Тихановская: протесты усилятся в выходные

Масштабы протестных акций в Белоруссии не уменьшаются. Оппозиция не намерена сдаваться и пойдёт до конца.

Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

"Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, в течение недели где-то степень накала может понижаться, но на выходных все вернется в свое русло. И главная причина тому, что люди больше не готовы принимать бывшего президента, они утратили к нему доверие, мы будем идти до победы", — пояснила политик.

Она подчеркнула, что все протесты будут оставаться мирными. По словам Тихановской, люди требуют только одного — провести новые президентские выборы, и оппозиция намерена добиться этого мирными забастовками и демонстрациями.

Ранее позицию Светланы Тихановской оценил профессор МГИМО Елена Пономарёва. По её мнению, выступая в Европарламенте, "Тихановская представляла собой жалкое зрелище". Она читала текст "по бумажке", которую для неё написали на Западе.

Накануне Светлана Тихановская заявила, что не намерена заниматься вопросами интеграции Белоруссии и России. Она подчеркнула, что это не в её компетенции.