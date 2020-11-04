Украинцев оставили без миллионов гривен, предлагая заработать на биржах

На Украине обнаружили группу мошенников, которая выманивала у людей деньги под видом торговли акциями и облигациями. Выманивали в нескольких городах: Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе.

Выявила аферистов Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Преступники представлялись от имени успешных международных компаний из Лондона, Нью-Йорка, Токио, и предлагали вложить средства. Чтобы обманывать иностранцев, мошенники нанимали работников со знанием иностранных языков и вовлекали их в свои схемы", — пишет киевское издание "Страна".

Эксперт пояснил, что открытие брокерского счёта на западных биржах невозможно для человека, не имеющего опыта инвестирования