Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить

Белорусский президент Александр Лукашенко и представители оппозиции активизировали противостояние. "Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привел.

Как пишет Александр Ивахник в телеграм-канале, то, что творилось в воскресенье на улицах Минска, стало самыми массовыми выступлениями с сентября.

Но что касательно общенациональной политической забастовки — она, скорее, не задалась.

Остановки крупных предприятий не случилось, поскольку работу терять не хочется никому. Боевые активисты сразу изолируются и увольняются. Искренней лояльности к Лукашенко в рабочих коллективах нет, но белорусы не готовы бастовать без гарантии смены режима.

Поэтому Лукашенко несколько воспрял и во вторник провел совещание, на котором дал некоторые комментарии по произошедшим событиям. Он отметил радикализацию протестующих. Прозвучали слова об якобы террористической угрозе, поэтому, хотя уличный протест носит децентрализованный и низовой характер, можно ожидать, что будут жестко привлечены силовики. Не за горами парочка показательных уголовных процессов.

Стало ясно, что ни на какой диалог с представителями оппозиции Лукашенко идти не намерен. Он прямо заявил: никого не надо уговаривать., протестующих — уволить, а студентов — отчислить и забрать в армию.

Изменения Конституции Лукашенко напрямую связал с созывом декоративного Всебелорусского народного собрания. Там будут представлены "все социальные и профессиональные группы, общественные организации, депутаты всех уровней", а также обычные люди.

По сути, жизнеспособность режима уже под вопросом. Разрыв с гражданским обществом будет все шире, что неизбежно повлияет на экономику. А нежелание Лукашенко отказаться от власти и уступить место человеку, более приемлемому для Кремля, испортит отношения с Москвой.

К слову, в Кремле и так раздражены поведением Александра Лукашенко. Как сообщает источник, Владимир Путин больше не общается с ним сам по телефону. В Минск постоянно летает Сергей Нарышкин, который якобы доводит позицию Москвы о конституционной реформе, новых выборах и "дележе" промышленности страны после интеграции с РФ.

Как отмечает эксперт проекта "Одет аккуратно. Борода черная", Лукашенко, как и прежде, хочет "остаться у власти подольше и просит еще денег".

"Сейчас у Лукашенко есть срок в неделю, образумиться. Если нет — Нарышкин якобы будет встречаться со Светланой Тихановской, которую Москва в случае продолжающегося "невменоза" минского диктатора готова какое-то время поддерживать открыто, предоставив все возможные гарантии".

Так что у Лукашенко времени почти нет.