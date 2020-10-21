Любой режим в Кишинёве будет прозападным, потому что у России нет целей в Молдавии.
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил во вторник, что США готовят "революционный" сценарий для Молдавии, где 1 ноября состоятся президентские выборы,
По его словам, есть информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям", а дипломаты США убеждают силовиков этой страны в случае победы на выборах действующего президента Игоря Додона не препятствовать уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа" .
Государственный департамент США ранее сообщил на своем сайте о состоявшемся 9 октября телефонном разговоре между заместителем госсекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом и кандидатами в президенты Молдавии — Игорем Додоном и экс-премьером, лидером проевропейской партии "Действие и солидарность" Майей Санду.
"Хейл отметил важность свободного и справедливого избирательного процесса, уважающего волю молдавского народа, в том числе условия справедливой конкуренции для всех кандидатов, устранение незаконной иностранной поддержки политических кампаний и беспристрастный доступ к СМИ в соответствии с законами Молдавии", — отмечает Госдеп.
Также подчёркнута поддержка США, как "твердого наблюдателя за выборами".
Без сомнений, не всё для печати было в этих переговорах. Сразу вопрос, а где подобные консультации по линии российского МИД?
Соперниками Додона кроме Майи Санду являются председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, разыскиваемый российскими правоохранительными органами, и молдавский бизнесмен и Андрей Нэстасе — лидер баррикадных протестов в Молдавии.
Санду — главный ставленник Запада, она заявляет о том, что предстоящие президентские выборы будут сфальсифицированы.
Как сказал "Правде.Ру" депутат Верховного совета (парламента) самопровозглашённой Приднестровской молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов, внешняя политика Республики Молдова направляется прозападными силами, потому что с 2014 года она базируется на заключенном соглашении об ассоциации между Молдавией и Европейским союзом.
По его словам, Запад с помощью Додона пытается "подчинить себе Приднестровье", а затем установить в самом Кишиневе исключительно прозападный и антироссийский режим, который будет бороться за вытеснение России с берегов Днестра.
"И поэтому, конечно, можно отнестись с доверием к сведениям о возможном возникновении Майдана в Кишиневе после президентских выборов или спустя некоторое время после них", — сказал Андрей Сафонов.
Молдавия, которая является наблюдателем в ЕАЭС, разделена примерно пополам между сторонниками восточного вектора интеграции (ЕАЭС) и западного (ЕС). В стране с начала распада Советского Союза активно действует движение за объединение Румынии и Молдавии.
Массовые протесты наблюдались после парламентских выборов в 2009 году после победы Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) и в 2016 году — за отставку премьер-министра Молдавии Валерия Стрельца после обнаружения пропажи одного миллиарда евро из трёх социальных банков Молдавии.
Более локальные протесты происходили в 2018 году из-за отмены результатов выборов мэра Кишинёва и недавно, в августе 2020 года, бастовали аграрии из-за отсутствия поддержки от государства ввиду погибшего урожая.
То есть, протестный потенциал в этой стране высокий, что гарантирует "народные волнения" в случае отмашки из Вашингтона.
Игорь Додон номинально считается пророссийским лидером. Он выступил с инициативой дать Приднестровью широкую автономию, договариваясь напрямую с Тирасполем. Однако "широкая автономия" вряд ли может привлечь придневстровцев, так как за 30 лет они построили независимость.
Как подчеркнул в интервью газете "Взгляд" глава молдавского Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария, "категорически не устраивает жителей левого берега Днестра" "постоянная непрерывная румынизация". Он также согласен с Андреем Сафоновым в том, что главным приоритетом внешней политики Молдавии заявлена евроинтеграция, а не отношения с Россией, что тоже непривлекательно для приднестровцев.
По мнению Сергея Назарии, усадить приднестровцев за стол переговоров можно только после придания русскому языку официального статуса "и легализации российского военного присутствия" в ПМР.
Отметим, что в январе 2018 года тогдашний спикер парламента Андриан Канду обвинял Россию в нарушении норм международного права и грозил взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья российской армией (имеются ввиду миротворцы).
Додон также высказался за вывод миротворцев после утилизации складов вооружения в селе Колбасное, где после вывода 14 армии скопилось более 20 тыс. тонн боеприпасов.
Глава МИД Сергей Лавров Лавров так высказался о принципах работы российской дипломатии в странах постсоветского пространства:
"Мы долгие годы жили в одном государстве, но мы и не должны вести себя так, как ведут себя американцы. Они ведут себя грубо, невежливо и беспардонно. Хотя сами поучают других. Они через свои посольства продвигаются — так было и в Киеве, так сейчас происходит и в Молдавии. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, мы это тоже видим и знаем. Но я убеждён, что мы такого рода методами действовать не должны.
Мы должны видеть перспективу развития наших союзников. Должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события".
А что такое взаимовыгодные отношения? У России - какая выгода? Цель какая? Как говорится, комментарии излишни.
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