СВР напрасно предупреждает о "цветной революции" в Молдавии

Любой режим в Кишинёве будет прозападным, потому что у России нет целей в Молдавии.

Зачем руководство Молдавии выслуживается перед Западом?

СВР предупреждает о "революции" в Молдавии

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил во вторник, что США готовят "революционный" сценарий для Молдавии, где 1 ноября состоятся президентские выборы,

По его словам, есть информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям", а дипломаты США убеждают силовиков этой страны в случае победы на выборах действующего президента Игоря Додона не препятствовать уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа" .

Государственный департамент США ранее сообщил на своем сайте о состоявшемся 9 октября телефонном разговоре между заместителем госсекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом и кандидатами в президенты Молдавии — Игорем Додоном и экс-премьером, лидером проевропейской партии "Действие и солидарность" Майей Санду.

"Хейл отметил важность свободного и справедливого избирательного процесса, уважающего волю молдавского народа, в том числе условия справедливой конкуренции для всех кандидатов, устранение незаконной иностранной поддержки политических кампаний и беспристрастный доступ к СМИ в соответствии с законами Молдавии", — отмечает Госдеп.

Также подчёркнута поддержка США, как "твердого наблюдателя за выборами".

Без сомнений, не всё для печати было в этих переговорах. Сразу вопрос, а где подобные консультации по линии российского МИД?

Соперниками Додона кроме Майи Санду являются председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, разыскиваемый российскими правоохранительными органами, и молдавский бизнесмен и Андрей Нэстасе — лидер баррикадных протестов в Молдавии.

Санду — главный ставленник Запада, она заявляет о том, что предстоящие президентские выборы будут сфальсифицированы.

Додона уберут, как только он интегрирует Приднестровье

Как сказал "Правде.Ру" депутат Верховного совета (парламента) самопровозглашённой Приднестровской молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов, внешняя политика Республики Молдова направляется прозападными силами, потому что с 2014 года она базируется на заключенном соглашении об ассоциации между Молдавией и Европейским союзом.

По его словам, Запад с помощью Додона пытается "подчинить себе Приднестровье", а затем установить в самом Кишиневе исключительно прозападный и антироссийский режим, который будет бороться за вытеснение России с берегов Днестра.

"И поэтому, конечно, можно отнестись с доверием к сведениям о возможном возникновении Майдана в Кишиневе после президентских выборов или спустя некоторое время после них", — сказал Андрей Сафонов.

Протестный потенциал в Молдавии высокий

Молдавия, которая является наблюдателем в ЕАЭС, разделена примерно пополам между сторонниками восточного вектора интеграции (ЕАЭС) и западного (ЕС). В стране с начала распада Советского Союза активно действует движение за объединение Румынии и Молдавии.

Массовые протесты наблюдались после парламентских выборов в 2009 году после победы Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) и в 2016 году — за отставку премьер-министра Молдавии Валерия Стрельца после обнаружения пропажи одного миллиарда евро из трёх социальных банков Молдавии.

Более локальные протесты происходили в 2018 году из-за отмены результатов выборов мэра Кишинёва и недавно, в августе 2020 года, бастовали аграрии из-за отсутствия поддержки от государства ввиду погибшего урожая.

То есть, протестный потенциал в этой стране высокий, что гарантирует "народные волнения" в случае отмашки из Вашингтона.

Додон — не пророссийский лидер

Игорь Додон номинально считается пророссийским лидером. Он выступил с инициативой дать Приднестровью широкую автономию, договариваясь напрямую с Тирасполем. Однако "широкая автономия" вряд ли может привлечь придневстровцев, так как за 30 лет они построили независимость.

Как подчеркнул в интервью газете "Взгляд" глава молдавского Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария, "категорически не устраивает жителей левого берега Днестра" "постоянная непрерывная румынизация". Он также согласен с Андреем Сафоновым в том, что главным приоритетом внешней политики Молдавии заявлена евроинтеграция, а не отношения с Россией, что тоже непривлекательно для приднестровцев.

По мнению Сергея Назарии, усадить приднестровцев за стол переговоров можно только после придания русскому языку официального статуса "и легализации российского военного присутствия" в ПМР.

Отметим, что в январе 2018 года тогдашний спикер парламента Андриан Канду обвинял Россию в нарушении норм международного права и грозил взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья российской армией (имеются ввиду миротворцы).

Додон также высказался за вывод миротворцев после утилизации складов вооружения в селе Колбасное, где после вывода 14 армии скопилось более 20 тыс. тонн боеприпасов.

У России нет цели в Молдавии

Глава МИД Сергей Лавров Лавров так высказался о принципах работы российской дипломатии в странах постсоветского пространства:

"Мы долгие годы жили в одном государстве, но мы и не должны вести себя так, как ведут себя американцы. Они ведут себя грубо, невежливо и беспардонно. Хотя сами поучают других. Они через свои посольства продвигаются — так было и в Киеве, так сейчас происходит и в Молдавии. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, мы это тоже видим и знаем. Но я убеждён, что мы такого рода методами действовать не должны. Мы должны видеть перспективу развития наших союзников. Должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события".

А что такое взаимовыгодные отношения? У России - какая выгода? Цель какая? Как говорится, комментарии излишни.

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