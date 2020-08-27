Матеуш Пискорский рассказал о роли Польши в белорусских протестах

Польша не обладает потенциалом для ведения собственной геополитки, но свою деструктивную роль в Белоруссии играет, сказал в программе "Точка зрения" польский публицист, политик, Матеуш Пискорский.

Три темы польского участия в "цветной революции" в Белоруссии

Польша является субподрядчиком у США и Великобритании в их геополитических проектах, и, в частности, по дестабилизации Белоруссии. Именно поэтому, по словам публициста, появился канал NEXTA, который вещает из Польши и руководит протестующими.

Матеуш Пискорский заметил, что его организатор — студент Степан Путило, в одиночку был не в состоянии обеспечить контент и видеоряд этому каналу на разных ресурсах. NEXTA — "дочка" телеканала "Белсат", который финансировался одно время даже польским МИД и вел антибелорусскую и антироссийскую политику, пояснил политик.

То есть, это первая тема польского участия в цветной революции в Белоруссии — медийное сопровождение протестов, как и ранее на Украине.

Вторая тема, продолжил Матеуш Пискорский — это советники, инструкторы для белорусской оппозиции. Их около десятка человек, они появились в Белоруссии незадолго до протестов и напрямую их координируют. Например, это журналист Славомир Сераковский, он прямо сказал на одном из польских каналов о том, что дает протестующим инструкции.

Третий аспект польского участия — это боевики. Политик пояснил, что их готовит Центр изучения Восточной Европы при Варшавском университете, который финансируется западными фондами.

Доктрина "Прометей" работает на развал России

Центром руководит издатель журнала "Новый Прометей" Ян Малицкий, а, собственно, "Прометей" — эта доктрина по разделу территории России и создания враждебного коридора стран между Западом и Россией. Она появилась еще до Второй мировой войны, и была разработана польской разведкой, сказал политик.

"Так вот, в Минске были задержаны польские студенты, выпускники этого центра, они — члены неонацистских организаций, которые сотрудничали с украинскими "азовцами" (батальон "Азов" запрещен в РФ как террористическая организация — Ред). Последние защищали их в соцсетях после задержания", — уточнил Матеуш Пискорский.

Сепаратизм Гродно пока невозможен

Политик не считает, что на повестке дня стоит такая тема, как сепаратизм Гродно. Этот фактор "пока не задействован Варшавой", потому что польское меньшинство не конфликтует с белорусами, не дискриминируется ими, а чтобы искусственно создать для этого почву нужно время.

"У польского меньшинства в Белоруссии всё хорошо, польская диаспора законопослушна, ее руководитель очень адекватный человек, есть, правда, "Союз поляков Белоруссии", который финансируется Варшавой, но он малочисленный, это грантоедская структура", — уточнил Матеуш Пискорский.

По мнению политика, у Польши нет исторического, политического, культурного потенциала, чтобы влиять на белорусов, нет у белорусов и объединяющей с польскими националистами русофобии, как было на Украине. У поляков также нет в менталитете, что Гродно, Брест — это исконно польские земли, добавил эксперт.

Военный конфликт с Россией возможен только по прямому указанию Вашингтона

Политик не видит потенциала у военного конфликта на западной Украине, в западной Белоруссии, потому что Европе у своих границ эти конфликты не нужны.

Военный потенциал увеличивается на территории Польши за счет американских воененослужащих, потому что этого хотят кураторы Польши в США. Но им не интересны польские амбиции, этот потенциал направлен на сдерживание России и будет задействован только по прямому указанию из Вашингтона.

Матеуш Пискорский считает, что Москва не допустит вывода своих военных баз (РЛС) из Белоруссии и превращения страны в оплот НАТО. Это снизит обороноспособность России, оставит Калининград беззащитным. На Западе это хорошо понимают, и именно поэтому по Белоруссии ведется активный диалог с Москвой, отметил публицист.

"Если бы Польша хотела бы обеспечить свои позиции в Белоруссии, она бы тоже говорила с Москвой", — добавил политик.

России нужно ускорять интеграцию со странами бывшего СССР

По его мнению, существует угроза повторения белорусского сценария в России в 2021 или 2024 годах, и, чтобы этого не допустить, нужно ускорять евразийскую интеграцию, реализовывать Союзное государство с Белоруссией, как пример для остальных стран постсоветского пространства. При этом, Александр Лукашенко психологически не готов для этого.

"Сейчас такого человека нет, его нужно выращивать среди белорусских политиков", — отметил публицист.

По словам Матеуша Пискорского, если на выборах президента США победит клан Клинтон, то ситуация вокруг России будет ухудшаться, если у власти останется Дональд Трамп, то есть вероятность, что акцент будет сделан на конфликт с Китаем, и вместо наращивания конфликтов в Европе, за океаном будут больше думать о позициях в АТР.

Однако качественных перемен в политике США на постсоветском пространстве не будет, сделал вывод публицист.

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