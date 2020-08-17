Призыв президента Франции об объединении с протестующими в Белоруссии — лицемерие. Такую характеристику комментарию Эммануэля Макрона дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Своё мнение она высказала на странице в социальной сети.
"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч жёлтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский Союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнёт инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своём пространстве? Лицемерие как оно есть", — написала Захарова.
Напомним, что вечером 16 августа в микроблоге Макрона появился призыв к Евросоюзу. Президент Франции подчеркнул, что ЕС должен продолжить активно поддерживать участников мирных манифестаций в Белоруссии.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Минске прошёл митинг в поддержку действующей власти. На площади около Дома правительства собралось более 70 тысяч человек. Перед ними выступил Александр Лукашенко, который подчеркнул, что проведение повторных выборов означает крах страны.
Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.