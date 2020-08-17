Захарова: слова Макрона о Белоруссии - лицемерие

Призыв президента Франции об объединении с протестующими в Белоруссии — лицемерие. Такую характеристику комментарию Эммануэля Макрона дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Своё мнение она высказала на странице в социальной сети.

"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч жёлтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский Союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнёт инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своём пространстве? Лицемерие как оно есть", — написала Захарова.

Напомним, что вечером 16 августа в микроблоге Макрона появился призыв к Евросоюзу. Президент Франции подчеркнул, что ЕС должен продолжить активно поддерживать участников мирных манифестаций в Белоруссии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Минске прошёл митинг в поддержку действующей власти. На площади около Дома правительства собралось более 70 тысяч человек. Перед ними выступил Александр Лукашенко, который подчеркнул, что проведение повторных выборов означает крах страны.