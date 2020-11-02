В Молдавии при Санду сформируется враждебный России режим

Прогнозируя победителя второго тура президентских выборов в Молдавии, молдавский политолог Богдан Цырдя считает, что унионистка Майа Санду свой ресурс исчерпала. Но это не гарантирует социалисту Игорю Додону победу.

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Выигрыш Санду в первом туре — не означает победы во втором

Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента республики, набрав 35,42% голосов, сообщает после обработки 99,02% протоколов с избирательных участков молдавский ЦИК.

Действующий президент социалист Игорь Додон набирает 33,16% голосов. Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,98% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов — 6,59%.

Как сказал "Правде.Ру" директор Социал-демократического института Молдавии, депутат парламента Богдан Цырдя традиционно в Молдавии во втором туре всегда побеждали на президентских кандидаты левого толка.

И на этих выборах, если суммировать голоса трех кандидатов левого толка, то есть Додона, Усатова и Иванова, то это 55% отданных в первом туре голосов и выше.

По мнению политика, если Игорю Додону удастся мобилизовать свой электорат, объединить левый фланг, то, безусловно, победа должна быть за ним.

В ином случае, произойдет "реванш правых", и в Молдове сформируется "русофобский националистический, этнократический, прорумынский режим по образу и подобию соседней Украины".

"Такой риск, конечно, очень и очень велик", — отметил Богдан Цырдя.

Санду победила за счёт диаспоры

Майя Санду, по словам политика, исчерпала свое электоральное поле. Она набрала 3-4% перевеса над Додоном за счет молдавской диаспоры, которая "в условиях COVID-19 провела беспрецедентную мобилизацию для того, чтобы спасти Санду, евроинтеграцию, права человека и так далее".

"Ведь диаспора не платит налогов, которые повышала Санду, за тот этот миллиард, который был украден из банков, за медполис, плата за который была ею повышена. Диаспора живёт в своём романтическом мирке и голосует за правых вне зависимости от ситуации в Молдове", — сказал Богдан Цырдя.

В Молдавии Майя Санду проиграла, добавил он.

Санду сформирует антироссийский режим

Богдан Цырдя напомнил, что когда Санду была премьер-министром, в 2019 году, в течение 5 месяцев, она не совершила ни одной официальной поездки в Москву. Её правительство приняло постановление о том, что что 23 августа — это "день скорби по жертвам тоталитарных коммунистических и фашистских режимов".

Будучи министром в 2014 году, она отменила русский язык в качестве обязательного предмета для изучения в школах, она же сопротивлялась восстановлению российских передач в Молдавии, которые были запрещены еще в 2017 году режимом Плахотнюка.

"В интервью Дмитрию Гордону, журналисту из Украины, Санду заявила, что Россия оккупировала Крым, Приднестровье, что с Россией надо вести дела аккуратно, а лучше вообще не иметь дел, что наш путь — это евроинтеграция, евроатлантические ценности, ценности унианизма — объединения с Румынией. Делайте выводы, какова будет ее политика, если она станет президентом", — сделал вывод Богдан Цырдя.

Молдавия — парламентская республика, после правительственного кризиса в прошлом году, парламент Молдавии утвердил кабинет министров во главе с Ионом Кику, который был советником президента Игоря Додона. В марте 2019 года в состав правительства вошли демократы (бывшая партия Влада Плахотнюка).

Стороны взяли на себя обязательства "продвигать взвешенную внешнюю политику", "эффективно сотрудничать с внешними партнерами как на востоке, так и на западе", выполнять все договоренности, "включая Соглашение об ассоциации с ЕС и в качестве члена СНГ". Блок Майи Санду остался в оппозиции.

Ранее Демпартия обвинялась в узурпации власти в стране в период 2009–2019 годов. Из страны бежал тогдашний её председатель, олигарх Влад Плахотнюк. Молдавия объявила его в розыск.

Президент страны отвечает за внешнюю политику государства. По мнению Игоря Додона, претендующего на второй мандат, парламентскую форму правления в республике необходимо сменить на президентскую.

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