и продвигается именно Анкарой. Турция находится во многих регионах, но ей необходимо сформировать какую-то свою подсистему международных отношений.

Россия после развала СССР, по сути, оказалась в ситуации, когда у нее эта подсистема лежит под руками. Другой вопрос, как мы этим пользуемся. Эта подсистема — постсоветское пространство вокруг нас.

А у Турции такой подсистемы исторически не было, потому что она входит и в Балканы, и в Европу, и в Средиземноморье, и в Черноморье, и так далее. Ей нужно было искать какую-то свою подсистему. Вот она и придумала эту славную туркоцентричную подсистему "тюркский мир".

Эти устремления базируются на внутриполитическом балансе. А внутри Турции у власти находится не одна партия, а две. Партия справедливости и развития, которая отражает больше консервативные воззрения Турции с ориентацией на национальные интересы и национальные ценности.

Партия национального действия, во главе которой стоит господин Бахчели, использует в своей риторике символ "Серых волков", который во многом ассоциируется с нацистским движением и исходит из того, что Турция должна быть от моря до моря, от Урала до Адриатики.

В этой связи внутри страны очень важно поддерживать баланс между националистами и консерваторами. В целом очень свойственно для современного мирополитического процесса, что происходит объединение националистов и консерваторов, чего раньше невозможно было даже представить по многим причинам.

Соответственно, этим определяется то, что президент Турецкой Республики Эрдоган должен следовать ключевым идеологемам, сформулированными теми субъектами, которые управляют сегодня Турцией. Да и он сам в принципе является сплетением этих субъектов.

Тюркский мир под вопросом

Турция тридцать лет формировала эту подсистему международных отношений под названием тюркский мир. На этапе после развала СССР Анкара исходила из того, что наступает золотой век турок, когда они смогут быстро объединить под собой все тюркское пространство.

Турки впрямую говорили, что неплохо бы объединяться сразу по всем фронтам. Но не учла тогда Турецкая Республика:

во-первых, что только что созданная государственность и собственная личная власть на местах, конечно, не хотела делиться этой властью с новым старшим братом, во-вторых, далеко не все воспринимают Турцию как старшего брата и даже родственника, в-третьих, не все хотели следовать турецким логикам, а исходили из собственной логики.

Это — естественно, учитывая тот факт, что на самом деле Турция в своем историческом пути была совсем не тюркским государством, потому что османы — далеко не только тюрки.

Тюркские традиции и обычаи, которые существовали и существуют во многих тюркских государствах постсоветского пространства, османы давно утратили. Вообще, надо поднимать вопрос, насколько турки — это тюрки на сегодняшний день.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев