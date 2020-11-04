На Украине обнаружили группу мошенников, которая выманивала у людей деньги под видом торговли акциями и облигациями. Выманивали в нескольких городах: Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе.
Выявила аферистов Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
"Преступники представлялись от имени успешных международных компаний из Лондона, Нью-Йорка, Токио, и предлагали вложить средства. Чтобы обманывать иностранцев, мошенники нанимали работников со знанием иностранных языков и вовлекали их в свои схемы", — пишет киевское издание "Страна".
Эксперт пояснил, что открытие брокерского счёта на западных биржах невозможно для человека, не имеющего опыта инвестирования
"Если людям будут рассказывать, что можно легко и просто заработать 40% годовых на западных биржах с минимальным пакетом документов — нужно сразу отдавать себе отчет, что это мошенники. Открытие украинцу брокерского счета за границей - не быстрый и непростой процесс. Нужно дать объяснение по происхождению своего капитала, подтвердить опыт инвестиций на фондовом рынке", — объяснил изданию ситуацию эксперт.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...