Выборы в Молдавии подарили избирателям не только ожесточённую борьбу Майи Санду и Игоря Додона, но и успех весьма неоднозначной фигуры: Ренато Усатого. Усатый — российских олигарх, который летом 2020 года был объявлен Россией в розыск.
По предварительным данным, обработать удалось 99,6% голосов, кандидаты расположились следующим образом:
1. Майя Санду — 35,94%;
2. Игорь Додон — 32,75%;
3. Ренато Усатый — 16,94%.
Интересно, что Усатый — единственный кандидат помимо Санду и Додона, который сумел набрать более 10% голосов.
Напомним: в России Усатого обвиняют в незаконном выводе около 500 млрд рублей. Для "прокрутки" денег олигарх использовал свои связи в молдавских банках, списывая деньги со счетов якобы по решению судов. Таким образом, банки РФ вынуждены были отправлять деньги на счета в Молдавии, которые контролировались людьми Усатого.
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