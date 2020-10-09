А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"

Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония, это не считая фундаментального фактора наличия оккупационных войск США в Германии и Японии. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.

И этот вызов очень простой — "Россия воссоздаст СССР как справедливое советское общественное устройство и мощный военный и экономический союз социалистических республик, или нас сомнут".

Деньги у РФ закончились осенью 2019 года, а открытая "коронавирусная" атака "клинтоновской группы" на мировые экономики началась в январе 2020 года. Т. к. компрадорская элита РФ, смычка силовиков-антисоветчиков, олигархата и чиновников в абсолютной степени зависит от возможности вывоза капиталов из России, то уже в ноябре 2019 года была предпринята неудавшаяся попытка заставить президента Белоруссии Лукашенко резко активизировать политическое и финансовое объединение двух славянских государств в рамках Союзного государства.

В РФ нет слабой элиты — элита решительная и сильная, это чуткие и мощные "глаза, уши, зубы" силовиков и политиков, выживших в диких 1990-х и научившихся в первые два срока правления В. Путина на равных говорить с Западом и Востоком. Но у нашей элиты не было и не может появиться своей картины мира, понятного образа мира для своего народа и для всего мира. "Глаза, уши, зубы" — это овчарки, а не пастухи. Элиту тридцать лет намеренно выращивали под прагматичное мышление "вызовов и угроз", под мелкие критерии лояльности первому лицу (Б.Н. Ельцину, позже В. В. Путину) и, соответственно, под пренебрежение жизнями и интересами народа РФ.

О народах СССР и советских республиках, внёсших равный с РСФСР вклад в победу над гитлеровской Германией в ходе Великой Отечественной войны, и речи у элиты РФ не идёт — всё заменяет пустая пропаганда про евразийскую интеграцию.

В такой форме силового управления Россией и ускорения уничтожения населения РФ через пенсионную реформу и другие рыночные реформы, РФ могла бы жить ещё 10-15 лет. Запас прочности и долготерпения русского народа очень большой…

Однако "коронавирусная" атака на народ США (он пострадал в наибольшей степени), на весь мир, полностью и, что самое главное, необратимо изменила реальность для человечества.

Целью атаки является закрытие мировой торговли, принудительное создание разных военных центров. Экономики схлопываются, и сильные страны начнут в срочном порядке формировать свои военно-экономические группы государств под жёстким управлением центров — Москвы, Берлина, Пекина, Токио, Дели, Стамбула, Тегерана и других столиц.

Выборы в ноябре 2020 года будут последними выборами президента США в истории. Вне зависимости от того, кто формально победит на выборах, вторая проигравшая сторона ни при каких обстоятельствах не примет итогов выборов. И не будет заморачиваться юридическими основаниями и доказательной базой, но прямо развяжет Гражданскую войну. И это означает, что "клинтоновская" и "трамповская" группы, которые в ходе Гражданской войны будут уничтожать друг друга физически, одинаково заинтересованы, чтобы все остальные центры мира не могли бросить вызов американской гегемонии.

Никакие "гибридные" информационные или финансовые экономические войны не могут обеспечить выполнение этой задачи. Только большая Война. Этому способствует полный контроль американцев над элитами Германии, России, Японии, многих других крупных стран мира, а также зависимость экономики Китая от внешней торговли.

В предстоящей Третьей мировой войне будет две стороны, неопределившихся будут принуждать поддержать одну из сторон. В Войне сторона победителей уже определена планированием и действиями мировых банковских групп и крупнейших военных экономик мира в 1979–2020 гг. — это США, Россия-СССР и КНР. Только три страны полноценно готовы или почти готовы к Войне. При этом американцы резко ускорили, через третьи страны, появление современного ракетно-ядерного и космического оружия, истребителей и бомбардировщиков у Германии, Японии, ряда мусульманских и азиатских стран.

Китай, прямо и достаточно обоснованно объявивший себя единственным лидером мирового социалистического движения и продолжателем дела СССР, идёт от обороны, обозначая США как главного военного противника.

А вот Россия, имеющая лучшее в мире стратегическое планирование, сейчас лишь одна из двух стран, наряду с США, кто готовится к реальной Войне будущего.

Сейчас стратегическое планирование России под управлением "советского" меньшинства силовиков в окружении Владимира Путина:

