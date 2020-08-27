Польша не обладает потенциалом для ведения собственной геополитки, но свою деструктивную роль в Белоруссии играет, сказал в программе "Точка зрения" польский публицист, политик, Матеуш Пискорский.
Польша является субподрядчиком у США и Великобритании в их геополитических проектах, и, в частности, по дестабилизации Белоруссии. Именно поэтому, по словам публициста, появился канал NEXTA, который вещает из Польши и руководит протестующими.
Матеуш Пискорский заметил, что его организатор — студент Степан Путило, в одиночку был не в состоянии обеспечить контент и видеоряд этому каналу на разных ресурсах. NEXTA — "дочка" телеканала "Белсат", который финансировался одно время даже польским МИД и вел антибелорусскую и антироссийскую политику, пояснил политик.
То есть, это первая тема польского участия в цветной революции в Белоруссии — медийное сопровождение протестов, как и ранее на Украине.
Вторая тема, продолжил Матеуш Пискорский — это советники, инструкторы для белорусской оппозиции. Их около десятка человек, они появились в Белоруссии незадолго до протестов и напрямую их координируют. Например, это журналист Славомир Сераковский, он прямо сказал на одном из польских каналов о том, что дает протестующим инструкции.
Третий аспект польского участия — это боевики. Политик пояснил, что их готовит Центр изучения Восточной Европы при Варшавском университете, который финансируется западными фондами.
Центром руководит издатель журнала "Новый Прометей" Ян Малицкий, а, собственно, "Прометей" — эта доктрина по разделу территории России и создания враждебного коридора стран между Западом и Россией. Она появилась еще до Второй мировой войны, и была разработана польской разведкой, сказал политик.
"Так вот, в Минске были задержаны польские студенты, выпускники этого центра, они — члены неонацистских организаций, которые сотрудничали с украинскими "азовцами" (батальон "Азов" запрещен в РФ как террористическая организация — Ред). Последние защищали их в соцсетях после задержания", — уточнил Матеуш Пискорский.
Политик не считает, что на повестке дня стоит такая тема, как сепаратизм Гродно. Этот фактор "пока не задействован Варшавой", потому что польское меньшинство не конфликтует с белорусами, не дискриминируется ими, а чтобы искусственно создать для этого почву нужно время.
"У польского меньшинства в Белоруссии всё хорошо, польская диаспора законопослушна, ее руководитель очень адекватный человек, есть, правда, "Союз поляков Белоруссии", который финансируется Варшавой, но он малочисленный, это грантоедская структура", — уточнил Матеуш Пискорский.
По мнению политика, у Польши нет исторического, политического, культурного потенциала, чтобы влиять на белорусов, нет у белорусов и объединяющей с польскими националистами русофобии, как было на Украине. У поляков также нет в менталитете, что Гродно, Брест — это исконно польские земли, добавил эксперт.
Политик не видит потенциала у военного конфликта на западной Украине, в западной Белоруссии, потому что Европе у своих границ эти конфликты не нужны.
Военный потенциал увеличивается на территории Польши за счет американских воененослужащих, потому что этого хотят кураторы Польши в США. Но им не интересны польские амбиции, этот потенциал направлен на сдерживание России и будет задействован только по прямому указанию из Вашингтона.
Матеуш Пискорский считает, что Москва не допустит вывода своих военных баз (РЛС) из Белоруссии и превращения страны в оплот НАТО. Это снизит обороноспособность России, оставит Калининград беззащитным. На Западе это хорошо понимают, и именно поэтому по Белоруссии ведется активный диалог с Москвой, отметил публицист.
"Если бы Польша хотела бы обеспечить свои позиции в Белоруссии, она бы тоже говорила с Москвой", — добавил политик.
По его мнению, существует угроза повторения белорусского сценария в России в 2021 или 2024 годах, и, чтобы этого не допустить, нужно ускорять евразийскую интеграцию, реализовывать Союзное государство с Белоруссией, как пример для остальных стран постсоветского пространства. При этом, Александр Лукашенко психологически не готов для этого.
"Сейчас такого человека нет, его нужно выращивать среди белорусских политиков", — отметил публицист.
По словам Матеуша Пискорского, если на выборах президента США победит клан Клинтон, то ситуация вокруг России будет ухудшаться, если у власти останется Дональд Трамп, то есть вероятность, что акцент будет сделан на конфликт с Китаем, и вместо наращивания конфликтов в Европе, за океаном будут больше думать о позициях в АТР.
Однако качественных перемен в политике США на постсоветском пространстве не будет, сделал вывод публицист.
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