Российский олигарх в розыске занял третье место на выборах в Молдавии

Выборы в Молдавии подарили избирателям не только ожесточённую борьбу Майи Санду и Игоря Додона, но и успех весьма неоднозначной фигуры: Ренато Усатого. Усатый — российских олигарх, который летом 2020 года был объявлен Россией в розыск.

По предварительным данным, обработать удалось 99,6% голосов, кандидаты расположились следующим образом:

1. Майя Санду — 35,94%;

2. Игорь Додон — 32,75%;

3. Ренато Усатый — 16,94%.

Интересно, что Усатый — единственный кандидат помимо Санду и Додона, который сумел набрать более 10% голосов.

Напомним: в России Усатого обвиняют в незаконном выводе около 500 млрд рублей. Для "прокрутки" денег олигарх использовал свои связи в молдавских банках, списывая деньги со счетов якобы по решению судов. Таким образом, банки РФ вынуждены были отправлять деньги на счета в Молдавии, которые контролировались людьми Усатого.