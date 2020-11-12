Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине

Российское руководство ответило на антироссийскую политику Литвы и Украины, закрыв в этих странах торговые представительства. Вина за развал экономики этих стран лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.

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Российская Федерация постановлением правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, ликвидировала торговые представительства в Литве и на Украине.

Клайпедский порт придёт в упадок, а вместе с ним и экономика Литвы

В комментарии для "Правды.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов пояснил, что Россия является естественным торговым партнером для прибалтийских республик (в том числе для Литвы) и Украины. Так, литовские порты длительное время принимали большие потоки товаров, идущих из Евразии.

Однако, по словам эксперта, литовские власти сделали выбор в пользу антироссийской политики, "почему-то предполагая, что это не будет иметь никаких экономических последствий для них".

Однако в данном постановлении эти последствия зафиксированы и теперь транзит, в том числе белорусский, переходит на петербургские порты, сказал Василий Колташов.

"Ликвидация российского торгового представительства в Литве означает, что летопись нашего экономического сотрудничества в условиях отсутствия политического взаимопонимания и, в целом, радикального антироссийского курса закончилась. Если вы являетесь врагами России, действуете против России, то вы не будете получать никаких торговых преимуществ", — отметил эксперт.

Он возложил ответственность за разрушение экономики страны и Клайпедского порта не только на власти, но и на избирателей Литвы, которые голосуют за таких политиков.

На Украине "поставлен крест"

Что касается Украины, то торговля после "Майдана" переживала три периода, продолжил Василий Колташов.

— сокращение торговли с 2014 года; — рост торговли с пиком в 2016-м, 2017-м, даже в 2018 годах; — в 2019 году торговый баланс всё еще был положительным для России, однако в 2020 году он стал отрицательным, что в условиях антироссийской политики Киева Москве стало не выгодно.

"Видимо, украинское начальство исходит из того, что Россия будет по-прежнему покупать товары на Украине, даже если Украина будет дальше враждовать с Россией, обвинять, требовать, грозить войной. Какая уж тут нормальная торговля, какое уж тут торговое представительство России?", — сказал Василий Колташов.

Он добавил, что российские инвестиции на Украине, хоть и росли, но это были портфельные бумаги, "чтобы можно было их быстро сбросить и убежать".

"Представить себе, на Украине открылся новый завод, построенный российским капиталом, невозможно", — уточнил эксперт.

По его словам, закрытие торгпредства на Украине означает, что "нельзя прокрутить фарш обратно" и вернуть отношения в нормальный формат, на что были направлены минские соглашения.

Избиратель на Украине и в Литве должен сделать выводы

"Теперь литовские власти и украинские власти должны будут вариться в собственном соку, а собственный их сок называется "либерал-национализм" или "национал-либерализм". А общество через экономику должно будет прийти к осознанию того, что ему нужно, а что не нужно, кого ему нужно терпеть, кого — нельзя", — сделал вывод Василий Колташов.

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной за 2019 год сократился на 23,6% и составил $11,454 млрд, согласно данным Федеральной таможенной службы России.

Согласно приведённым данным, за год Украина сократила импорт российской продукции на 30,5%, в денежном выражении его объём составил $6,619 млрд. Поставки украинских товаров в Россию снизились на 11,5% — до $4,835 млрд. Сообщается, что по итогам 2019 года доля Украины в общем обороте внешней торговли России составила 1,7% после 2,2% годом ранее.

В первой половине 2020 года товарооборот между Россией и Литвой сократился в годовом измерении на 31,8% (большую часть российского экспорта в страну составляли минеральные продукты — 67,2%, продукция химической промышленности — 11,2%, и металлы — 5,2%).

Но ещё в 2018 году Россия оставалась главным торговым партнером для Литвы (14% товарооборота), свидетельствуют данные Департамента статистики республики. По сравнению с 2017 годом объем экспорта и импорта Литвы с Россией вырос на 1,1 и 22,5 процента соответственно.

В пояснительной записке правительства РФ отмечается, что "значимых двусторонних инициатив со стороны российских и литовских экономоператоров не отмечено, перспектив расширения и диверсификации взаимной торговли в настоящее время не просматривается".

"Проводимая руководством Литовской Республики внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с Россией", говорится далее.

Чиновники напомнили, что с 2014 года Литва приостановила деятельность двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

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