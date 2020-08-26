Тихановская рассказала о будущем интеграции Белоруссии и России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не намерена пересмотривать интеграционные процессы с Россией. Она не будет курировать этот вопрос, даже если её признают победителем президентских выборов.

По словам политика, интеграцией с Россией будет заниматься новый глава государства.

"Это не будет в моей компетенции. Что будет с этими соглашениями, будет решать будущий президент, который будет избран на новых честных выборах", — пояснила Светлана Тихановская.

Ранее она заявляла, что не намерена участвовать в новых президентских выборах, если оппозиция всё же добьётся их проведения. А вот её муж — блогер Сергей Тихановский - может попробовать свои силы. Он планировал участвовать в прошедших выборах, однако его задержали и завели уголовное дело.

Напомним, что, как писала "Правда.Ру", Светлана Тихановская пояснила, что оппозиция не настаивает на закрытии границ с Россией. Наоборот, она уверена в "толерантном поведении РФ по отношению к Белоруссии".

Между тем, министр обороны республики не исключает гражданской войны в стране. По словам Виктора Хренина, Тихановская призывает правоохранителей совершить предательство, нарушить закон и не выполнять приказы.