Учитывает климатические изменения в мире (сеть военных баз в Арктике и Севморпуть, обретение и возвращение друзей на других континентах). Отдельное и хорошо научно обоснованное поведение России в мировых истериках по поводу климатических изменений. Исходит из самого большого за тысячи лет переноса центра мировой хозяйственной активности со Средиземноморя и Атлантики в Индийский и Тихий океаны (восстановление военных баз РФ для обеспечения крупного экономического присутствия в государствах Йемена, во Вьетнаме, на Кубе, в Анголе, создание баз в Сирии, Венесуэле, Никарагуа, ряде других стран). Восстанавливает долгосрочное стратегическое планирование СССР (ФЗ "О стратегическом планировании в РФ", "О промышленной политике" — всего около двух десятков федеральных законов и около четырёх десятков правительственных актов стратегического планирования и управления). Подготовило новое "военно-мобилизационное" гражданское государственное управление и кадровое управление (не действующие пока эффективно, но принятые постановления правительства и ряда министерств РФ). Сформировало и готово на общемировом уровне продвигать жесточайшие экологические законы и стандарты хозяйственной деятельности, пространственного территориального развития (Арктика и Антарктика, вечная мерзлота российской Сибири, Канады не могут осваиваться прежним хозяйственным способом ввиду особой уязвимости гляциальных ледовых холодных зон). Готовит юридическую базу для восстановления и переучреждения СССР новым списком учредителей (Киргизия, Белоруссия и другие страны ОДКБ, Южная Осетия, Абхазия, РЮО, РА, др.). Формирует в странах Азии, Африки, Латинской и Южной Америки большой круг друзей, нуждающихся в русской военной защите и в участии русских в развитии их армий и военно-промышленных комплексов. Время существования континента Евразия, что было вызвано финансовым и культурным доминированием Европы, завершилось. Россия-СССР сбрасывает с себя пустословие "евразийских мостов между Китаем и Европой, между Востоком и Западом" и возвращает себе своё реальное место Центра, Центра Северной Евразии, главного субъекта всего континента Азии. Нам нужно много и очень много денег. Страны Азии, Африки и Америки на десятилетия загрузят нашу науку, инженерию, промышленность, станут интересантами развития территориально-промышленных комплексов СССР — в Западной и Южной Сибири и на Дальнем Востоке, в дальнейшем в остальных регионах Восточной Сибири и Арктики. Обосновывает концепции алтайской цивилизации (тюркские и финно-угорские народы, монголы, венгры, японцы, корейцы) и новое становление великорусского этноса. Россия в лице РСФСР должна сохранить в СССР отдельный и особый статус, т. к. развитие СССР не должно быть подчинено международному регулированию.

Все эти действия советской части путинской команды в 2005–2020 гг. многолетние и исключительно положительные, к большому счастью, не особо до 2020 года привлекавшие внимание СМИ и соцсетей (СМИ сейчас капиталистические, а все соцсети на американских платформах).

Владимир Путин, поверив советскому народу и открыв дорогу политическому творчеству масс, вернёт достоинство народам РФ и постсоветских республик, даст всему миру образец справедливого и сильного государства и строя, где каждый человек свободен в инициативе и в деятельности, где каждый защищён и обеспечен, где власть всегда ответственна, где "ядерное" раскрепощение творчества масс приводит к стремительному мощному культурному, военному и экономическому развитию.

Первым шагом будет подписание в декабре 2020 года-марте 2021 года нового Союзного договора. Несколько десятков групп говорит о марте 2021 года, но мы все понимаем, что ход истории невозможно просчитывать точно, особенно когда речь о волеизъявлении народа большого государства.

Надо особо отметить, что не идёт речи о том, что 15 республик по состоянию на 1991 год подпишут новый Союзный договор.

Киргизия будет первой из союзных республик, которая поддержит восстановление СССР при лидерстве России.

Белоруссия, принявшая красно-белый удар Германии и Польши, и Казахстан, сам себя поймавший в сети двуглавого управления, — будут и в будущем СССР на особых лидирующих ролях в общесоветских задачах.

Члены ОДКБ Армения и Таджикистан также поддержат союзный проект.

Достаточно решительно СССР поддержат Туркмения, Азербайджан, Узбекистан, немного позже — Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Украина. Элиты не пойдут против своих народов, особенно когда будут понимать, что их участие есть гарантия и залог их личного физического и политического будущего.

Мощно проявляет себя политическое творчество масс. Попытки давления в Дагестане, Хабаровском крае, Ингушетии, Башкирии, Красноярском крае, Архангельской области приводят к неизбежному развороту народа в сторону советской социалистической идеи. Более того, появляются идеи прорывные. К таковым надо отнести готовность ряда инициаторов на базе Республики Дагестан восстановить Дагестанскую АССР, на базе Республики Башкортостан восстановить Башкирскую АССР.

Таким образом, Дагестанская, Абхазская, Башкирская, Татарская, Тувинская и ряд других АССР смогут юридически и при поддержке элиты и народа стать полноправными подписантами нового договора о переучреждении СССР. Возможно, в этом ряду будет объединённая новая Осетинская АССР, что требует единой позиции РСО-Алании и РЮО.

В Донецкой и Луганской Народных Республиках появляется намерение воссоздать исторически существовавшую ДКР — как Донецко-Криворожскую ССР.

Киргизы, русские уральцы и сибиряки, ленинградцы, белорусы, осетины, дагестанцы, башкиры пошли первыми.

Союз Советских Социалистических Республик будет восстановлен и переучреждён в ближайшие полгода.

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Материал подготовлен специально для "Правды.Ру"