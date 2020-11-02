Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

В Молдавии при Санду сформируется враждебный России режим

Прогнозируя победителя второго тура президентских выборов в Молдавии, молдавский политолог Богдан Цырдя считает, что унионистка Майа Санду свой ресурс исчерпала. Но это не гарантирует социалисту Игорю Додону победу.

Молдавия станет частью нового государства

Выигрыш Санду в первом туре — не означает победы во втором

Экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента республики, набрав 35,42% голосов, сообщает после обработки 99,02% протоколов с избирательных участков молдавский ЦИК.

Действующий президент социалист Игорь Додон набирает 33,16% голосов. Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,98% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов — 6,59%.

Как сказал "Правде.Ру" директор Социал-демократического института Молдавии, депутат парламента Богдан Цырдя традиционно в Молдавии во втором туре всегда побеждали на президентских кандидаты левого толка.

И на этих выборах, если суммировать голоса трех кандидатов левого толка, то есть Додона, Усатова и Иванова, то это 55% отданных в первом туре голосов и выше.

По мнению политика, если Игорю Додону удастся мобилизовать свой электорат, объединить левый фланг, то, безусловно, победа должна быть за ним.

В ином случае, произойдет "реванш правых", и в Молдове сформируется "русофобский националистический, этнократический, прорумынский режим по образу и подобию соседней Украины".

"Такой риск, конечно, очень и очень велик", — отметил Богдан Цырдя.

Санду победила за счёт диаспоры

Майя Санду, по словам политика, исчерпала свое электоральное поле. Она набрала 3-4% перевеса над Додоном за счет молдавской диаспоры, которая "в условиях COVID-19 провела беспрецедентную мобилизацию для того, чтобы спасти Санду, евроинтеграцию, права человека и так далее".

"Ведь диаспора не платит налогов, которые повышала Санду, за тот этот миллиард, который был украден из банков, за медполис, плата за который была ею повышена. Диаспора живёт в своём романтическом мирке и голосует за правых вне зависимости от ситуации в Молдове", — сказал Богдан Цырдя.

В Молдавии Майя Санду проиграла, добавил он.

Санду сформирует антироссийский режим

Богдан Цырдя напомнил, что когда Санду была премьер-министром, в 2019 году, в течение 5 месяцев, она не совершила ни одной официальной поездки в Москву. Её правительство приняло постановление о том, что что 23 августа — это "день скорби по жертвам тоталитарных коммунистических и фашистских режимов".

Будучи министром в 2014 году, она отменила русский язык в качестве обязательного предмета для изучения в школах, она же сопротивлялась восстановлению российских передач в Молдавии, которые были запрещены еще в 2017 году режимом Плахотнюка.

"В интервью Дмитрию Гордону, журналисту из Украины, Санду заявила, что Россия оккупировала Крым, Приднестровье, что с Россией надо вести дела аккуратно, а лучше вообще не иметь дел, что наш путь — это евроинтеграция,  евроатлантические ценности, ценности унианизма — объединения с Румынией. Делайте выводы, какова будет ее политика, если она станет президентом", — сделал вывод Богдан Цырдя.

Молдавия — парламентская республика, после правительственного кризиса в прошлом году, парламент Молдавии утвердил кабинет министров во главе с Ионом Кику, который был советником президента Игоря Додона. В марте 2019 года в состав правительства вошли демократы (бывшая партия Влада Плахотнюка).

Стороны взяли на себя обязательства "продвигать взвешенную внешнюю политику", "эффективно сотрудничать с внешними партнерами как на востоке, так и на западе", выполнять все договоренности, "включая Соглашение об ассоциации с ЕС и в качестве члена СНГ". Блок Майи Санду остался в оппозиции.

Ранее Демпартия обвинялась в узурпации власти в стране в период 2009–2019 годов. Из страны бежал тогдашний её председатель, олигарх Влад Плахотнюк. Молдавия объявила его в розыск.

Президент страны отвечает за внешнюю политику государства. По мнению Игоря Додона, претендующего на второй мандат, парламентскую форму правления в республике необходимо сменить на президентскую.

Читайте по теме: Лидер гагаузов рассказал об ошибках Кремля в Молдавии

СВР напрасно предупреждает о "цветной революции" в Молдавии

Российский олигарх в розыске занял третье место на выборах в Молдавии

 

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы молдавия майя санду игорь додон богдан цырдя
Новости Все >
Деспотович, Йович и Тадич попали в заявку сербов на матч с Россией
Эксперт - о дружбе Москвы и Вашингтона: не нужно верить в чудеса
Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств в аптеках
Финансисты дали прогноз по ситуации на валютном рынке РФ
Ольга Малиновская рассказала о рисках беременности после 40 лет
Убийц "колбасного короля" задержали
Тульский "Арсенал" ведёт переговоры с Парфёновым
В Иркутске опровергли предсмертное состояние губернатора из-за COVID-19
Полы больниц являются местом размножения патогенов
Шквалистый ветер повредил 54 дома на Кубани
Последние материалы
Деспотович, Йович и Тадич попали в заявку сербов на матч с Россией
В Молдавии при Санду сформируется враждебный России режим
Эксперт - о дружбе Москвы и Вашингтона: не нужно верить в чудеса
Мишустин назвал недопустимой нехватку лекарств в аптеках
Финансисты дали прогноз по ситуации на валютном рынке РФ
Ольга Малиновская рассказала о рисках беременности после 40 лет
Убийц "колбасного короля" задержали
Тульский "Арсенал" ведёт переговоры с Парфёновым
В Иркутске опровергли предсмертное состояние губернатора из-за COVID-19
Полы больниц являются местом размножения патогенов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция

Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.

Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Российский шоу-бизнес
Буланова впервые вышла на публику с новым возлюбленным
Василий Амирджанов Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
В Карабахе наблюдается гуманитарный кризис
В Карабахе закрыли все детские сады и школы из-за боёв
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Минские силовики открыли предупредительный огонь
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Малышева уверена – ребёнок может не бояться Деда Мороза с COVID-19
Скарлетт Йоханссон вышла замуж в тайне ото всех
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников