Алексей Дзермант: Польша может "легко захватить" Брест и Гродно

Два западных города Белоруссии — Брест и Гродно отличаются особенно масштабными протестами. Польша пообещала "защитить" эти области.

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Польша обещает защитить поляков в Белоруссии

В состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко была выражена приверженность России и Белоруссии Договору о коллективной безопасности (ОДКБ), в соответствии с которым Россия должна встать на защиту Белоруссии в случае внешней угрозы.

Обеспокоенность о внешней угрозе вызвана, вероятно заявлениями президента Польши Анджея Дуды еще 30 июля, который сказал, что Польша должна оперативно реагировать на события в Белоруссии, поскольку Россия собирается реализовать "Крымский вариант".

"Если потребуется, мы готовы взять под свое крыло те регионы, которые ранее входили в состав Речи Посполитой", — заявил Дуда.

Польша, по словам Дуды, будет вынуждена защищать "этнических поляков в Белоруссии" и обладателей "карты поляка". Войска, по его словам, будут введены в Гродно и Брест, после чего области перейдут под "польский протекторат".

С тех пор протестное движение в этих городах под националистическими лозунгами выделяется свей силой по сравнению с восточными городами — Витебском, Могилевом и Гомелем.

Минобороны Белоруссии в связи с этим объявило, что 17-20 августа в Гродненской области у границы с Литвой пройдут военные учения. Также туда была переброшена бригада десантников из Витебска с объяснением о "наращивании вооруженного компонента" на западной границе.

Польша может "очень легко" взять Гродно и Брест

Как сказал "Правде. Ру" политолог, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, Алексей Дзермант, опасность, что Польша может вмешаться, есть, хотя и "не слишком большая". По словам политолога, поляки "не зря стянули ударную группировку к границам Белоруссии".

"И протесты именно в двух западных городах вызывают в связи с этим беспокойство. То есть, их захватить с польской стороны будет очень легко, особенно если внутри будет нестабильность. Это, конечно, самый негативный сценарий, я не считаю, что он имеет сейчас высокий процент реалистичности, но, тем не менее, есть повод для беспокойства", — сказал Алексей Дзермант.

Россия должна выступить посредником

Политолог отметил, что внутренние протесты в Белоруссии управляются через новые медиа — Telegram-каналы, YouTube — каналы, которые созданы польскими спецслужбами.

"То есть по факту мы имеем признаки гибридной агрессии, где информационное оружие является основным. И эта агрессия может привести к сносу государственного строя и того государства белорусского, которое мы знаем", — отметил Алексей Дзермант.

Политолог считает важным перевести ситуацию в Белоруссии в русло политического диалога с участием России, как посредника, для поиска компромисса "без радикальных требований немедленного ухода Лукашенко".

"Крымский сценарий в польском исполнении крайне нежелателен, потому что нельзя допустить ни потери Бреста, ни Гродно. То есть нужно держать всю страну, это будет крайне важно", — сделал вывод Алексей Дзермант.

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