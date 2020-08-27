Профессор МГИМО: Тихановская - марионетка. Её даже жалко уже

Выступая перед членами Европарламента Светлана Тихановская заявила, что "в стране "больше нет оппозиции",идет исключительно мирная революция и они (видимо, КС) "готовы к диалогу с властями".

Что бы это значило?

Своим мнением об этом заявлении с корреспондентом "Правды.Ру" поделилась президент Международного института развития научного сотрудничества, профессор МГИМО, политолог Елена Пономарева:

Я смотрела это обращение. Тихановская представляла собой жалкое зрелище.

Это чтение по очередной бумажке, которую ей кто-то заготавливает, лишний раз показывает, что так называемая белорусская оппозиция, прежде всего, ориентирована на Запад. Я не знаю, на кого конкретно:

на западных сценаристов, на бенефициаров, на тех, кто оплачивает все эти демонстрации.

Но свою правду эти оппозиционеры ищут там. И в этом смысле именно поэтому и жалкое зрелище - таких людей, как Тихановская, они используют, может быть втемную, может быть, за некие дивиденды.

А они - оппозиционеры, старательно демонстрируют свою лояльность:

мы с вами, мы ваши, возьмите нас, помогите нам прийти к власти, а там делайте все, что хотите.

В этом обращении нет главного - заботы о стране, видения ее будущего.

Речь идет о чем? О свержении режима

"Мы не оппозиция, мы представители народа, мы за мирное развитие ситуации", - говорит Тихановская.

Но какое же мирное развитие, когда мы видим, что речь идет о свержении режима. Они даже не скрывают. А свержение режима - это переворот. Они говорят о бессрочной забастовке до свержения режима.

Они называют представителей власти... Если мы посмотрим, финансируемые опять же западными кураторами Telegram-каналы и так далее, они называют представителей власти таких же молодых ребят, которые работают в ОМОНе, которые служат в армии, госчиновников карателями, фашистами.

Они действующего президента страны, который, кстати, создал ту систему, в которой они могут выходить на чистые улицы, вымощенные плиткой, отреставрированные здания, чтобы демонстрировать свое "несогласие", называют не иначе как Лукашенко, намекают на его смерть ближайшую.

Кстати, можете посмотреть. Я это беру именно с оппозиционных каналов.

Они говорят, что Чаушеску расстреляли после 4 дня после демонстрации. Отсчет пошел? Они откровенно призывают к убийству действующего главы государства? И это мирная оппозиция?

Демонстрантов тщательно готовят

Мы знаем множество фактов, как инструктируют даже простых людей, которым готовы сунуть 50 или 100 белорусских рублей, чтобы они вышли на улицу, как можно выковыривать брусчатку, как заготавливать те или иные горюче-смазочные материалы, как вести себя агрессивнее.

Кадры, которые обошли весь цивилизованный мир, как молодежь, специально подготовленная, подбегает и прыгает на щитки ОМОНа, который стоит спокойно.

Они выходят под флагом карателей

Это разные тактики используются. Да, они показывают красно-белые флаги, под которыми, кстати, каратели во время Великой Отечественной войны выступали, ходят по улицам.

Но дело в том, что за этим якобы мирным протестом скрывается звериное рыло (извиняюсь за выражение) этой оппозиции.

Тихановская - марионетка. И только

Мы прекрасно понимаем, что Тихановская является ведомой и поэтому она выглядит жалко. Может быть, она искренне любит свою страну, но она уже попала в эти политические жернова. Она, может быть, и рада уже выскочить из них, но у нее семья.

Мы не знаем, в какие игры там играют. Может быть, семья уже является заложником определенных людей, либо она для себя сожгла все мосты.

Но то, что она политически необразованная и нечистоплотная, это, кстати, было давно понятно.

Недавно мне мои балканские коллеги прислали фотографию, где она с мужем и детьми в Албании отдыхает, они все в футболках с албанскими флагами - орлами. Нельзя не знать образованному человеку, что

под этими флагами во время Второй мировой войны осуществляли геноцид сербов, евреев и цыган, массовые выселения этих народов осуществлялось с территории Албании и Кельтского края - Косово и Метохия.

И то, что эти же флаги развивались вместе с фашистскими знаменами на территории нашей страны, в том числе на территории Белоруссии, когда проходили эти армии. Не знать этого, наверное, нельзя.

Поэтому таких людей, у которых очень узкая картина мира и для которых мир сошелся в Европарламенте, соответственно, используют (повторяю), может быть, втемную, а, может быть, и за определенную мзду, которую она получает.

