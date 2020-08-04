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Автор Любовь Степушова

Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Владимир Путин не реагирует на обвинения Александра Лукашенко в государственном терроризме, потому что выжидает, считает политолог Станислав Бышок.

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Лукашенко обвиняет Путина в гостерроризме

Президент Александр Лукашенко, выступая перед парламентом с посланием к народу 4 августа, потребовал, обращаясь, видимо, к российскому руководству, чтобы оно не "взрывало обстановку" в Белоруссии, иначе "заполыхает" до Владивостока.

"Мы всегда жили здесь в мире, не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", — сказал Лукашенко.

Как сказал "Правде. Ру" кандидат политических наук, исполнительный директор в международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, для Лукашенко любой итог выборов, кроме его безоговорочной победы, означает, "что не народ избрал, а кто-то дестабилизирует".

"В последнее время в Минске нам дают понять, что дестабилизировать хотят не столько с Запада, а, оказывается, с Востока, несмотря на то, что ни от кого никогда из российских официальных лиц не говорилось, даже не намекалось на то, что мы рассматриваем или хотим видеть на посту главы Белоруссии кого-то еще другого, отличного от Лукашенко", — отметил эксперт.

В России набирает силу "тайная либеральная сила"?

По его словам, Лукашенко создает теорию заговоров, что якобы в России есть тайная либеральная сила, которая хочет сначала "потренироваться на кошках",  то есть, сначала дестабилизировать и сменить власть в Белоруссии, а потом уже сменить власть в России.

"С точки зрения теории заговора, это, конечно, это работает. С точки зрения логики более рациональной, наверное, это так не получается", — сказал Станислав Бышок.

Эксперт напомнил, что российские граждане( якобы из ЧВК) не впервые задержаны в Белоруссии, "осенью уже была задержана гражданка России в Минске по запросу Интерпола, ее обвиняли в том, что она вмешивалась в выборы Соединенных Штатов".

Путин долго выжидает, а затем быстро действует

Президент России Владимир Путин, по мнению политолога, "занимает выжидательную позицию, но выводы делает". Резко обвинять кого-то в чем-то — это удел политиков второго ранга в России, а не первого лица.

"Нужно понимать, что даже антироссийский Лукашенко к коллективному Западу не особо близок. Так что позиция у него такая сейчас непростая, но он сам себя в ее поставил", — сказал Станислав Бышок.

Напомним, что в украинских событиях 2014 года, президент России тоже долго "выжидал", а затем Крым воссоединился с Россией.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

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Темы станислав бышок выборы в белоруссии александр лукашенко
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