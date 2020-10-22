Лидер гагаузов рассказал об ошибках Кремля в Молдавии

Гагаузы недовольны Игорем Додоном, он не выполнил ни одного обещания, с другой стороны за прорумынские силы они голосовать не готовы. В этой патовой ситуации есть вина Кремль, считает один из лидеров гагаузов Фёдор Терзи.

Станет ли Гагаузия Бессарабией?

Гагаузы недовольны Додоном

Выборы президента Молдавии состоятся 1 ноября. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США готовят "революционный" сценарий в Молдавии с целью недопущения переизбрания нынешнего президента социалиста Игоря Додона.

Как сказал "Правде.Ру" представитель гагаузской диаспоры в России, экс-депутат двух созывов гагаузского парламента, один из лидеров гагаузской государственности Фёдор Терзи, у гагаузов к Игорю Додону большие претензии. Он не сдержал ни одного серьезного обещания Гагаузской автономии, которая его дважды приводила в Молдавии к власти: в 2014 году на парламентских выборах и в 2016 году — на президентских.

"Мы составляем 4,8% от молдавского электората. Почти 5%. Но ввиду того, что гагаузский избиратель более активен, чем молдавский, мы давали от 5% до 7% в общий молдавский избирательный котел по выходу. И поголовно отдавали голоса Додону: 97-98%. Такого нет ни в одном регионе Молдавии", — отметил Фёдор Терзи.

По его словам, гагаузы хотели видеть в действиях президента пророссийский вектор движения в сторону интеграционной формулы евроазиатства, но не получили его.

"Хотя бы российские телевизионные каналы мог бы включить в Молдавии, которые были отключены", сказал Фёдор Терзи. "Я уж не говорю об обещаниях принять злополучные три законопроекта, касающиеся узаконивания Гагаузской автономии в Конституции", — добавил он.

Гагаузия — "якорь" независимости Молдавии

Но на другой стороне избирательной кампании находятся унианистские румынские течения, "разный сброд", и это "еще большее зло".

Эта ситуация, когда гагаузам не за кого голосовать, с точки зрения Фёдора Терзи — "патовая ситуация", в которой есть вина Кремля. И это при том, что Гагаузия всегда была "якорем" независимости Молдавии, не поддерживая прорумынские настроения.

"Кремль должен приближать к себе гагаузских и иноязычных граждан Молдавии, готовить их, опираться на них. Потому что эти люди, действительно, с открытым сердцем тянутся в сторону России, а не лицемерят перед выборами. Вот это большая ошибка со стороны Москвы, что она не работает на рядовом уровне, на гражданском уровне с людьми напрямую, а доверяет только избранным руководителям, а они кидают Кремль, как попало", — сказал гагаузский лидер.

Турция имеет влияние в Гагаузии, но не критическое

Отвечая на вопрос, насколько сильно влияние Турции в Гагаузии, Фёдор Терзи отметил, что оно касается вопросов культуры и образования, гуманитарного сотрудничества.

"Это было, есть и будет. А так, чтобы мы поменяли и мировоззрение полностью, и идеологию, и вероисповедование (гагаузы — православный народ-Ред.), я такое исключаю. По крайней мере, при нашей жизни нет такого не будет", — сказал представитель гагаузов в России.

На юге Молдавии проживают около 150 тыс. тюркоязычных гагаузов. В 1990 году они провозгласили свою республику, но Кишинев ее не признал и направил на усмирение гагаузов отряды "активистов", СССР в ответ ввел внутренние войска. В декабре 1994 года конфликт удалось решить путем создания автономии. У Гагаузии есть свой парламент, правительство, флаг, герб и гимн, а глава автономии является членом правительства Молдавии. Однако до сих пор эта автономия не закреплена в Конституции.

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