Выступление в Европарламенте - картинка, не более того

К слову, Европарламент ничего не решает. Это некая картинка. Это создание определенного общественного мнения. Но птичка, что называется, по зернышку клюет. И важно запечатлеть в общественном мировом сознании, причем тоже не совсем образованном, что в Белоруссии существует некая диктатура, а люди хотят мирно выступать.

Кстати, совсем недавно, по-моему, вчера по белорусскому каналу показали выступление болгарского профессора Дарины Григоровой из Софийского университета, которая много раз сама была в Белоруссии, и знает изнутри ситуацию в стране.

Так вот, она сказала, что люди просто не понимают, что из себя представляет современная Европа и что это гораздо более страшная диктатура во многих смыслах, начиная от требования сексуального обучения с детских классов, заканчивая обязательным гендерным вопросом - опять же в школе решение выбора пола мальчикам и девочкам, заканчивая совершенно идиотскими законами, приветствующими мультикультурализм и так далее.

Старой доброй Европы, которая когда-то гордилась своими достижениями, демократией уже давно нет.

Она говорит:

вы посмотрите на Беларусь, вы можете потерять то необыкновенное чудо, которое вам удалось создать вместе с союзом с Россией. Потому что существенные экономические преференции и вопросы безопасности Российская Федерация обеспечивала, в том числе, вы сейчас это можете все потерять, превратиться в третьесортную, периферийную совершенно страну с толпами безработных и так далее.

Мне, кстати, недавно пришло на ум такое сравнение. Некоторые белорусские рабочие говорят, что у нас маленькая зарплата, мы хотим, как в Германии получать зарплату. Но они забывают, что в довесок к этой зарплате, которую получают немецкие рабочие, идет миллионная армия безработных, которая стоит на улицах, огромная миллионная армия мигрантов, к этому же "бонусом" идут гей-клубы и разного рода иные изыски буржуазной жизни отвратительной.

Огромные налоги...

Да, огромные налоги. И совершенно отсутствие безопасности на улицах. А в информационном смысле полная тотальная диктатура. Потому что то, что из себя сегодня представляют западные информационные пространства, то там свобода только действительно на площадке интернет-сетей и то не всё разрешено.

Но простому белорусскому рабочему невдомек, что может быть "меньше, да лучше", как говорили классики. И те социальные гарантии, которые он имеет сейчас при меньшей зарплате, - это именно и есть тот социальный рай, который он может потерять.

Мы прекрасно помним в России, как у нас была проведена монетизация социальных льгот. И сегодня это означает в буквальном смысле отсутствие качественного бесплатного медицинского обеспечения, отсутствие качественного школьного образования, отсутствие качественного бесплатного высшего образования и так далее.

Просто люди не знают, им об этом не говорят. Я иногда спрашиваю тоже своих белорусских коллег, оппозиционеров, вы говорите о свободе, а что свобода?

Что вам не хватает? Что? Какая свобода вам нужна? Выходить на улицу голыми? Уже до абсурда.

Меня поражают особенно IT-шники, которые в Парке высоких технологий работают, у них достаточно высокая заработная плата по белорусским меркам. У некоторых даже не только по белорусским, но и по российским.

Они говорят: мы хотим как в Кремниевой долине получать. Пожалуйста, поезжайте туда и попробуйте там пробиться. В лучшем случае будете кофе продавать рядом с домом, где Илон Маск живет.

Здесь все начинается с непонимания определения для себя приоритетов. То, что мы уже проходили в 90-е годы. Вот это выросшее поколение не понимает, что можно с водой вместе и ребенка выплеснуть.

Конечно, проблем много в любом обществе. Не бывает идеальных обществ, как и не может быть идеальных государств.

Но надо видеть необходимость реформирования определенных направлений, слоев.

Да, конечно, должна быть политическая мобильность больше.

Должны быть открыты социальные лифты в большей степени.

Но если мы посмотрим на ту же Германию, где уже не одно десятилетие правит партия ХДС/ХСС и среднестатистический немец не имеет никакого отношения к этому или, например, к прибалтийским странам обратим свое внимание, где вообще назначают фактически из Соединенных Штатов политическую элиту или посмотрим на те же балканские государства, где так же либо Германия, либо Австрия, либо Соединенные Штаты правят балом и определяют какой партии как там себя вести, то в Белоруссии, поверьте мне, свободы гораздо больше.

Но это проблема всех обществ. Ни в коем случае в попытке сделать лучше нельзя разрушить хорошее. Есть даже такая поговорка: лучшее враг хорошего. Вот такие мысли вызывают выступления Тихановской...