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Автор Любовь Степушова

Украина назначила врагом Белоруссию. И напрасно

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Проблему опасности с "южного направления", то есть, с Украины, Белоруссии придется решать вместе с Россией, считает политолог Алексей Дзермант.

Выгодно ли России свержение Лукашенко?

Минск назначен врагом Киева

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" заявил, что "у нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу".

"Мы заморозили все контакты с белорусской стороной", — сказал Кулеба.

По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".

Проблему Украины Белоруссии надо решать с Россией

Как сказал "Правде.Ру" политолог, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, это, прежде всего, политический, дипломатический демарш, а не экономический. Например, поставки топлива на Украину не прекращались даже "в самый острый момент кризиса", отметил он.

По словам Алексея Дзерманта, вряд ли Киев пойдет на разрыв связей в экономике, так как Украина тесно связана в этом плане с Белоруссией. Но в политике и по линии МИДа, конечно, Украина контакт может "заморозить", отметил он.

По мнению политолога, белорусское руководство должно сделать "глобальные выводы" из позиции Украины, так как нет сомнений, что Киев не прекратит вносить свою лепту в дестабилизацию Белоруссии.

"У нас очень резко возрастают угрозы, особенно с этого южного направления. Большая граница. Неизвестно чего ожидать. Это серьезный вызов для безопасности государства. Наверное, его придется уже вместе с Россией решать", — отметил Алексей Дзермант.

Если Белоруссия прекратит поставки топлива, на Украине начнется хаос

Заметим, что белорусские НПЗ владеют долей до 40 % рынка бензина, около 25% — рынка дизельного топлива и 15-20 % рынка сжиженного газа на Украине, пишет Економiчна правда.

В случае прекращения поставок нефтепродуктов из Белоруссии  Кременчугский НПЗ может увеличить производство, но структура его корзины нефтепродуктов такова, что существенно нарастить производство он не сможет, сказали эксперты, опрошенные газетой.

В случае полного прекращения поставок из Белоруссии эксперты предполагают рост цен на топливо на 5 процентов, а это — на 0,5-1 гривну за литр. При этом  дешевая по цене альтернатива у Украины опять же одна — поставки топлива из России.

Возникает вопрос: думают ли украинские политики об экономике страны, когда делают политические заявления?

После выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Белоруссии начались протесты против "нечестных выборов". 18 августа сторонники лидера оппозиции Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. Президент Белоруссии обещает провести новые выборы после изменений в Конституции, однако какими они, предположительно, будут, он не говорит.

Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24 заявил", что Россия сформировала резерв из числа сотрудников правоохранительных органов, чтобы помочь Белоруссии в случае необходимости. По его словам, силы не будут применяться до тех пор, пока "экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой".

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